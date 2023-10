Ekonomika brzdí, trh s ojetinami akceleruje. Každá desátá je octavia

V České republice se ročně prodá přibližně 700 tisíc ojetých vozů. Trh ojetin je tak 3,5krát větší než trh nových vozidel a v loňském roce dosahoval hodnoty 192 miliard Kč. Průměrná cena ojetého vozu přitom byla podle Asociace obchodu s ojetými automobily (AOOA) 290 tisíc Kč, podle společnosti Cebia je to dokonce o 8 000 Kč více. Většina aut se prodává přes individuální prodejce či napřímo mezi fyzickými osobami. Zákazníci obecně preferují koupi vozu od velkých autobazarů, zatímco těch malých postupně ubývá.

Dlouhé čekací lhůty na nová auta během pandemie a po ní, konflikt na Ukrajině a rychlý růst cen nových aut, to vše akcelerovalo trh s ojetinami. Nejen běžní zákazníci, ale i firmy jsou navíc nuceny kvůli zhoršující se ekonomické situaci šetřit. Tyto i další věci zazněly na tiskové konferenci, kterou v Praze uspořádal Svaz obchodu a cestovního ruchu a Asociace obchodu s ojetými automobily (AOOA).

„U fyzických osob je v ČR naprostá většina vozidel s prvním majitelem ojetá – téměř 80 %, zatímco u firem je to do 50 %. Přičemž právě tento poměr u firem poslední dva až tři roky stoupá ve prospěch ojetin. Zajímavé je také to, že ojetiny nakupované v ČR prvním majitelem jsou v průměru u firem o dva roky mladší než u fyzických osob,“ ozřejmil situaci ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Podle předsedy AOOA Jiřího Grunda větší zájem firem o ojetá auta ovlivnilo i to, že prodejci kladou větší důraz na bezpečnost nákupu. „Trh ojetých vozů v ČR se za posledních pět let významně profesionalizoval. U největších prodejců je již prověřování servisní historie standardem. Zákazník vidí detail prověřování hned při prohlídce, stačí telefonem načíst QR kód, který je za sklem vozu,“ uvedl Grund. Zákazníci tak hned vidí kompletní servisní historii konkrétního auta. Zatímco ještě v roce 2019 nezajímala servisní historie 76 % zájemců o ojetinu, letos je to již jen 39 % lidí.

V databázi firmy Cebia jsou miliardy záznamů o autech s českým i zahraničním původem. Podvody s haváriemi, stočenými tachometry, omlazováním vozů či uváděním falešné země původu lze odhalit během několika minut online na jejích stránkách.

Letos se očekávají rekordní prodeje

Největším prodejcem ojetin je v České republice, ale i v celém středoevropském regionu tradičně skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto, Mototechna a Auto Diskont. Za letošní tři čtvrtletí zvýšila prodej ojetých aut o 17 % na 75 700 vozů. Za celý rok očekává prodej rekordního počtu 100 000 aut, což je o 11 000 více než loni.

Z tohoto počtu podle generální ředitelky Aures Holdings Karolíny Topolové tvoří prodeje firmám a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) přibližně 15 procent. Kupříkladu na Slovensku je to ještě o 5 procent více. V segmentu firem tvoří 35 % společnosti se šesti a více zaměstnanci, společnosti s deseti a více zaměstnanci tvoří pětinu. Dvě třetiny firem v segmentu OSVČ mají roční obrat do 3 milionů korun,“ dodala Karolína Topolová. Největší zájem mají podnikatelé podle Topolové o ojeté octavie a superby, a to z velké části s karoserií kombi. Podle společnosti Cebia mají octavie již dokonce 10% podíl na trhu ojetin. Mezi desítkou nejžádanějších jsou u AAA i užitkové vozy či dodávky. OSVČ a řemeslníci podle ní zpravidla používají svá auta 7 až 10 let, větší firmy pak nejčastěji 5 až 6 let.

