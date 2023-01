Svět aut 2023 pojede v nouzovém režimu: prodeje spadnou, ojetiny podraží

Českou ekonomiku nečeká v novém roce nic moc dobrého. A automobilový sektor také ne. Loni ho sužoval nedostatek nových aut kvůli dodavatelským a výrobním problémům – čekací lhůty na nové vozy jsou ještě stále mnohdy v řádu jednoho i dvou let. Přišlo také výrazné zdražování, ceníky dealerů se mnohdy přepisovaly co dva měsíce.

V roce 2023 experti vidí nastupující recesi, tedy propad ekonomické výkonnosti – zejména proto, že po letošních turbulencích s extrémními cenami energií, dvoucifernou inflací a tedy poklesem reálných mezd začnou lidé zavírat peněženky a šetřit „na horší časy“. Nejprve budou zjišťovat, co s jejich rodinným rozpočtem udělají mnohdy násobně dražší energie, potraviny, služby a také úroky z hypoték, jimž končí fixace. Bude se tedy méně prodávat, což dopadne zejména na auta, po nemovitostech druhou nejdražší komoditu. Jenže zatímco „cihly“ lidé berou jako investici, auta jsou spotřební věc, jejichž nákup lze odložit; současný vůz většinou ještě nějakou dobu vydrží.

Automobilky sice budou schopny nové vozy dodávat mnohem rychleji než letos, zájemců o ně však výrazně ubude. Ochlazení poptávky tak sice bude znamenat pokles inflace (podle odhadů bankéřů snad k 10 procentům), ale také následné snížení výroby.

Což se může týkat i největší tuzemské automobilky, Škody Auto. Aktuálně zvažuje odchod z čínského trhu, kde jí dramaticky klesá tržní podíl, a evropské prodeje rozhodně nejsou na vzestupu. Firma své problémy tradičně nekomentuje, podle zdrojů z automobilky však už pozoruje citelný pokles nových objednávek. „Zatím ještě doháníme skluz v dodávkách a kompletujeme nedodaná auta – mimochodem, což také nepřidává, za původně dohodnuté ceny, přestože už jsou o modelový rok modernější, zatímco jiné automobilky garantují původní ceny jen půl roku. Hlavní problém ale je, že nové objednávky začínají citelně klesat,“ říká zdroj ze Škodovky.

Optimističtí nejsou ani lidé z dalších automobilek, i když většina z nich také nechce situaci oficiálně komentovat. „Automotive svět i v roce 2023 pojede v nouzovém režimu. Následky covidu v podobě výrobní a logistické krize nejsou rozhodně smazány, do toho devastující rána v podobě světové/evropské války, spojené s energetickou a materiálovou krizí. Myslím, že 2023 bude rokem každodenního boje o přežití, a to nejenom v automotive sektoru,“ říká například Martin Hejral z českého Opelu. Přidává však i mírně optimistický dodatek. „Na druhou stranu očekávám, že se po zimě trochu uklidní energetická a palivová hysterie, což by mohlo vést k návratu vyděšených zákazníků do showroomů.“

S tím souhlasí i Jitka Jechová z Toyoty. „Stabilizaci zákaznické poptávky očekáváme snad v polovině příštího roku, pro všechny dovozce bude zároveň zásadní vývoj kurzu,“ říká a dodává: „Stěžejní pro nás budou nadále hybridy, které u Toyoty tvoří už přes 70 procent prodejů osobních vozů, u Lexusu dokonce přes 90 procent.“

Optimismem nehýří ani Marek Vodička z českého zastoupení Mitsubishi a nově také britsko-čínského MG. „Realisticky počítám, že celý trh s osobními auty bude stagnovat kolem nuly, pokud bude růst, vidím ho přinejlepším do pěti procent. Na druhou stranu čekám, že naše nové dostupné modely MG budou výjimkou, zde čekáme výrazný růst. Výhodu máme třeba v minimálních čekacích lhůtách,“ říká.

Ojetiny jsou teď levné

Stejně jako zaškobrtl a stále klopýtá trh s novými vozy, děje se to i u ojetin. Jejich ceny sice momentálně klesly, je to však dočasný jev – vystrašení lidé je přestali kupovat a čekají, co bude. I největší prodejce v Česku, AAA Auto, mluví o tom, že „auta narazila na cenový strop, přes nějž už zákazníci nebyli schopni jít.“ Do budoucna však zlevňování očekávat nelze – vzhledem k tomu, jak vysoko jsou ceny nových aut, není důvod, aby ojetiny dlouhodobě zlevňovaly. Potvrzuje to i generální ředitelka Áček. „Zákazníci si bohužel musí na vyšší ceny zvyknout. Nelze očekávat, že by se hodnoty vrátily na předcovidová čísla. Ceny určitě ještě nějakou dobu nebudou úplně příznivé,“ říká Karolína Topolová. Každopádně pokud sháníte starší auto, teď, do konce zimy 2023, je ta nejlepší doba.

