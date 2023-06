Pět skvěle utracených milionů. S Maserati je cestování i sportování na úrovni

První „gétéčko“ Maserati jménem A6 1500 vyjelo v roce 1947. První sériové představila automobilka o deset let později na autosalonu v Ženevě. Nejnovější Gran Turismo, odhalené teprve před pár měsíci, jsme nyní provezli Prahou a protáhli okreskami.

Je to Gran Turismo jako z učebnice pro automobilovou smetánku. Vyrábí ho na adrese viale Ciro Menotti v Modeně, odkud vyjíždějí maserati přes osmdesát let.

Samozřejmě, do kanceláře, na schůzky a espresso do centra můžete jezdit svalnatým SUV nebo dlouhou limuzínou. Jenže takových je dvanáct do tuctu. A stejně v autě jezdíte nejčastěji nejvýš ve dvou. Takže to také můžete vzít s dolcevita elegancí s dávkou bonvivánství.

Aristokrat sportsman

Mondénní italská automobilová šlechta z Modeny z vás udělá světáka se vkusem. Maserati GranTurismo bylo vždycky o dost jiné, než klasická gétéčka. Prkenná nasupenost a křečovitá dravost mu jsou cizí. Mravy i vzhledem je to opravdový aristokrat, který urozenost přirozeně a nenuceně spojuje se sportsmanskými schopnostmi.

Maserati GranTurismo je hlavně neskutečně pohodlné. Nechce se vám z něj vystoupit. Hýčká, ale neuspává. Stále baví a ohromuje, jen na to jde rafinovaněji než hulvátská teutonská holota nebo těžkotonážní britské bombardéry.

Kdyby výkonnější z verzí zvaná Trofeo neměla polozávodní, jen minimálně prořezané pneumatiky s hodně tvrdými bočnicemi (GoodYear Eagle F1 Supersport), dalo by se GranTurismo vyhlásit snad nejpohodlnějším maserati vůbec. Pneumaticky nastavovaný podvozek s unikátní funkcí Skyhook funguje fantasticky. Úžasně žehlí lavory vymačkané v kočičích hlavách malostranských ulic, stejně jako rozbombardovanou středočeskou okresku. Nedrncá, neodskakuje, šlupky pneumatik kopírují elasticky vozovku. Zaškobrtnou jen na opravdu velkých proláklinách.

Co je ten „nebeský hák“? Název to vyjadřuje vlastně nejlíp – jako by karoserii držela lana zavěšená z nebe, nápravy si to s vozovkou vyřídí po svém. Ale pozor, není to odtažitá houpavost, žádná plavba na létajícím koberci. Je to dokonale vyvážená kombinace komfortu a kontaktu.

K tomu dokonalé řízení – přesné, tak akorát rychlé, delikátní – ruce mají skvělý kontakt s přední nápravou, záda zas vnímají poháněnou zadní. GranTurismo má pohon všech kol, samozřejmě ale preferuje ta zadní. Na příď nadávkuje sílu (maximálně třicet procent točivého momentu), jen když je potřeba.

Start z nuly na stovku zvládá 550koňové GT za tři a půl sekundy, z kategorie supersportů je i maximálka 320 km/h. Gran Turisma nejsou ale šlachovití sprinteři, jsou to pozemní biz-jety na pro transkontinentální expresní přelety, kde jste v cíli fit, zrelaxovaní a nadopovaní endorfiny tak akorát.

Takže si při pohledu na ty ohromující údaje chvílemi říkáte, že byste snad čekali i drsnější vystupování, víc razance a neomalenosti ponoukající ke skopičinám. Jenže ono to GranTurismo zvládá i bez toho. Převodovka řadí naprosto sametově, hladce, i tak je bezchybná a akorát rychlá.

Všechno by mohlo být ostřejší, neurvalejší. Ale schválně není, GT k tomu nemá důvod, nepotřebuje to. Kdo chce stroj na supersportovní emoce, má pro něj Maserati v nabídce MC20. I když i to umí být ohromujícím způsobem všedně použitelné, však je to nejlepší supersport pro každý den. A GranTurismo si z něj půjčilo motor. Tak zpátky k němu.

