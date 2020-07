Pandemie zastavila prodej ojetin. Češi za ně utratili o 27 miliard méně

„Zánovní auta za rok dokonce podražila v průměru o 30 tisíc korun,“ uvádí AAA Auto.



Za první pololetí roku 2020 se v Česku prodalo 119 674 ojetých vozů, což představuje meziroční pokles o 46,53 %. Vyplývá to ze statistik společnosti Carvago, která trh ojetých aut monitoruje díky digitalizaci databáze ojetých automobilů. Zmíněný pokles znamená, že Češi utratili za ojetá auta v letošním prvním pololetí o 27 miliard korun méně než loni ve stejné době.

Propad je samozřejmě způsobem drastickými dopady na ekonomiku v důsledku pandemie koronaviru. Na začátku roku přitom trh rostl, v březnu ale přišel propad. Po zavedení těch nejpřísnějších opatření se prodej ojetých aut prakticky zastavil, v týdnu od 16. do 22. března byl pokles trhu více než 99%, meziročně se prodalo 111krát méně aut. Pokles o více než 90 % pak vydržel řadu týdnů a teprve koncem května došlo k oživení, i tak zaznamenal trh v tomto měsíci propad 47,9 %.

U ojetin je podle Carvaga propad ještě výraznější než pokles u nových automobilů. Důvodů je pro to více. „Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly, že dosavadní koncept prodeje automobilů v pouze „offline“ prostředí není dostatečný a prodejci a dealeři budou nyní muset svůj přístup přehodnotit. Pokud by byli na online prodejní kanály již dávno připraveni, nemusely by letošní ztráty být tak fatální. Očekáváme, že přechod na online prodej se teď výrazně urychlí,“ říká Jakub Šulta, CEO Carvaga. Zkostnatělá česká byrokracie ovšem rozvoji online prodeje aut rozhodně nenahrává (čtěte zde).

Na propadu trhu má určitý podíl i snížení dovozu ojetin ze zahraničí. Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) nebyl sice propad tak dramatický jako u celého trhu, ale chybějící auta z dovozu mají na trh vliv. Za první pololetí klesl dovoz meziročně o 22,6 % na 69 026 aut.

Zatímco v dubnu byl propad dovozu nejdramatičtější (ze 14 334 loni na 7 254 letos), v červnu už se situace relativně stabilizovala a meziročně se dovezlo „jen“ o nějakých tisíc ojetin méně (13 892 oproti loňským 14 851).

Síť autobazarů AAA Auto pak ve své zprávě za první pololetí upozorňuje, že chybět v Česku budou i mladé ojetiny. A to právě kvůli snížení dovozu. „Z velké části jde o zánovní ojetiny, které by mohly doplnit díru na českém trhu, kterou způsobil i výpadek ve výrobě nových aut,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, pod kterou síť AAA Auto spadá.

Výpadek výroby a prodeje nových aut pak nedostatek mladých ojetin prohloubí nejspíš i v příštích měsících. Z neprodaných aut jednoduše mladé ojetiny nevzniknou a auta, která lidé a firmy nenahradí novými, se na trh nedostanou.

Podle Topolové navíc roste i podíl starších dovážených ojetin, což potvrzují i data SDA. Průměrné stáří dovážených aut je 10,6 roku a podíl aut starších deseti let se zvýšil na 53,21 %, loni ve stejném období to bylo 51,09 %. Přitom na trhu Češi raději volí mladší auta. Carvago uvádí, že průměrný věk prodaného vozu je 9,4 roku a že auta mladší deseti let tvořila v letošním prvním pololetí 57 % trhu. AAA Auto věk ve svých statistikách v podstatě potvrzuje, auta podle firmy byla nejčastěji ve stáří 9,5 roku.

Jestliže je mladších aut nedostatek, znamená to nárůst cen. Průměrná cena vozu podle statistik společnosti Carvago meziročně vzrostla o 3,5 % na 261 878 korun. Před růstem cen varuje i společnost Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých vozů. Ta tvrdí, že vzhledem k nedostatku ojetých aut na trhu, který se bude prohlubovat, je právě letošní léto ideální dobou pro koupi ojetého auta. Cebia také varuje před tím, že se v důsledku situace na trhu zvýší počet vozů se stočeným tachometrem, zatajenou havárií nebo jinak manipulovaných.

Nejprodávanějším ojetým automobilem na českém trhu zůstává i v nastalé situaci Škoda Octavia, následovaná modely Fabia, Superb a Rapid. Teprve na pátém místě je ve statistikách společnosti Carvago Volkswagen Passat. Škoda samozřejmě vede i mezi značkami, na druhém místě se v prodeji ojetin umístil Volkswagen, na třetím Ford. Čtvrtý je Peugeot, pátá příčka patří Hyundai. Co se dovozu ze zahraničí týče, doplňují tradiční trojici Škoda, Volkswaagen a Ford do pětice ještě prémiové značky BMW a Audi.

Mladé ojetiny zdražily

„Situace na trhu zánovních vozů je i přes problémy způsobené koronavirem stabilní. Množství aut v nabídkách inzertních webů za první pololetí je prakticky shodné se stejným obdobím loňského roku. Za šest měsíců letošního roku se na trhu nabízelo 48 867 aut do 5 let stáří a s nájezdem do 50 tisíc kilometrů, což je pouze o 266 aut méně než za stejné období roku 2019. Jejich cena však oproti loňsku vzrostla o 30 tisíc korun na průměrných 439 000 korun,“ cituje z analýzy AURES Holdings Martin Houška, mluvčí AAA Auto.

„Zánovní ojetiny jsou pro tuzemskou klientelu stále velmi populární a ani pandemie s jejich oblibou výrazně nezahýbala. Ekonomické výhody téměř nových aut jsou zcela nesporné. U běžných značek a modelů se úspora oproti novému autu pohybuje v průměru mezi 20 a 30 %, u prémiových a luxusních značek není výjimkou cena pod 50 % jejich původní hodnoty. Přitom se jedná zpravidla o auta, která budou ještě několik let v prodloužené tovární záruce od výrobce a servisní náklady jsou tak nižší než u starších a používanějších ojetin,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO.

Největší nabídka mladých ojetin je standardně v Praze a Středočeském kraji, nejméně jich naopak lidé nabízejí na Vysočině a na Karlovarsku. Téměř 60 % aut je nabízeno s benzinovými motory, necelých 33 % naopak využívá dieselové agregáty.

„Zbytek připadá na různé alternativní pohony, kterých v posledních letech každoročně přibývá, a zákazníci k nim získávají větší důvěru. Například u hybridních modelů se oproti loňskému prvnímu pololetí nabídka rozšířila o 624 na 1159 aut. Plně elektrických modelů prodejci nabízeli 277, tedy o 44 kusů více než loni. Mírně však klesá nabídka aut na LPG a CNG,“ vypočítává Houška.

„Stejně jako ve všech ostatních segmentech automobilového trhu, i na poli zánovních aut vládne mladoboleslavská Škodovka s podílem více jak 40 % nabízených vozů,“ podotýká mluvčí AAA Auto. Následuje Volkswagen, Hyundai, Mercedes-Benz a pětici nejlepších uzavírá japonská Toyota, která v roce 2019 držela až osmou pozici. „Mezi deseti nejvíce nabízenými modely je osm modelů Škoda a z ostatních automobilek pouze Hyundai i30 a VW Golf,“ uzavírá Martin Houška.