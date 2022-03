Aeromilníky motorismu: inspirace holubem a Tatra, která překvapila svět

To je prosím aerodynamika, fascinující věda „o vzduchu“. Zjednodušeně je to nauka o tom, jak postavit auto, které ho co nejlíp prořezává. Při vývoji aerodynamiky je nutné skloubit znalosti z oboru fyziky a mechaniky tekutin, které jsou nutné pro pochopení fenoménů proudění okolo vozu, se znalostmi automobilové techniky. Propracovaná aerodynamika a nízký odpor vzduchu dokážou uspořit velké množství paliva, proto je dnes tento obor pod drobnohledem. Odpor větru totiž roste s druhou mocninou rychlosti.

Vytušili to už tvůrci prvních praaut. První vozidlo, které se dá s trochou nadsázky označit za aerodynamické, je raketa na kolech sestrojená v roce 1899 Francouzem Camillem Jenatzym. S autem pojmenovaným La Jamais Contente (Věčně nespokojená) tehdy poprvé v dějinách překonal rychlost 100 kilometrů v hodině. Vzpomínáte? Psali jsme o něm v jednom z prvních dílů našeho seriálu