Prodejci ojetin jsou také ve složitější situaci než dřív – protože se prodává výrazně méně nových aut, není v nabídce tolik zánovních ojetin. A pokud jsou, většinou je „zobchodují“ prodejci značkových ojetých vozů u dealerů značky, kteří do programů ojetin začali pořádně „šlapat“. To také ovšem znamená, že se může po letech začít dařit malým bazarům, které budou dovážet hodně stará a levná auta ze západních zemí; odvrácenou stranou mince je neustálé zvyšování stáří českého vozového parku (loni už téměř 16 let).

Elektro se přestává vyplácet

Automobilky pod tlakem evropské legislativy už delší dobu nuceně přecházejí k elektromobilitě. „Neočekávám, že by se emisní direktivy jakkoli změkčily, takže automobilky prostě budou muset elektromobilitu do zákazníků tlačit už opravdu systémově,“ říká k výhledu na příští rok Martin Hejral z Opelu. Jenže doba pro to není úplně ideální. Na jednu stranu odklon od fosilních paliv pomáhá snižovat závislost na Putinovu Rusku, výrazné zdražení elektřiny ovšem snižuje výhodnost nákupu a hlavně provozu elektrifikovaných aut.

Dokud byl proud levný, dalo se mluvit o výrazné úspoře při domácím nabíjení, které využívá naprostá většina elektromobilistů (cca 80 %), teď se situace výrazně změnila. Zatímco benzin zdražil meziročně o 20 procent, domácí levný tarif elektřiny už o zhruba 300 procent, veřejné dobíječky pak zdražily asi o polovinu. Cena za ujetý kilometr z domácí nabíječky se tak nyní pohybuje kolem 1,10 – 1,50 Kč, což je sice stále méně než průměrné náklady na fosilní paliva (2,50 Kč/km), ale rozdíl už není dramatický. Na rozdíl od ceny samotných elektromobilů, které jsou pořád zhruba dvojnásobné oproti konvenčním autům. Při dobíjení z veřejných nabíječek se už však můžete dostat i na 13 až 20 korun. A elektřina bude pořád dražší, takže zlepšení v tomto směru neočekáváme.

Přibude nových silnic a dálnic

Docela dost se letos bude šlapat do výstavby nových silničních komunikací. „V následujících dvou letech otevřeme dlouhé úseky nových dálnic – 32 kilometrů písecké D4, k rakouským hranicím se přiblížíme s jihočeskou D3, která se prodlouží o více než 28 kilometrů, na Moravě bude o 21 km delší dálnice D55 u Starého Města,“ popisuje stavby nových úseků ministr dopravy Martin Kupka. Přibudou také nové silnice I. třídy, jako čtyři stavby velkého městského okruhu v Brně, obchvat Jaroměře, Karviné, Mošnova, Opavy, Bludova nebo 5,4 kilometru dlouhá čtyřproudá silnice mezi Třanovicemi a Nebory u Třince, která se celá otevře už letos.

„Pro rok 2023 máme na výstavbu nových komunikací vyčleněno 65,5 miliardy korun. Budeme tak moci pokračovat v dostavbě D35 coby alternativní spojnice Čech a Moravy, zahájíme další úseky karlovarské dálnice D6 a u Olomouce rozestavíme další část dálnice D55,“ dodává Kupka.

„Kromě 240 km staveb, které aktuálně realizujeme, je dalších 80 kilometrů ve výběrovém řízení na zhotovitele. A během letoška zahájíme výběrová řízení na dalších skoro 30 staveb. Budou mezi nimi třeba další úseky dálnic D3, D6, D7 nebo D35, a také několik důležitých silničních obchvatů. Velmi se snažíme, abychom na konci letošního roku mohli začít soutěžit i východní část Pražského okruhu,“ představuje plány generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nová auta? Budou!

