To byly časy! V roce 1991 ještě auta svět zajímaly a bavily, i s diesely

Ve Frankfurtu vytáhly tradičně své trumfy zejména domácí značky. Volkswagen představil třetí generaci modelu Golf a Opel nástupce Kadettu s novým jménem Astra. V premiéře se představily mj. Audi 100 Avant , BMW 5 Touring, Peugeot 106, Mazda MX-6, ale také „volnočasový“ Opel Frontera. Zástupy návštěvníků obtěžkaní taškami s prospekty mohli sledovat světovou premiéru Hondy Civic, ale také obdivovat první velké Volvo s předním pohonem (850 GLT), Saab 9000 CS, Renault 19 Cabrio či Citroën XM Break.



Podívejte, jak to na autosalonu vypadalo:

To ještě auta lidi zajímala. Ve dnech pro veřejnost byly obrovské výstavní haly frankfurtského výstaviště tak přecpané, že některé novinky nebylo možné přes ty zástupy téměř vidět. To byl případ atraktivního kupé Audi quattro spyder s hliníkovou karoserií, které se nakonec do výroby nedostalo. Ostatně stejně jako Mercedes C112, jenž sloužil jen k testování nové techniky.

Pod kapotami dominovaly zážehové motory, které tu a tam doplňovaly diesely, ale ještě komůrkové a mnohdy bez přeplňování. Náznaky toho, co nás čeká, ztělesňovaly koncepty malých aut do města – hybridní VW Chicco a elektrické BMW E1 (údajně s dojezdem až 265 km!) Toyota ovšem představila i dvě slepé cestičky – motor spalující směs nafty a metanolu, ale také koncept s dvoudobým dvouválcem.