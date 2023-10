Rostoucí trh ojetin je znakem ekonomické recese, upozorňuje šéfka AAA Auto

Podle dat posledních 15 měsíců nepřetržitě klesají tržby v maloobchodě. Meziročně se v červenci snížily o 1,8 %. V červnu to bylo dokonce o 3,9 %. Češi šetří. A naopak AURES Holdings hlásí rekordní léto co se týká prodejů ojetých vozů. Co se děje?

Naše dlouhodobé zkušenosti říkají, že vyšší zájem o ojeté vozy je průvodním znakem ekonomického oslabení. Vždy, když se projevuje vyšší inflace a lidé začínají šetřit, tak přichází výrazný příklon k ojetým vozům. A pak je tu druhý faktor. Na primárním trhu aut se stále projevuje postcovidový nedostatek dodávek nových aut a navíc nové vozy zdražují. Nám díky tomu roste segment zánovních vozů, což je alternativa právě k novým autům. Obecně jsou teď ojetiny v královské pozici.

Karolína Topolová Generální ředitelkou a předsedkyní představenstva skupiny AURES Holdings se stala v roce 2012. Pracovní kariéru zahájila v pražském hotelu Prague Hilton Atrium jako programová manažerka. V roce 1998 založila call centrum v AAA AUTO. Získala mnoho ocenění, na začátku roku 2021 vstoupila do síně slávy v anketě TOP Ženy Česka a pravidelně se objevuje v žebříčcích nejvlivnějších žen tuzemského businessu. Je vdaná a má dceru.

Kdyby existoval „Áčka Index“, se kterým by pracovali ekonomičtí analytici, tak podle něj teď česká ekonomika frčí do recese?

Ano, je to zřejmé z příklonu k levnějším vozům.

O jakém cenovém rozpětí se bavíme?

Tyto vozy mají cenovku kolem 200 tisíc korun.

Nedávno jste uvedla, že ceny ojetin stouply v posledních letech o desítky procent. Abych vás citoval úplně přesně, řekla jste, že „ceny ojetin za poslední 3 roky vyskočily až o 60 %“. Znamená to, že můj 12 let starý Passat se tak nějak nenápadně stal investičním autem?

Svým způsobem ano. Pokud má vaše auto alespoň tuzemský původ a nějakou servisní historii, hezky jste se o něj staral, a pokud možno co nejméně majitelů, tak disponuje dobrým potenciálem pro zajímavou cenu, kterou byste v době před Covidem třeba nedostal.

Moje auto má původ v áčkách…

Tak to je úplně ideální.

Podle posledních údajů jsou Češi v rámci Evropské unie šampioni v koupi nových naftových vozů. Za první pololetí byl v tuzemsku podíl nafty v osobních autech 23,8 %, kdežto v EU je to jenom 14,5 %. Jak se projevuje česká přilnavost k naftě na sekundárním trhu?

Češi jsou i tady velmi loajální k naftě i u ojetých vozů. Naftová auta mají výhody, které nezmizely. Ať už je to nižší spotřeba, delší výdrž motorů či dojezd…

Trend odklonu od dieselu vám ale zadělává na problém. Kde je budete brát?

Na Západě je příklon k alternativním pohonům záležitostí velkých a větších měst. Diesely tak končí v menších sídlech, na venkově a odtud putují na sekundární trh. Takže nějaký čas budeme mít kde vozy s dieselovými motory brát. Zajímavé je, že když se podíváte na důvody, proč si dnes naši zákazníci pořizují naftové auto, tak tam často zaznívá, že si chtějí ještě naposledy pořídit vůz s dieselovým motorem.

Hlavní je baterie

Velkým tématem je přechod k alternativním pohonům. Kolik musel dosud AURES Holdings investovat do vybavení dílen a do školení lidí, aby mohl vůbec obchodovat se elektromobily?

