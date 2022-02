Autofotka týdne: Hrdinné roboauto z plakátů slaví čtyřicátiny

Robotické auto K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand) postavené na základech Pontiacu Firebird Trans Am si s filmovým hrdinou povídalo, vnitřek připomínal spíš kokpit letadla.

A jak si představovali v roce 1982 auto budoucnosti? Mnoho funkcí je dnes realitou. Hrdina bojující za spravedlnost dával autu řízenému čipy (ty dnes automobilkám akutně chybí) příkazy mluveným slovem, dnes některé funkce moderních aut může řidič ovládat též hlasem. KITT byl občas trochu svéhlavý, dnešní auta mají také svou umělou inteligenci, třeba chytře dynamicky přepočítávají a opravují trasu navigace podle aktuálních podmínek.

Nejdůležitějším prvkem černého sporťáku byl superpočítač Knight 2000: kybernetický mozek mu umožňoval myslet, učit se, komunikovat a reagovat ve světě lidí. Hlavně ovšem díky němu uměl KITT jezdit sám, bez řidiče. To je dnes ožehavé aktuální téma, se kterým se snaží popasovat mnoho výrobců aut a technologických firem.

KITT sledoval svět kolem sebe LED skenerem v kapotě, to je to slavné červené světlo vetknuté do kapoty. Dnes jsou LEDky, skenery, kamery, radary, lidary běžnou součástí aut a usnadňují řidičům život. Měl nastavitelné zatmavení skel, v průběhu doby přibyla i možnost proměnit ho po stisku tlačítka v kabriolet.

Plechový seriálový hrdina uměl spoustu věcí, oplýval vesmírnými materiály. Jako zjevení musela v roce 1982 působit dvojice obrazovek v kokpitu, ty sloužily k projekci obrázků, videí a provádění videohovorů. Dnes se výrobci nerozpakují nahradit celou přístrojovku velkým tabletem. Průhledový (head-up) displej promítající provozní údaje na čelní sklo dnes také znají všichni. Palubní tiskárna, bankomat, naviják, vypouštění oleje na silnici, cívka na elektrošoky, plamenomet, laserová rozbrušovačka, rozprašovač slzného plynu, kouřová clona nebo magnesiové světlice připomínají výbavu bondovského auta. To samé platí pro vystřelovací sedadlo, protipožární a balistickou ochranu, přívod čistého kyslíku do kabiny nebo palubní EKG.

Hlavní pohonnou jednotkou měl být proudový motor, v režimu Turbo Boost doplněný o pomocné rakety. S touto výbavou dokázal vystřelit ke stovce za dvě sekundy. Maximální rychlost byla 200 mil v hodině (320 km/h). O brzdění se staraly elektromagnetické brzdy, doplněné o aerodynamickou brzdu. Podvozek měl KITT osazený hydraulicky nastavitelnou světlou výškou, díky tomu zvládal jízdu po dvou kolech. KITT měl ve skutečnosti pod kapotou funivý pětilitrový osmiválec spárovaný s třístupňovým automatem.

Konec původního seriálu přišel už po čtyřech sezonách v roce 1986, pokus navázat s novým v devadesátých letech byl jen čajíčkem...

Z více než 20 aut použitých při natáčení se dneška dožilo asi pět exemplářů, existuje ovšem mnoho replik, jedna velmi věrná je i v Česku.