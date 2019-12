Kamera za čelním sklem ochrání před problémy. Jak vybrat tu správnou

Chtěla bych letos pod stromeček autokameru, říkala nedávno jedna známá. Není to přitom žádný šofér profík, ale kadeřnice, která jezdí výhradně trasu z Prahy do hor na chalupu a zpět. Ale líbí se jí, že by si mohla cestu zaznamenat, případně zachytit „vybržďovače“, které na dálnici potkává často a v mnohých případech je těžké je usvědčit. S nainstalovanou kamerou by to bylo o dost jednodušší.