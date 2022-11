Opel Corsa je prima auto. Pozor na čachry bazarníků s rokem výroby

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Model Corsa je populární auto segmentu B, se kterým Opel přišel v roce 1982. V současné době se prodává už šestá generace, která vzniká ve spolupráci s francouzským koncernem PSA, do kterého Opel nyní patří. My se teď podíváme na poslední čistě německou corsu. Vyplatí se do ní investovat?