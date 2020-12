Nové muzeum škodovek ukáže unikátní prototypy i erko pro Brežněva

Na podporu dostavby muzea Svět Škodovek majitelé vypsali i crowdfundingovou kampaň. Přispěvatelé získají vstupenky do muzea, jízdu ve sportovním voze, nebo se mohou stát sponzory některého z exponátů. Kampaň, která má za cíl shromáždit milion korun, potrvá čtrnáct dní. Muzeum se má otevřít na přelomu března a dubna.



Za muzeem stojí sběratel závodních škodovek Tomáš Hervert a internetový podnikatel Pavel Zima. Sbírka muzea celkově obsahuje kolem 100 automobilů značky Škoda, v muzeu bude vystaveno okolo 60 exponátů.

K vidění tu budou vývojové prototypy modelů Škoda 1000 MB, 110 R, Garde či 720. Ze závodních strojů bude vystavena Škoda 130 RS v několika originálních kusech, dále okruhové speciály Rapid H, Favorit 1600 H či 130 LR/H původně vytvořená pro rallye skupinu S. Z užitkových vozů všechny karosářské varianty Škody 1202 či speciálně upravený Favorit na hydraulickém podvozku pro převoz hendikepovaných.

Nejstarším exponátem v muzeu bude Škoda Popular Kupé z roku 1934, což je závodní speciál s hliníkovou aerodynamickou karoserií vyrobený pro závod 1000 mil Československých. Nejmladším exponátem je prezidentský Superb, který používal Václav Klaus.

Zajímavým exponátem je originální Škoda 110R, které Československo v sedmdesátých letech darovalo sovětskému vůdci Leonidu Brežněvovi. Ten ho však vrátil, nelíbilo se mu (čtěte zde).

Zakladatelé muzea při shromažďování peněz dali do aukce unikátní Škodu Rapid 135 z osmdesátých let. Jeden z 1 200 vyrobených vozů, navíc v limitované edici Weltmeister, který vlastnil německý prodejce vozů Škoda a závodník Willi Obermann, se podařilo vydražit za čtvrt milionu korun. Vůz s německým technickým průkazem byl vybaven motorem ze Škody Favorit na bezolovnatý benzin. Najeto měl 74 000 km. Zhruba posledních 20 let se s ním nejezdilo. Po základním servisu bez problémů nastartoval a je schopný provozu.