Maserati se svou specifickou pozicí v rámci koncernu Stellantis umí perfektně pracovat. Má být vrcholem nabídky skupiny stavějící lidové fiaty a opely, nonšalantní peugeoty a frajersky neotesané jeepy. A po čtyřiceti letech se zase sešlo s Citroënem (francouzská značka vlastnila Maserati v letech 1968 - 1975). Na druhou stranu nemá dotírat na až nadpozemsky rafinovanou a lidské smysly překonávající techniku Ferrari (pravda, to stojí trochu opodál Stellantisu).

Auta tak staví v modenské fabrice staromilsky poctivě, trochu postaru. Všechnu techniku, kterou se sluší v autě za pět milionů dnes mít, samozřejmě GranTurismo dostává, ale nekřičí to do světa, neobtěžuje. Diskrétně a věrně slouží. Už třeba tím, že když jednou nejotravnější systém – hlídač vedení v pruhu, který se s vámi přetahuje o volant – vypnete, je deaktivovaný napořád, dokud ho zas neaktivujete.

Lekce italštiny

Ze sporťáků – a těch italských zvlášť – je obvykle špatně vidět jinam než dopředu. Z dvoudveřového kupé maserati je ale výhled skvělý. Tvary a proporce má tak perfektně vyvážené, že okamžitě víte, kde začíná a kam až zasahuje.

Aby nedošlo k mýlce, není to nemotorný houpavý lék pro vlévání třetí mízy do žil. Je to atlet na střední a dlouhé tratě. (A rtuťovité MC20 s motorem vzadu je gymnasta a sprinter.)

Na výjezdu si na požádání pohodí zádí, dostat kola do skluzu je jednoduché, ale nezáludné. U Maserati tradičně skvělé jsou brzdy, skvěle se dávkují a můžete se na ně spolehnout, ze stokilometrové rychlosti zastaví do 35 metrů.

Poctivě postavený sportsman je to i architekturou. Když otevřete dlouhatánskou kapotu, odhalíte šestiválec, který usadili konstruktéři až za přední nápravu. I když nemá – u Italů a Maserati – oblíbené schéma transaxle s převodovkou u zadní nápravy, podařilo se hmotnosti rozvážit mezi nápravy skvěle, i s převodovkou v tunelu mezi předními sedadly.

Vidlicový biturbo šestiválec pojmenovaný Nettuno má přesně ten charakter, který GT potřebuje – přívětivý při ležérním korzování městem a plutí krajinou, ostrý při vytočení v zakroucených vlásenkách na křivoklátsku a s mohutným středním pásmem pro přelety v levém pruhu dálnice. Spotřeba? Asi 14 až pětadvacet, za nějakých 16 obyčejného 95oktanového benzinu se dá jezdit úplně v pohodě. Nádrž je 70litrová.

Řady válců má Nettuno rozevřené v netradičním devadesátistupňovém úhlu, což udrželo jeho těžiště nízko. Motor má turba umístěná dole po stranách a je osazen systémem kombinujícím přímé a nepřímé vstřikování benzinu, což snižuje hluk i emise a zlepšuje spotřebu. Další specialitou je použití dvou svíček na válec pro použití patentovanou technologií „pasivní předkomůrky“ okoukanou z formule 1 pro rovnoměrněji prohoření směsi. Živočišnost motoru ukazují hadice sání, které se při protúrování motoru nafouknou, jako plíce sprintera.

Osmistupňový automat od ZF má prvních šest stupňů poskládaných trochu víc na husto a osmička je naopak dlouhatánská – ve 130 točí motor méně než dva tisíce otáček. Skvělou klasikou Maserati jsou parádní velká pádla řazení pod volantem, jsou hezky dlouhá a hlavně uchycená na sloupku řízení, takže je najdete vždycky na svém místě, i v oblouku.

Infotainment je vychytaný, jeden z nejlepších v aktuální produkci co do odezvy a přehlednosti. Displeji svěřili také ovládání vzduchotechniky. I s tím se poprali na poměry dneška dobře.

Pět metrů

Rozměry je to blahobytné kupé, dlouhé je skoro opět metrů. Kabina je tak akorát, pro dva hromotluky vpředu je samozřejmě místa dost, ale zároveň to není plýtvavá opulentnost. Spolujezdkyni na koleno dosáhnete, středový tunel je subtilnější, než je v moderních autech zvykem, a to se tam musela vejít i skříň převodovky.

