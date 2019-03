Nový souboj klanů. Piëch prý dokáže nabít elektromobil za čtyři minuty

Rodinné klany Porsche a Piëch, které historicky ovládaly slavnou značku sportovních vozů a také koncern Volkswagen, spolu bojují dlouhá desetiletí. Navrch měl dlouho klan méně známého jména, přísný Ferdinand Piëch dlouho vládl celému koncernu Volkswagen pevnou rukou.

Jenže nakonec v nedávné turbulentní době o svou moc přišel a koncern teď spíše poslouchá zástupce rodiny Porsche. To u klanu Piëchů nesou poměrně těžce, ale zdá se, že se s tím dovedou vyrovnat neotřelým způsobem. Jeden z členů této rodiny, Toni Piëch, totiž stál před časem u zrodu automobilky, která nese toto rodinné jméno.

Značka sídlí ve švýcarském Curychu (a kanceláře má i v Mnichově), takže není divu, že si za místo světové premiéry své první kreace vybrala právě ženevský autosalon. Po bláznech jakými jsou Franco Sbarro a Frank Rinderknecht se svou značkou Rinspeed je Piëch další malou domácí automobilkou.

A ta rozhodně nechce být tak bláznivá, jako švýcarští kolegové. Naopak, už na první pohled se stánek značky Piëch tváří luxusně, až elitářsky. Této filosofie se drží i koncept, který se jmenuje prostě Piëch Mark Zero. Auto má na první pohled velmi elegantní tvary, které jsou uhlazené a bez většího dramatu. Na ten druhý působí vlastně až příliš obyčejně, chybí mu propracovanější detaily a nějaká ta karosářská finesa.

Jenže o designu to vlastně tolik nejde, ten se navíc do případné sériové podoby, jestli na ni někdy dojde, může měnit. Piëch Mark Zero představuje především zbrusu novou techniku. Ta je, jak už je letos v Ženevě prakticky povinností, kompletně elektrická.

Firma slibuje, že její auto bude vybaveno novými revolučními bateriemi. Ty vyvíjí hongkongská firma Desten Group a důležité je i partnerství s čínským dodavatelem dobíjecí techniky Quingdao Tgood Electric Company. Tato spolupráce má přinést doslova revoluci v dobíjení elektromobilů.

Klíčovým údajem tu je totiž hodnota čtyři minuty a 40 sekund. Za takovou dobu se prý mají baterie elektromobilu Piëch Mark Zero dobít na 80 procent kapacity. Tím by v podstatě auto dovedlo zhruba vyrovnat čas, který stráví řidič na benzínce při tankování běžného vozu. Nová konstrukce baterií se prý při nabíjení nezahřívá tolik jako stávající řešení, a tak může být celá sestava chlazena pouze vzduchem. To snížilo hmotnost celé elektrické soustavy asi o 200 kilogramů a luxusní kupé se tak může chlubit hmotností 1 800 kilogramů.

Jenže víc než tyto fascinující údaje se na stánku firmy od nikoho nedozvíme, a tak to zatím celé působí trochu jako stavění vzdušných zámků. A jako vzdor vůči nedalekému Porsche, které se na stánku tentokrát elektromobily příliš nechlubí a ofenzivu v podobě sériového typu Taycan chystá až v průběhu letošního roku. U Taycanu přitom Porsche slibuje super-rychlé dobíjení na 80 procent kapacity už za zhruba 15 minut a to díky 800V systému dobíjení.

To u Piëchu se už jen dozvídáme, že auto bude mít celkem tři elektromotory, každý o výkonu 150 kW, jeden vpředu, dva u zadních kol. Celkem tedy kupé slibuje 450 kW výkonu.