Když děda nerozumí vnukovi. Gran Turismem se jezdilo, dnes se hraje

Dvě písmena zkracující označení Gran Turismo (anglicky Grand Touring, francouzsky Grand Tourisme) kdysi patřila klasickým velkým komfortním kupé určeným pro suverénní vysokorychlostní přejezdy napříč Evropou v maximálním pohodlí. Když jste opravdu bohatí, asi máte tryskáč. GT je však skvělá alternativa, pozemský „biz-jet“.

Není to snobismus, je to definice opravdového bohatství a nadhledu.

Gétéčka nabídnou dost často přes majestátní rozměry dostatek prostoru hlavně pro dva, děti vzadu už si uvnitř spíš mačkají nohy, i když je to pětimetrový koráb od Rolls-Royce, specifikace 2 + 2 (dva dospělí plus dvě děti) rozhodně není pouhým alibismem.

GT může mít různou náturu, typicky v podání Maserati má aktuální GranTurismo nakročeno k supersportu (když si ho tak naspecifikujete), na opačném konci je těžkotonážní bombardér Bentley Continental GT, který je absolutním protipólem. Čistokrevné gentlemanské kupé, nic na propocení trička v horských serpentinách. Ne že by je Continental nezvládal, nepasuje to však k jeho nátuře. A tak je to neskutečně pohodlný grand tourer pro expresní křižování Evropy. Na druhou stranu můžete vybrat provedení Speed, jízda s ním, to je krocení hrocha na LSD.

Poprvé v Itálii

Gran Turisma jako automobilovou čeleď vymysleli podle všeho v Itálii. První se začala vyrábět mezi válkami, asi první auto toho jména byla Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo Compressore představená v roce 1932. Naplno si jich však začali užívat až v padesátých letech, kdy země na Apeninském poloostrově zažívala ekonomický boom. A najednou jich bylo plno, ve všemožných koncích světa, od Aston Martinu přes Jensen po Toyotu.

Grand Tourery jsou obvykle větší a těžší než typická kupé, kladou důraz na pohodlí před přímočarou sportovní bezprostředností. Obvykle mají motor vpředu a pohonem zadních kol. A taky o něco měkčí odpružení než čistokrevný sporťák, semtam umí přidat i místo v kufru pro cesty na riviéru a přidají hýčkající výbavu.

Označení GT ovšem vozí i „obyčejnější“ auta, třeba kupé Alfy odvozené z „předokolového“ modelu 147/156, i přes přece jen plebejštější pojetí nabídla obrovskou spoustu charakteru a skvělé svezení. Tak už to ve světě aut bývá, zrovna automobilové druhy, poddruhy a čeledě mají dost nejasné ohraničení. Jako Gran Turismo se tak označována i Godzilla – Nissan GT-R, ale vlastně mezi ně patří i Porsche 911 nebo Bugatti Veyron.

Označení GT ovšem vozí třeba i čtyřdveřové bavoráky s ladně „kupátkově“ splývající zádí odvozené z klasických modelů, o když zrovna jeden z nich, BMW 6 GT teď kvůli nezájmu zákazníků končí.

Videohra

Tak znají Gran Tourisma autaři, povětšinou asi starší generace. Jejich synové a vnukové usedají do gétéček paradoxně mnohem častěji. Ve světě virtuální reality. Gran Turismo je totiž veleúspěšná série závodních videoher pro herní konzole Sony PlayStation. Existuje několik sérií, generací, řeklo by se automobilovým jazykem. Digitální Gran Turismo neobsahuje příběh a všechny mají stejný princip. „Hráč začíná s určitým obnosem, který má na nákup auta (respektive jeho vylepšení), a postupem času si díky vítězstvím v závodech odemyká nové tratě, auta a získává peníze. Cílem je dokončit hru na sto procent,“ popisuje wikipedie.

Videohry s tematikou automobilových závodů se chytly i samotné automobilky, stále častěji představují virtuální designové futuristické studie právě zakomponované do série Gran Turismo. Jedna taková vzešla dokonce z designstudia Škody.

Svět virtuálního závodění Gran Turismo je dnes ovšem hlavně hitem na plakátech kin, protože jejich plátna teď ovládl film Gran Turismo. Tušíte správně, být to v sedmdesátkách, bylo by to o rošťákovi v podání Jeana-Paula Belmonda za volantem gétéčka Maserati, dnes je svět jinde.

Film popisuje příběh Janna Mardenborougha, který se opravdu stal. Mladík posedlý videoherní sérií Gran Turismo se od simulace závodů na monitoru probojoval v unikátní marketinkové soutěži až na okruhy skutečných profesionálních závodníků včetně Le Mans.