My už se na dobu elektrickou připravujeme delší dobu. První dobíjecí stanici pro elektromobily jsme otevřeli v létě 2012, teď jich máme desítky a jsou na každé pobočce. Co se týká vybavení, investovali jsme především do profesionálního diagnostického vybavení. Vybavení musí být přístupné na všech pobočkách, abychom byli vůbec schopni elektromobil vykoupit a správně změřit životnost jeho baterie. Zároveň pravidelně školíme naše zaměstnance, a to nejen v oddělení výkupu. Jsou to velké investice v řádech desítek milionů korun. Pro nás je to klíčová záležitost. Už teď si budujeme ojedinělé know-how. Dnes jsme lídrem prodeje ojetých aut na fosilní paliva, v budoucnu chceme být lídrem i v oblasti elektromobility či dalších alternativních paliv.

Kdy v AURES Holdings padlo to rozhodnutí, že začnete „šlapat“ do elektromobility?

To rozhodnutí padlo před pěti lety.

Kdybych byl zákazník se zájmem o elektromobil, tak první věc, o kterou se mám zajímat, je stav baterie? To je klíčová součástka?

Jednoznačně. Když kupujete auto na fosilní paliva, tak si musíte pohlídat mnohem více parametrů. Kdežto u elektroauta vás bude zajímat převážně životnost baterie. Zbytek už není tak zásadní.

Máte socioekonomická data, kdo si u vás ojeté elektromobily kupuje, nebo kdo je poptává? A jakou mají vaši zákazníci motivaci vstoupit do elektromobility?

Prozatím se převážně jedná o progresivnější typy lidí, kteří mají rádi inovace, novinky.

Takže jsou to geekové automobilismu?

Většinou jsou to lidé žijící ve velkých městech, dobře orientují ve světě technologií, sledují trendy, nebojí se zkoušet nové věci, experimentovat. Ale zároveň si všímáme, že máme stále více původně velmi konzervativních klientů, kteří by dříve o vstupu do světa elektromobility vůbec neuvažovali. Ale s tím, jak se šíří fotovoltaika na soukromých domech, tak se přiklánějí k tomu, že jejich další jejich vůz bude do zásuvky. I konzervativní zákaznici si uvědomují skvělou synergii elektromobilu a vlastní elektřiny. Když si to spočítají, tak zjistí, že třeba prvních sedm měsíců roku jezdí zdarma… Častý je i ekologický aspekt a tady nám data ukazují, že je to častý argument zájemců z Ústeckého kraje.

Jakou roli v příběhu prosazování elektromobilů na sekundárním trhu sehraje tlak na firmy, aby fungovaly udržitelně? Dá se předpokládat, že společnosti nechají zezelenat své flotily, modelové třeba banky nebo doručovací služby, a pak se časem jejich ojeté elektromobily přelijí na sekundární trh? Toto očekáváte?

Ano. ESG je jednoznačně hnací silou rozvoje elektromobility, zvláště u firemních flotil. Bez tlaku ESG bychom se s rozvojem elektromobility tak, jak jej teď vidíme, nepotýkali. Nebyli bychom tak daleko.

Jaký je váš osobní názor na zavádění alternativních pohonů? Není ten vnější tlak příliš silný?

Můj osobní názor je, že nějaká změna se musí udát. Zároveň si myslím, že je to příliš prudké, příliš razantní, příliš na sílu. Nákup automobilu bývá druhou největší jednorázovou investicí po pořízení bydlení. Zároveň by to měl být pro zákazníka pozitivní zážitek. Teď směřujeme k tomu, že zákazníci budou nucení k tomu, jaký pohon si vybrat. A vlastně budou i omezeni, protože cena elektromobility je zatím na takové úrovni, že si nekoupí auto svých snů, na které by u fosilního pohonu dosáhli. Ale samozřejmě víme, že pokud se něco nezmění, tak to naše planeta nemusí vydržet.

Pomáhat ženám

Teď budu citovat z vašich sociálních sítí. „Setkání s mnoha ženami z různých oborů, které na své profesní cestě ušly velký kus cesty, je úžasné a inspirativní. A shodujeme se na společném cíli: podporovat další ženy v jejich cestě vzhůru a poskytovat jim aktivní pomoc při jejich prosazování se ve světě byznysu.“ Jak si to mám představit? Vracíme se do Starých pověstí českých a vy vyhlašujete „Dívčí manažerskou válku“ a zaútočíte na manažerské pozice obsazené muži?