Maserati GranTurismo v číslech motor: přeplňovaný V6 Nettuno, 2992 ccm, 550 k, 650 Nm

zrychlení 0–100 km/h: 3,5 s

zrychlení 0–200 km/h: 11,4 s

maximální rychlost: 320 km/h

hmotnost: 1795 kg

pohon kol: všech kol s preferencí zadní nápravy

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4966 x 1957 x 1353 x 2929

zavazadlový prostor: 310 litrů

rozchod kol vpředu/vzadu (mm): 1647/1660

pneumatiky vpředu: 265/30 ZR20

pneumatiky vzadu: 295/30 ZR21

cena: 184 454 eur bez DPH, s daní 223 tisíc eur - asi pět a čtvrt milionu korun

Je to vlastně dvoumístná limuzína pro každý den. Za 175centimetrového řidiče se ale dozadu vejde ještě stejně velký dospělý vcelku bez ústrků. Takže je to i rodinné auto pro nonkonformní milionáře.

Maserati přidává do italštiny nový termín: cofango, to spojuje slova „cofano“ (kapota) a „parafango“ (blatník), to je kapota přetažená až přes blatníky, na kterou padly přes tři metry čtvereční z hliníku; z něho je 65 procent celého GranTurisma. Najdeme na něm kromě vysokopevnostních ocelí také hořčík. Ale protože to je pořádný kus auta, váží 1795 kilogramů, která rozložili mezi nápravy v poměru 52:48 procentům. Délka je 4966 milimetrů, rozvor 2929 mm, 310litrový kufr je o 20 procent větší oproti předchůdci. Vpředu je lichoběžníková náprava a na ní dvacítky (265/30), vzadu vzadu multilink a ještě o palec větší ráfky (295/30 R21).

Vzhledem navazuje GranTurismo na předchůdce, který neuměl stárnout, jak je v Itálii zvykem. Ovšem jinak je nové do šroubku. Spočívá na „multienergetické“ platformě, to je dnes nutnost. Znamená to, že namísto spalovacího ústrojí může dostat elektrický pohon. Této variantě říkají u Maserati Folgore (italsky „blesk“). Vyrábějí je na stejné lince s benzinovými.

Naše verze Trofeo, oblečená do modenské maseratí modři, je tou výkonnější v konvenční nabídce GranTurisma. Základem je verze Modena. Slabší ze spalovacích variant má 490 koní a 600 Nm, výkonnější 550 koní a 650 Nm, je to nejvýkonnější spalovací motor, který kdy Maserati GranTurismo dostalo. Významný je rozdíl v připravenosti k lumpárnám: samosvorný diferenciál je u Trofea řízený elektronicky.

Základní cena Trofea je bez DPH 184 454 eur, s daní 223 tisíc eur, to je pět a čtvrt milionu korun, Modena je o milion levnější.

Pozor na nárazník

Co nás štvalo? Na nizoulinký přední nárazník si zvyknete, rámečkem espézetky budete holt semtam škrtat o vozovku. Když je dloubanec hlubší, nebo překážka vyšší, můžete si podvozek nazvedat – vzduchové měchy přizvednou za tři sekundy světlou výšku o pár centimetrů. Naopak při rychlé jízdě se podvozek sníží.

Prostřední zrcátko umožňující přepnout na pohled z kamery hledící dozadu je nanic. Obraz z kamery umístěné v ploutvičce na střeše totiž hodně přibližuje, couvat a orientovat se podle toho nedá, hodí se leda když se chcete podívat řidiči v autě za vámi hluboko do očí a jeho spolujezdkyni ještě hlouběji do výstřihu. Takže nakonec přepnete na staré dobré „analogové“ zrcátko. S couváním a manévry natěsno pomohou další kamery, ty už koukají na okolí naštěstí normálně.

A na závěr největší otrava: klasický volič automatu nahradila tlačítka na středovém panelu. Jsou velká, dobře v dosahu a fyzická, to je prima, ovšem nereagují exaktně - i když je tisknete všechny stejně, mají pocitově jinou citlivost a odezvu. Na Rko stačilo jen klepnout, Déčko bylo třeba přeci jen chvilku podržet a důrazněji zatlačit. Třeba to ale bylo jen specifikum daného kusu.