Automobilky se i přes všechny těžkosti nebudou chtít vytratit z povědomí, a přichystají alespoň nějaké novinky. Něco z nich zřejmě ukážou na „falešné Ženevě“ neboli prvním ročníku Mezinárodního autosalonu Ženeva v Kataru, který se uskuteční v listopadu 2023 v Dauhá. Škoda Auto si však své premiéry nechá tradičně mimo salony, nejprve je představí novinářům při prezentacích. V příštím roce to budou hned čtyři – v polovině roku se představí faceliftované modely Kamiq a Scala, ve druhém pololetí se ukážou úplně nové generace superbu a kodiaqu. Všechny novinky se však začnou prodávat postupně až v roce 2024.

Ve stejné době jako superb by se měl představit i nový Volkswagen Passat, ukázat by se měla i sériová verze elektrického konceptu ID.Aero. Z koncernových aut by měla mít premiéru i Audi Q5 a její elektrický souputník Q6 e-tron, přibýt by měla i elektrická A6 e-tron a nová generace A4.

Opel v roce 2023 vyjede s kombi verzí řady Astra, pro značku veledůležitou, která vždy tvořila základ prodejů; v nabídce zůstanou benzinové, dieselové, hybridní a také čistě elektrická verze. Malá corsa projde faceliftem, při němž dostane aktuální „tvář“ značky, takzvaný Opel Vizor. A představí se i celá rodina nejsilnějších verzí GSe – u astry a grandlandu to bude označení nejvýkonnějších plug-in hybridních verzí.

Mercedes-Benz přiveze novou třídu CLE a novou generaci třídy E, konkurenční BMW pak novou řadu 5, včetně i5, a také facelift řady 1. A také „plnotučné“ sedmisedadlové X8, neboli kupé verzi X7, s celou plejádou spalovacích i hybridních pohonných jednotek.

Korejský gigant Hyundai představí novou generaci modelu Kona, ve druhé polovině roku by to pak měl být Ioniq 7 – třetí model v elektrické řadě Ioniq, velké sedmisedadlové SUV, nová vlajková loď. Z technických parametrů se mluví zatím o 350 kW rychlonabíjení, což umožní zvýšit dojezd o sto km za pouhých pět minut. Celkový dojezd na jedno nabití by měl být kolem 650 km. Sesterská Kia pak na společné platformě bude vyrábět obdobný model EV9.

Živo bude také u francouzských značek – Peugeot odhalí novou generaci kompaktního SUV jménem 3008, Citroën pak C3 Aicross, faceliftů by se měly dočkat Renaulty Captur a Clio.

Fiat zřejmě ukáže novou pandu – bohužel už jen elektrickou, Alfa Romeo chystá facelifty stelvia a giulie.

Toyota hned během prvního čtvrtletí začne prodávat modernizovanou corollu, zůstat by měly všechny tři karosářské verze, hatchback, kombi i sedan. Hned vzápětí dorazí do showroomů nová generace priusu, ovšem už výhradně jen coby plug-in hybrid s čistě elektrickým dojezdem přes 90 km. To ovšem také bude znamenat výrazný nárůst ceny. Ve druhém pololetí pak přijede úplně nové kompaktní SUV C-HR. Sesterský Lexus už v první půlce roku ukáže elektrické esúvéčko RZ.

Velké oživení čeká značku Mitsubishi, která přitom původně předloni oznámila odchod z Evropy – díky alianci s Renaultem však už v březnu představí nové ASX, v říjnu pak malý colt. Britsko-čínské MG, které má v Česku stejné zastoupení, už v lednu začne prodávat stěžejní model HS, větší SUV se spalovacím motorem 1.5 litru. V dubnu pak dorazí elektrické modely MG4 a MG5.

Ani další asijské značky nezůstanou pozadu: Nissan přiveze novou generaci x-trailu, elektrický crossover Ariya a elektrickou dodávku Townstar.

Mazda nabídne největší model CX-80 (7 místné SUV) a elektrické MX-30 přidá benzinový „range extender“, tedy motor (Wankel), který bude dobíjet baterii, čímž výrazně vzroste užitková hodnota tohoto malého SUV.

Subaru pak představí novou generaci kupé BRZ i crossoveru XV, teď už s novým mezinárodním jménem Crosstrek, pod jehož kapotou určitě bude hybridní e-boxer.

Americký Jeep, dnes součást koncernu Stellantis, letos začne v Evropě rozšiřovat své značně prořídlé portfolio o čistě elektrické malé SUV Avenger, které však má mít velmi dobré terénní schopnosti a dojezd na jedno nabití kolem 400 km.