Takhle radikální to určitě nebude. (smích) Nejsem příznivcem kvót. Nemám ráda dosazování někoho někam jenom proto, že je to žena nebo jenom proto, že to je politicky správné. Vždy jsem byla ráda za to, že mohu pracovat v prostředí, které hodnotí schopnosti a dovednosti lidí, jejich zápal pro věc a nasazení. Zpět k citované pasáži: já chci být příkladem toho, že práce a rodina jde skloubit. Že můžete dělat kariéru i být dobrou matkou. A to i cílem ostatních žen, o kterých jsem se zmiňovala. Já jsem také měla svoje pochybnosti a obavy, zda se kariéra na vrcholné pozici a rodina dají vůbec skloubit.

V roce 2012 jste se stala generální ředitelkou a šéfkou představenstva. O rok později se vám narodila dcera. Čerstvě jste šéfovala firmě a najednou jste se tam začala objevovat s kočárkem…

Já jsem tohle období trochu vytěsnila. Vysvětlím proč. Opravdu dlouho jsem odkládala mateřství. Pohltila mě práce tak, že jsem ani nepřemýšlela nad něčím jiným. Pak přišel rok 2012 a já jsem převzala šéfovskou štafetu. Zase mě to hrozně pohltilo, kolem firmy se děla spousta zajímavých věcí. Ale zároveň mi zadrnčely biologické hodiny. Bylo mi téměř čtyřicet a stála jsem před rozhodnutím, zda se stát matkou. Už jsem to nemohla odkládat.

Takže vás dohnala biologie?

Ano, bylo jasné, že práce si vyžádá další pět let plného nasazení a pak už by mohlo být pozdě. Byla jsem šťastná, že jsem mi podařilo mít dceru.

Ale na české poměry jste se velmi rychle vrátila do práce.

Jsem poměrně organizovaný člověk a musím vždycky mít plán s variantami A, B, C a D. To jsem také před narozením dcery udělala. Ale co se nedá naplánovat, tak to jsou vaše emoce. Nezahrnete do svých plánů, že najednou hrozně chcete být se svým dítětem a že dítě dává najevo, že chce být s vámi. Nepočítáte se záplavou emoci, se záplavou lásky. Takže i když organizačně, logisticky i manažersky si všechno zařídíte, stejně vás mateřství zastihne svým způsobem nepřipravenou.

Takže jste seděla na poradě a říkala jste si: „Raději bych byla doma s malou.“

Ne, já jsem vůbec neměla čas nad tím přemýšlet. Byl to šílený sprint. A bez mojí mámy bych to nezvládla. Na mateřské byla vlastně ona. Každé ráno jsem naložila maminku a dceru do auta, jeli jsme společně do práce. Já jsem nakojila, ona s ní šla do lesa na procházku a vždycky mi napsala „Už máme hlad“ a já jsem za nimi přiběhla. A když jsme o víkendu trávili čas spolu s dcerou, tak jsem hrozně prožívala, že v pondělí zase vypukne pracovní týden.

Zažívala jste syndrom nedělního odpoledne na druhou?

Spíš separační syndrom. Musím upřímně říct, že to bylo náročné a že už bych si to nikdy nechtěla zopakovat. A radím všem ženám, ať si opravdu dají aspoň šest měsíců volna z práce. Ať si s miminkem najdou režim, objeví společné věci, které jim fungují. Ať mají čas, aby se užily vzájemně, protože to je doba, kdy máma s dítětem rozhodně chce být a měla by být.

Proč jste se vracela tak rychle do práce?

Byla jsem doma přesně šest týdnů a pak jsem se vrátila, protože jsem měla nějaké závazky. Tehdy jsem prodávali společnost, potřebovala jsem být u toho. Slíbila jsem, že se takhle rychle vrátím.

Máte nějaký soukromý trik, jak obstát v balancování mezi prací a soukromým životem?

Mně pomohla rodina. Bez té podpory rodiny bych to určitě nezvládla a to si myslím, že toho zvládnu poměrně hodně. Osobně jsem přesvědčena, že každá žena si musí sama v hlavě nastavit, proč a jak v mateřství funguje. Každý má jiné priority a jinou i životní situaci. Žena by měla být vyrovnaná s tím, jak funguje – až už je na rodičovské čtyři roky nebo jen pár měsíců – a nesmí toho litovat. Protože když lituje, tak to přináší problémy doma, ve vztahu s miminkem či ve vztahu s partnerem, ale i v práci. Zjednodušeně platí: šťastná matka, šťastné dítě, šťastná rodina.

