KOMENTÁŘ: Autojarmark v Mnichově a svatá válka Prahy proti autům

Akce připomněla, že auta jsou součástí mobility a do města patří. Kdo nechce trčet v autě v městské koloně, může osedlat kolo nebo jet hromadnou dopravou. Ovšem politici, kteří zcela bezdůvodně naslouchají hlavně křiklounům z řad radikálních ekoextremistů, vedou proti autům svatou válku. Nejnověji pražský magistrát narychlo chystá absolutně nekoncepční a antisociální zpoplatnění vjezdu do centra města. Poté, co na pražských náplavkách nedávno „zařízl“ festival v mnohém koncipovaný podobně jako ten v Mnichově.