Dotace na elektrovozy budí rozpaky, reálně auta nezlevní, peníze sebere úvěr

Při oznámení začátkem loňského prosince slibovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, že přijímání žádostí o dotace na pořízení elektromobilu bude spuštěno 1. ledna 2024 (zde). To se ovšem nestihlo. Nový termín spuštění je teď stanoven na březen.

Kromě diskuse, jestli jsou dotace dobré, nebo špatné, zda rozhýbou trh, nebo naopak zvyšují cenu dotovaného produktu, se rozpoutala polemika nad formou v Česku poskytované dotace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou vyhlásily záruční program Elektromobilita. Je na něj připraveno celkem 1 950 000 000 Kč, z toho 1 650 000 000 Kč na pořízení bezemisních vozidel a 300 000 000 Kč na dobíjecí infrastrukturu. Dobíjecí stanice však musejí být neveřejné, tedy nikoli na parkovištích, v obchodních domech apod. A žadatel o dotaci o ni musí žádat společně s dotací na auto, nepodporuje se samostatná výstavba.

U aut platí, že vozidlo musí být nové nebo skoro nové (dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má mít najeto méně než 6 tisíc km), nesmí být dražší než 1,5 milionu Kč bez DPH a pohánět ho může pouze elektřina nebo vodík. Zároveň platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla. V dalších podmínkách jsou pak i takové podrobnosti, že podporu nedostanou třeba firmy provozující výrobu zbraní a střeliva nebo herny a sázkové kanceláře. Žadatelské firmy také třeba musí mít uzavřená dvě účetní období, nesmí dlužit zaměstnancům výplatu nebo být v exekuci.

Podpora je poskytována formou portfoliové bankovní záruky za komerční úvěr od leasingové společnosti či banky a současně s tím obdrží žadatel finanční příspěvek. Ovšem maximálně 200 tisíc Kč na vozidlo kategorie M1, max. 250 tisíc Kč kategorie N1 a max. 300 tisíc Kč na vozidlo FCEV. Příspěvek bude vyplacen (po splnění podmínek) přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny dle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla dokládajícího vlastnictví pořizovaného majetku příjemcem podpory.

A právě forma dotace spojená s financováním pomocí úvěru je předmětem kritiky. Část lidí má za to, že si ji vylobbovaly finanční instituce a automobilky a co zákazník dostane v dotaci, to zaplatí za dobu trvání úvěru na úrocích.

„Cesta, kterou zvolilo ministerstvo průmyslu a obchodu, má svá ALE.“ říká mluvčí značky KIA v ČR Kateřina Vaňková. „Tím hlavním je, že poskytování podpory se váže pouze na pořízení automobilu formou úvěru. Ne každý podnikatel využívá nebo chce využívat automobil kupovaný na dluh. Dejme lidem šanci, aby se rozhodovali sami, a ne aby to za ně dělal někdo jiný. Druhým velkým ALE je, že podpora se týká pouze podnikatelů. Stát by měl mít zájem, aby se elektromobilita rozšířila co nejvíce napříč společností. Jen tak na okraj. Česká republika vychází co do počtu prodaných elektromobilů na množství obyvatel jako druhá nejhůře hodnocená v Evropě. Je to mimo jiné i kvůli tomu, jak slabá je zatím jejich podpora. Většina zemí v Evropě, ale také USA a Čína to už pochopily a nějakou formu motivace k nákupu spustily.“

Zda a případně kdo se oficiálně či neoficiálně na podobě dotačního programu podílel, samozřejmě nelze ověřit, náhodně oslovené společnosti však tvrdí, že k přípravě pozvány nebyly. „Podmínky dotace s námi nebyly nijak konzultovány a jsme čistým příjemcem informací a podmínek,“ říká třeba mluvčí českého Volkswagenu David Valenta. „Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) na programu spolupracovaly, ale my jako Arval úvěr jako finanční nástroj neposkytujeme,“ sdělil iDNES.cz generální ředitel leasingové společnosti Arval Aleš Polák.

Oficiální zdůvodnění ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je následující: „Zvolená forma zajištěného úvěru s dotační složkou umožní poskytnout podporu co nejširšímu okruhu potenciálních žadatelů, tedy i těm, kteří nedisponují dostatkem vlastních zdrojů. Díky této formě dochází také k výraznému snížení administrativní zátěže žadatelů oproti standardní žádosti o poskytnutí dotace. Tím, že úvěry budou zajištěny zárukou Národní rozvojové banky, umožní úvěrujícím institucím poskytnout výhodnější úvěrové podmínky (oproti standardním úvěrům bez záruky), a tedy i úrokové zatížení bude nižší, a nedojde tak k výraznějšímu snížení celkové výhody obdržené dotační složky,“ uvedla Petra Milcová z odboru komunikace.

To ovšem nevysvětluje, proč tvůrci podmínek dotace stanovili model zcela pomíjející zájemce o koupi elektromobilu, kteří si chtějí auto koupit a zaplatit ze svých zdrojů a nechtějí jej pořizovat na splátky. Právě v jejich případě by dvousettisícová úspora byla nejmarkantnější a opravdu by jim auto „zlevnila“. Plnohodnotný elektromobil se dá dnes koupit od třičtvrtěmilionu, právě taková dotace by jej zlevnila na cenovou hladinu ekvivalentních spalovacích aut.

Důvodem, který ovšem nikde není oficiálně řečený, může být také logická „pojistka“, aby byly vozy nakoupené s dotací skutečně provozovány na území ČR a nebyly jen obratem prodány se slevou do zemí, kde dotační program není a prodávající nevydělal okamžitě na rozdílu cen.

Na druhou stranu je třeba dodat, že firmy ve většině případů auta nekupují napřímo „za hotové“, ale právě s využitím financování. „Nutnost využití úvěru nevidíme jako problém, většina firem a podnikatelů využívá pro financování firemních vozů externí zdroje, tedy i úvěry nebo úvěrové rámce,“ uvedl pro iDNES.cz manažer pro elektromobilitu v Louda Auto David Nerad a dodal: „Současně chápeme, že se stát chrání před vývozem dotovaných aut do zahraničí, třeba do Německa, kde státní podpora nedávno skončila.“ Prodejci aut podle něj jakoukoliv podporu elektromobility vítají a upozorňují, že dodací doby na většinu plně elektrických modelů jsou momentálně příznivé.

Samotný problém, zda dotace nepadne na úroky, budou zřejmě alespoň zčásti řešit samotné automobilky buď slevami na vozy jako takové, nebo dotováním úroků. Jednou z mála automobilek, které už na svých webových stránkách nabízejí pořízení elektromobilu s dotací prostřednictvím vlastní finanční společnosti, je MG. „Jak moc tato forma dotace pomůže rozvoji elektromobility v Česku je v tuto chvíli těžko odhadovat. V MG každopádně umíme auto s dotací nabídnout, navíc nyní pro všechny zákazníky o 50 tisíc Kč zlevňujeme elektrické modely MG5 a ZS EV. Kromě toho ve spolupráci s Arvalem nabízíme i operativní leasing na elektromobily MG5 a MG4 s dotovaným úrokem 2,99 %,“ říká ředitel Marketingu a PR značky Marek Vodička.

Podle neoficiálních zákulisních informací se některé automobilky chystají pokrýt zákazníkům i úrok „dotačního“ úvěru, na trhu se čeká třeba Škoda Enyaq s úrokem 0 %.