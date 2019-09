Amerika dohání svět, povolí kamery místo zrcátek. Návrh je pět let starý

Plánované testy mají prověřit, jak by se tato změna projevila při řízení automobilů. Testy by se měly nejprve zaměřit na osobní automobily a později na nákladní vozy.

V Evropě a Japonsku je již nahrazování zrcátek kamerami povoleno. Japonská automobilka Toyota loni v Japonsku začala prodávat model Lexus ES s kamerami místo bočních zrcátek. Volkswagen pak koncem loňského roku uvedl na evropský trh model Audi e-tron, ve kterém boční zrcátka rovněž nahrazují kamery. V USA se však oba tyto modely prodávají s tradičními bočními zrcátky, napsala agentura Reuters. Více čtěte zde.

Už na přelomu března a dubna 2014 podepsali ve Washingtonu zástupci celkem dvanácti automobilek petici na podporu změny zákona, podle kterého jsou ve Spojených státech boční zrcátka povinná. Kromě Tesly dokument podepsali třeba General Motors, Toyota nebo Volkswagen. Automobilky argumentují tím, že kamery jsou stejně efektivní jako zpětná boční zrcátka, ale na rozdíl od nich nesnižují aerodynamiku automobilu.

„S ohledem na budoucnost požadavků na spotřebu paliva, která mají platit od roku 2017, představují kamery příležitost, jak díky lepší aerodynamice zvýšit palivovou účinnost,“ píše se v dokumentu.

O kamerách pro monitorování situace za vozem sní designéři už desítky let. Moderní auta jsou dnes kamerami doslova obsypána, není tedy důvod, proč je nevyužít i pro nahrazení zrcátek. Automobilky si „hrají“ se skládáním obrazu tak, že při parkování vidí řidič auto z ptačí perspektivy.

Stále rozšířenější vychytávkou je displej schovaný ve vnitřním zpětném zrcátku. Za normálních podmínek ho řidič používá jako klasické zrcátko. Za zhoršené viditelnosti nebo nepříznivých povětrnostních podmínkách lze přepnout na zobrazení obrazu, který snímá kamera s vysokým rozlišením umístěná vzadu na autě. Používá jej například Kia, Subaru nebo Toyota.

Toyota u své malé dodávky Proace City nabízí nově digitální vnitřní zrcátko, které promítá obraz z kamery hledící za auto. Další kamera v zrcátku spolujezdce kouká podél boku auta a do mrtvého úhlu (auto může dostat ještě samostatného hlídače mrtvého úhlu).



Kamery místo zrcátek u Audi

Audi nahradilo u svého velkého elektrického SUV zrcátka kamerami z důvodu úspory energie. Vylepšují aerodynamiku (z Cx 0,28 na 0,27) natolik, že přidají až čtyřicet kilometrů na dojezdu.

Pahýl, který po zrcátku zbyl a nese kameru, je nevzhledný, pravděpodobně ovšem předpisy a požadavky techniků neumožnily kameru více schovat a přimknout ke karoserii. Z pohledu uživatele je to velký nezvyk. S viditelností sedmipalcových OLED displejů, které jsou v předních rozích dveří, problém není (za tmy je to fantastický zážitek a neoslňují vás světla aut).

Ovšem pro řidiče, který už se aspoň milionkrát podíval do zrcátka bočním oknem, je to výrazná změna, musíte se totiž dívat níž, než jste zvyklí a to stojí drahocenné sekundy, po které nesledujete provoz. Je třeba si také natrénovat odhad, jak je vlastně auto ve zpětném displeji daleko.

Někteří si pak stěžovali na nutnost více přeostřovat zrak než u klasických zrcátek. Displej u šoféra je dotykový, jednoduše vyvoláte menu nastavení, měníte pohledy a můžete zoomovat. Nechybí funkce varující před autem schovaným v mrtvém úhlu.