Peugeot 208 má odvážný design. Budete ho milovat, nebo nenávidět

Tak schválně: koupili byste si ho? Nebo je to už na vás moc? A nemluvíme jen o výrazu „šavlozubého lva“, ale i o jedinečném kokpitu s 3D displejem a malým volantíkem, který držíte v klíně. Nějak si nedovedeme představit, jak si takové auto kupuje usedlý šedesátník – a mezi nimi se v českých reáliích rekrutuje nejvíc kupců malých vozů.

Peugeot riskuje, sází na mládí, neotřelé postupy a nevídaná řešení. Uvidíme, jak bude úspěšný, zvlášť když cena nebude nízká. Zdražují všichni, a bude hůř – nástup elektromobilů skokově zvýší ceny i klasických aut.

Takže zatímco základ současné generace se prodává za 270 tisíc korun, novinku šacujeme na startu těsně pod hranicí 300 tisíc, diesel někde u 360 tisíc. Ano, slyšíte dobře. Diesel.

Nová 208 je jednou z mála výjimek, z nichž se nafta nevytrácí. A nová platforma je stavěná i pro využití baterií a elektromotoru. Také s e-208 jsme se na prvních jízdách v Portugalsku svezli – byť jen krátce a jen s prototypy.



Poprvé ve 3D

Nutno říct, že zdražení bude lehčeji skousnutelné hlavně kvůli tomu, že 208 působí nesrovnatelně prémiověji než dosavadní model. Zachována zůstala jen koncepce palubní desky, která stále rozděluje tábor řidičů na fandy a odpůrce. Řadím se k těm prvním – tachometr odsunutý co nejdál a volant co nejblíž se mi líbí a nemám problém najít optimální polohu. Ale každý to má jinak – až si půjdete nějakého peugeota vyzkoušet, uvidíte sami.

Nová generace má úplně jiný přístrojový štít, plně digitální – a poprvé 3D. Něco takového jsme neviděli ani v mnohem dražších autech: některé informace palubního počítače prostě „plavou“ blíž k vám, vše je plastické. Vypadá to parádně. Hologramově. Jen na fotkách to nevyzní.

V kabině nechybí ani moderní peugeotí i-cockpit po vzoru ostatních modelů, s klaviaturou ovládání nejdůležitějších prvků a velkým 10“ tabletem. Vtipné je řešení odkládacího šuplíku na mobilní telefon – dá se krásně položit na vyklopenou plošku, aby byla vidět třeba navigace, a nikam přitom v zatáčkách necestuje. Nebo si ho odložíte na nabíjecí podložku.

Peugeot má také fantastická sedadla, s nejdelším sedákem ve své třídě. Prostoru je v kabině tak akorát. Kufr premiantem není, 250 litrů je možné zvětšit o 40, když se zbavíte rezervy a nahradíte ji lepicí sadou. I tak bude pořád menší než třeba u fabie.

Jako velké auto

Dvěstěosmička jízdně připomíná ze všeho nejvíc nedávno testované prémiové DS3. Není divu, stojí na stejném základu. Také má tuhou karoserii i podvozek, který je však pořád dostatečně komfortní. Se slabším tříválcem (75 kW) a šestistupňovým manuálem jsme jeli „pilu“ v serpentinách a byli nadšeni, jak motor s autem cvičí.

V závodním tempu se při razantním brzdění docela dost noří příď, ale gumy drží stopu výborně, zvládly i krizové vybočení. Auto ochotně zatáčí, řízení je dostatečně přesné i komunikativní. Spotřeba při takové jízdě je kolem třinácti litrů, ale to je extrém, jinak jsme se pohybovali kolem šesti.

Silnější benzin, stále tříválec 1.2 PureTech, ale s 96 kW, jede naprosto báječně, jen je povinně spřažený s osmistupňovým automatem, který auto jistě prodraží. Jinak nic proti němu, řadí skvěle a třeba při předjíždění na dálnici si klidně odřadí o tři stupně dolů.



Designový kousek Nejparádnější disciplínou 208 je design. Ve světě malých aut nemá obdoby. Dravý, dynamický, ostře řezaný peugeot se o 180 stupňů odvrací od přátelsky boubelatého předchůdce. Náramně mu to sluší, zvlášť v zářivých barvách – jezdili jsme s modrým, žlutým i červeným kouskem, který vypadal ještě nejusedleji.

Malá 208 se vůbec i na autostrádě chová jako velké auto, je nádherně stabilní a tichá. Průměrně jezdí za 6,5 litru, což je velmi solidní. Nemůže se ovšem vůbec rovnat dieselu. Jedenapůllitrový čtyřválec je tichý, kultivovaný, solidně táhne, nepůsobí letargickým dojmem jako mnohé konkurenční motory, utlumené kvůli plnění emisní normy Euro 6d Temp. Prostě vyhoví ve všech jízdních režimech a má sympatickou spotřebu – v kombinaci dálnice a divočení v kopcích jsme skončili se skvělými 4,6 litru.

Vyzkoušeli jsme i elektriku. Jízdně je velmi příjemná, opět se potvrdilo, že je třeba dost hlídat rychlost, protože za okamžik jedete rychleji, než smíte, a nevarují vás žádné zvuky. S dojezdem to bude horší. Na startu ukazoval 320 kilometrů, ale po ujetí 30 kilometrů ubylo z baterií celých 80 kilometrů. Spotřeba totiž byla nemalých 17,3 kWh / 100 km. Reálných tak bude kolem 250 km, což by po městě a okolí mohlo stačit.