Segment ojetých firemních vozů je zajímavý i pro společnosti poskytující na jejich nákup úvěry či leasing. „Pořízení ojetého automobilu může snížit ztrátu spojenou s poklesem hodnoty po koupi nového vozu, ale zároveň mohou mít mladé ojetiny prodlouženou tovární záruku či servisní balíček, který omezuje rizika nečekaných výdajů pro druhého majitele“, uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace. U ojetých vozů do jednoho roku stáří jsou pak podle ní i velmi lákavé nabídky financování, které jsou svými parametry často srovnatelné s financováním nového vozu.

Průměrné stáří aut v registru vozidel je 16 let, přičemž průměr prodávaných ojetin je podle AOOA aktuálně 9,1 roku. Vozy z dovozu jsou ale většinou starší, mají v průměru 10,8 roku. Import ojetin letos zaznamenal pokles. Za první tři kvartály letošního roku se do České republiky dovezlo o 6,5 % méně ojetých vozů než ve stejném období loni. Celkově bylo přivezeno 118 453 aut, což je o 8 275 kusů meziročně méně. Oproti situaci na konci letošního pololetí však pokles dovozů zpomaluje.

Podle Martina Pajera, ředitele společnosti Cebia, která dlouhodobě monitoruje trh ojetých vozidel lze předpokládat, že za zvyšujícím se počtem ojetých aut s českým původem může to, že se lidé častěji začali zbavovat například druhých vozů v rodině. „Meziročně i mezikvartálně se prodloužila doba prodeje. Je tedy patrné, že zájem o auta se nezvyšuje. Naopak v září trh zaznamenal meziroční propad prodejů o zhruba 5 %, kdy lidé kupovali auta méně než například v srpnu, což je neobvyklé,“ říká Pajer.

99 % voňavek v soukromé inzerci

Počet aut, která mají při prodeji uvedený český původ, se meziročně zvýšil ze 44,4 % na rovnou polovinu nabídky. Počet aut s německým původem klesl o 1,6 procentního bodu na 18,9 %. Za zmínku stojí také dlouhodobý pokles vozů z Itálie, které za poslední roky snížily svůj podíl téměř na polovinu a nyní tvoří jen 1,9 % nabídky. „Trh se stále diverzifikuje a dostávají se na něj čím dál více například i auta z USA či Kanady, u nichž je ale problém v tom, že 66 % z nich je po totální havárii,“ upozorňuje Pajer.

Průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetých vozů podle společnosti Cebia meziročně klesla ze 153 000 km na 146 000 km. Příčinou ale může být čím dál častější stáčení tachometrů. Vzhledem k průměrnému stáří aut a vysokému podílu aut s naftovým motorem by číslo udávající průměrný nájezd mělo být vyšší. Diesely letos tvořily 49,2 % nabídky. Auta na benzín klesla o jeden procentní bod na 46,7 %. Auta na elektřinu tvořila stabilních 0,9 % trhu.

Mezi nejčastější barvy podle Cebie patří stále šedá (21,5 %), následovaná bílou (19 %) a černou (18,3 %). Oproti loňskému roku se na trhu vyskytuje více červených aut, a naopak méně stříbrných.

Podíl osobních ojetých aut, u kterých bylo v inzerci uváděno, že nebyla v minulosti havarovaná, činil letos 99,40 %. Ve skutečnosti je v případě desetiletých aut, což je přibližně průměr trhu, po havárii 60 % z nich, přesto se o haváriích kupující téměř nikdy nedozví. Inzertní portály často neumožňují rozlišit havárii od poškození a prodejci pak raději neuvádějí nic. Většinu z nich však ani tato skutečnost neomlouvá, neboť i po přímém dotazu zákazníka ho často ani o poškození neinformují, natož o havárii. Zatajování havárií patří mezi nejčastější nekalé praktiky při prodeji ojetých aut.