Autofotka týdne: Kráska z plakátu a fáro doktora Blažeje

Legenda Československé televize

Všimli jste si, jaké auto hraje na titulní fotce hlavní roli? Znají ho všechny starší generace Čechoslováků. Ano, to je Honda Civic, kterou jezdil doktor Arnošt Blažej do nemocnice na kraji města. „Neměl byste zájem o bytelný kolo?“ ptá se automechanik Čepelák doktora Blažeje v podání Josefa Abrháma hned v prvním díle slavného televizního seriálu. Ten nejprve nemá potřebných čtyřicet tisíc korun, ale půjčí mu je sestra Ina. Jak si asi pamatuje každý, kdo seriál viděl, Blažej se po silnici honí s manželem Iny, horkokrevným Jaromírem Hanzlíkem, a dojde k havárii. Jak se auto do seriálu dostalo a proč ho nemohli řídit herci, čtěte zde.

Honda Civic první generace, která letos slaví padesáté výročí od premiéry v roce 1972, se dala v Československu skutečně koupit, ale pouze v Tuzexu. Arnošt Blažej dostal od Čepeláka velmi zajímavou cenu, protože malá honda stála v té době osmnáct tisíc bonů, v přepočtu asi devadesát tisíc korun (při přepočtení podle inflace by to dnes byl milion). Průměrný plat byl tehdy 2 462 korun, takže Blažej vůz koupil za šestnáct platů. Dnes aktuální desátá generace startuje v Česku na půl milionu, což je asi třináct průměrných platů.

Původní Civic, který byl oproti dnešnímu (vyrábí se desátá generace) o třičtvrtěmetr kratší, bylo auto do města a dostalo za úkol doplnit modelovou řadu. Jenomže z auta se stal bestseller, a tak vznikly další verze a generace. Vyrábělo se jako kupé, targa, sedan, hatchback, kombi… dokonce vznikla i varianta, která jezdí na vodík.

Blažejova honda měla atmosferickou čtyřválcovou dvanáctistovku, jejíchž padesát koní si muselo poradit s ani ne 700kg autem. Dnešní Civic váží skoro dvakrát tolik a pod kapotou ukrývá litrový tříválec s turbem s výkonem 126 koní. Jak jezdí zuřivý Civic Type-R, čtěte zde.