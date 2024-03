Loni se ve světě poprvé prodalo přes deset milionů elektroaut. V Česku 7 000

V Česku se loni prodej aut se spalovacím motorem zvýšil o 14 procent na 215 000 vozů, zatímco prodej elektromobilů vzrostl o 71 procent na 6 640 vozidel.

Spolu s hybridy a plug-in hybridy elektromobily již tvoří více než 30 procent všech celosvětových prodejů, v západní Evropě má podle studie alespoň částečně elektrický pohon každé druhé nově registrované auto. „Elektromobily se na světových trzích definitivně zabydlely. Kromě desetimilionové hranice prodaných čistě elektronických vozidel je silným milníkem i fakt, že loňské prodeje elektromobilů a hybridů na nejvyspělejších evropských trzích poprvé tvořily více než polovinu všech prodejů,“ uvedl expert PwC na automobilový průmysl Pavel Štefek.

Na nejvýznamnějších deseti evropských trzích se loni prodalo 5,36 milionu elektrických a hybridních aut, což podle studie představuje podíl 52 procent na všech prodejích. Zatímco zájem o čistě elektrická auta v Evropě nadále roste, poptávka po plug-in hybridech klesla o deset procent. „Přes svůj pokračující rychlý růst jsou prodeje elektroaut stále do značné míry závislé na státních dotacích. A plug-iny už nejsou dotacemi tak podporované jako v minulosti, například v Německu jejich podpora skončila,“ dodal Štefek.

Pozici jedničky v elektromobilitě v loňském roce podle PwC dále posílila Čína, kde se prodalo přes 6,6 milionu elektrických aut. A čínské automobilky navíc ve velké míře zahájily expanzi do Evropy. Český trh v prodejích elektroaut stále výrazně zaostává, zájem brzdí vyšší cena, nevýrazná podpora ze strany státu i nedostatečná nabíjecí síť.

Loni se v ČR prodalo necelých 7000 elektroaut, to jsou zhruba tři procenta ze všech prodejů. „V letošním roce lze nicméně očekávat nárůst zájmu ze strany podnikatelů a malých firem, pro které stát připravil dotaci 200 000 Kč i další podporu na budování nabíječek. Ještě větším impulzem do budoucna by ale měl být tlak na dekarbonizaci, který na firmy plyne například z povinnosti nefinančního reportingu. Právě přechod na elektromobilovou flotilu je například pro firmy ze sektoru služeb jedním z logických kroků, jak mohou uhlíkovou stopu snížit,“ doplnil Štefek.

Za pět let se podle studie počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí ze současných 28 na více než 63 milionů aut. Nejrychleji by přitom podle studie měl růst zájem o čistě elektrické vozy, kterých bude jezdit 35 milionů, což představuje nárůst o 234 procent. Naopak nejméně se zvýší počet plug-in hybridů, a to o 69 procent na 6,9 milionu.