Kouzla a čáry aerodynamiky ve Formuli 1: rozhoduje křídlo a difuzor

Na snímcích je monopost pro rok 2019, před kterým došlo k několika zásadním úpravám karoserie, a tedy aerodynamiky vozu. Naopak pro sezonu 2020, která startuje o nadcházejícím víkendu tradičně v australském Melbourne, se toho moc nemění, vozy tak budou víceméně shodné. Takže i když už se momentálně prohánějí v testech po okruzích stroje sezony 2020, loňský monopost týmu Alfa Romeo je výbornou ukázkou toho, jak moderní závodní stroj funguje.

Alfa Romeo C38 Motor

Ferrari Tipo 064, V6, 1600 cm3

Přímé vstřikování, turbo

hmotnost: 145 kg

Výkon: 750 koní

Výkon s přídavným elektromotorem: 914 koní Pneumatiky

Pirelli P-Zero 305/670 – 13 / 405/670 – 13

Formule 1 jsou nejrychlejší vozy světa. Sice ne v absolutní rychlosti na rovinkách, protože nemají zdaleka nejsilnější motory, ale co se týká rychlosti v zatáčkách nebo schopnosti zastavit na krátkou vzdálenost, jen těžko hledají soupeře.

To vše díky aerodynamice monopostů, která postupně přerostla v Grand Prix v jednu z nejdůležitějších vědeckých disciplin. Stejně intenzivně se zabývají aerodynamikou také automobilky při stavbě obyčejných aut (čtěte zde).

Týmy řeší u každého dílu setinu milimetru a v aerodynamickém tunelu se hodnotí i vliv samolepek na rychlost. Základní díly karosérie neprodukují přítlak, ale vztlak, tedy zvedají auto při vysoké rychlosti do vzduchu, a tak ty ostatní mají za úkol generovat co největší přítlak a tlačit monopost směrem k asfaltu. A inženýrům se to daří skvěle, Formule 1 je tak teoreticky schopná jezdit i koly vzhůru.