Callcentrum

Vy jste do firmy nastupovala v roce 1998. Váš úkol byl vybudovat call centrum. Pamatujete si svůj první den v práci?

Ano, pamatuju si ho velice živě. Byla jsem mladá holka a chtěla jsem cestovat po světě. „Áčka“ jsem v té době neznala, ale moje zahraniční angažmá v hotelovém byznysu v Jihoafrické republice nevyšlo a já kývla na nabídku zakladatele firmy, abych rozjela call centrum. Upřímně, nemyslela jsem si, že je to nějaká práce snů. Ale během chvíle jsem zjistila, že jsem byla velmi, velmi naivní. Anthony Denny měl obrovské vize a know-how. Chtěl změnit prostředí obchodu s ojetinami, které tady v té době fungovalo v takové šedé zóně. A dodnes stigma šedé zóny trochu má…

Mimochodem, sledovala jste seriál Autobazar Monte Karlo?

Sledovala, strašně vtipná záležitost, ale bohužel na reálných základech.

Proč jste v Áčkách zůstala?

Za prvé mě to začalo strašně bavit. A líbil se mi Dennyho přístup a volnost, kterou jsem v práci dostala. V zavedeném korporátu bych to nezažila. Řekl mi. „Hele, tady máš 3 miliony korun a postav to.“ Tehdy firma mohutně inzerovala hlavně v tisku a v rádiích a on chtěl vybudovat mezičlánek pro klienty, spojovací můstek mezi inzerátem a návštěvou na pobočce. Zákazníci museli jezdit pro Prahy, kde byla jediná pobočka s nabídkou 150 vozů. Dneska už jich máme 13 000.

Do jaké míry se dnes do dění v callcentru zapojuje moderní IT?

Absolutně zásadně. My jsme už více než před deseti lety učinili klíčové strategické rozhodnutí a začali jsme investovat do vlastního vývoje v oblasti informačních technologii. Vyvíjíme si vlastní algoritmy pro zdrojování vozů. Pracujeme s obrovským množstvím dat, na základě kterých jsme schopni vyhodnotit, jaká auta máme vykupovat, za jaké ceny a na jakém trhu je nabízet a přitom být konkurenceschopní. K tomu nám pomáhá i umělá inteligence. Tohle nás odlišuje od konkurence, to nám dává náskok v byznysu.

Jste IT firma?

Nejsme. Řekla bych, že jsme z hlediska IT velmi dobře optimalizovaná společnost, která se zabývá prodejem aut. My budeme vždycky prodávat auta, která jsou naším core businessem. Technologie nám pomáhají k tomu, abychom byli efektivnější a abychom byli lídry na trhu.

V kolik vývojářů pro vás pracuje?

Naše IT má momentálně 120 lidí. Obecně se dá říct, že technologie nám primárně pomáhají v tom, abychom byli rychlí, efektivní a abychom měli ta nejlikvidnější auta, která si trh žádá….

A abyste vydělávali peníze?

Samozřejmě, abychom vydělávali peníze. Ale chytře. Náš byznys model je založený na velkých obratech, velkých objemech vozů, které vykupujeme a prodáváme.

Takže těžíte z výhody z velikosti?

Ano, díky ní jsme zajímaví pro spoustu obchodních partnerů, třeba bank zajišťujících financování. Výsledkem je synergie a to, že zákazník má auto za dobrou cenu. Na jednom voze máme malou marži, ale vyděláváme na objemu prodejů. A čím větší máte objem, tak tím se vám vlastně rozmělňují fixní náklady a tím pádem jste jako firma efektivnější.

Kde vidíte AURES Holdings za 10 let?

Jako jedničku v teritoriu, které teď obsluhujeme. Bude stále obchodovat s auty, ale pod kapotou už budou alternativní pohony.

A kde se vidíte vy sama za oněch 10 let? Na pláži s koktejlem?

To není úplně můj šálek čaje. Myslím si, že moje cesta bude pokračovat v oboru, ale určitě ne tak intenzivně, tedy v exekutivě. Dokážu si představit, že někdo bude stát o můj názor či radu.