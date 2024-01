Elektromobil pro chudé za hubičku. Ve Francii spustili dotační revoluci

Program inkluzivní mobility je tu. Francouzská vláda chce podpořit prodej elektromobilů, systém dotací pro elektromobily, od 1. ledna proto dostal novou podobu. Nová pravidla obsahují environmentální hodnocení zohledňující původ a způsob výroby elektromobilů s cílem vyřadit ze systému bonusů vozy vyráběné mimo Evropu, jako například v Číně vyráběné hojně prodávané modely Dacia Spring, Leapmotor T03, Tesla Model 3 nebo MG4. Nové francouzské předpisy kvůli tomu nově u elektrických aut zohledňují emise oxidu uhličitého, které vznikají při jejich výrobě i dopravě.

Výše bonusu na nový elektromobil se od letošního roku může vyšplhat až na 7 000 eur (cca 172 000 Kč) pro nejchudší domácnosti a 5 000 eur (123 000 Kč) pro fyzické osoby, jejichž daňový příjem přesahuje 14 089 eur (cca 347 tisíc korun). Omezení je ale i pokud se jedná o cenu vozu. Nárok na ekologický bonus budou mít nově pouze modely s cenou pod 47 000 eur (1 156 000 Kč), které jsou lehčí než 2 400 kg.

Nejsledovanější součástí zavedených novinek je takzvaný sociální leasing, tedy pronájem elektroauta pro nízkopříjmové domácnosti za 100 eur měsíčně (v přepočtu necelých 2 500 korun).

Tento program s názvem „Můj elektrický leasing“ se týká Francouzů, kteří mají po zdokladování nízkého příjmu přístup k určitým modelům. Již v listopadu došlo prostřednictvím internetových stránek k otevření předobjednávek. První dodávky se uskuteční již během ledna.

Francouzský stát uhradí kromě bonusu částku první leasingové splátky ve výši až 8 000 eur. Během minimálně tříletého období tak půjde celkem o pomoc v maximální výši 13 000 eur. Na něj může navázat druhá leasingová smlouvou za účelem odkoupení vozidla. Na to ale nízkopříjmové domácnosti většinou nebudou mít prostředky, auta tedy nejspíš vrátí a opět se přihlásí o nové auto za malý měsíční poplatek. Pokud to tedy bude ještě možné, což se ovšem v tradičně sociálně citlivé Francii dá očekávat.

Můj elektrický leasing jen pro nejchudší

Jedním z předpokladů je, že zájemci bydlí více než 15 kilometrů od svého pracoviště a k dojíždění potřebují osobní automobil. Do zaměstnání najedou autem více než 8 000 kilometrů ročně a celkově alespoň 12 000 km. Zaměstnancům to musí firma potvrdit, a kdo nepracuje, tak musí doložit čestné prohlášení a také doklad o tom, že čerpá sociální dávky.

Kromě přísných omezujících podmínek je limitujícím faktorem i dostupnost počtu smluv na „Můj elektrický leasing“ v roce 2024. Francouzská vláda v roce 2024 počítá v této zemi se 68 miliony obyvatel pouze s maximálně 25 000 bonusy pro nejchudší. Očekávaný zvýšený odbyt tedy chtějí podpořit i samotné automobilky, které již dříve nabízely možnost pronájmu elektrických aut za nízké měsíční splátky.

Velmi aktivní je v tomto směru i koncern Stellantis. Ten nabízí Citroën ë-C3 v základní verzi za 54 eur měsíčně pro ty, kteří budou v příštím roce využívat dotované nájemní smlouvy (více než 3 roky a nájezd minimálně 12 000 km ročně). Nebo 70 eur měsíčně včetně pojištění pro případ smrti, invalidity a ztráty zaměstnání.

Pro srovnání, dvoumístný elektrický Fiat Topolino, který je schopen ujet jen 70 km při maximální rychlosti 45 km/h, začíná na 59 eurech měsíčně. Citroën ë-C3 oproti tomu ujede až 330 km a dosáhne rychlosti 135 km/h.

Fiat 500e, druhý nejdostupnější model od koncernu Stellantis je menší, ale bude stát více – 89 eur měsíčně. Za Opel Corsu Electric bude splátka 94 eur, Peugeot E-208 přijde na 99 eur a E-2008 na 149 eur, Citroën E-C4 pak na 129 eur měsíčně.

Ještě níže šel Renault, který nabízí výběhové Twingo za měsíční nájem 40 eur, a to včetně servisu, nepřetržité asistenční služby a záruky. Elektrický Megane ale již na 150 eur, což je vládou stanovený limit pro sociální leasing.

V džungli tabulek

Francouzský server L’automobile Magazine uvádí modelový příklad: U nového vozidla za 25 000 eur včetně daně stát hradí bonus 8 000 eur a dalších 4 000 eur na pokrytí prvního příspěvku. Zákazník tedy získává pronájem auta na 3 roky za 99,93 eur měsíčně bez pojištění. Na konci 36 měsíčních splátek bude mít na výběr: vrátit auto, nebo uplatnit předkupní právo. Odhadovaná zůstatková hodnota po třech letech bude přibližně 13 000 eur. K financování těchto zbývajících 13 000 eur finanční instituce je třeba 109 měsíčních splátek ve výši 161 eur (bez pojištění).

Zákazník by tedy vlastnil svůj elektromobil až po 12 letech, kdy již baterie bude vykazovat vysoký pokles kapacity a auto bude zastaralé. To nedává smysl. Zaplatil by o něco více než 21 000 eur, aby si mohl dovolit vozidlo, které se původně prodalo za 25 000 eur. Státní podpora bude tedy použita na pokrytí bonusu, prvního příspěvku a části financování. Suma sumárum, tedy zájemce a stát zaplatí celkem asi 33 000 eur.

O zpřístupnění elektrických aut rodinám s nízkými příjmy uvažují i v Itálii. Tam již iniciativně přišla značka Dacia s leasingem s regulovaným nájemným pro chudé. Program, který ale zatím zahrnuje i auta se spalovacím motorem, je určen fyzickým osobám s celkovým příjmem do 15 tisíc eur ročně. Zaměřen je na zaměstnance s bydlištěm v Miláně, Boloni, Římě a Neapoli. Během letošního roku se však má iniciativa rozšířit na celou Itálii.

Kei Cars i pro Evropu?

Podle šéfa Renaultu a Asociace evropských výrobců automobilů ACEA Luky de Mea je jednou možných z cest, jak zpřístupnit elektromobily co největšímu počtu lidí, zavést i v Evropě obdobu miniaut formátu Kei Cars. Tato kategorie vozů je specifická pro japonská velkoměsta s omezenými prostorovými možnostmi. Jejich maximální délka totiž nesmí přesáhnout 3,40 m, šířka 1,48 m a zdvihový objem motoru 0,660 l.

Tyto automobilové miniatury představují v Japonsku téměř 40 % prodejů a do této kategorie patří i nejprodávanější elektromobil na japonském trhu Nissan Sakura, který má i jistý globální potenciál. Moderně vyhlížející auto disponuje Li-Ion baterií s kapacitou 20 kWh, jeho elektromotor má výkon 47 kW a dojezd na nabití je až 180 km.

Renault tak mohl plně využít spojenectví s Nissanem a Mitsubishi k rozvoji tohoto segmentu. Obě značky mají ve své nabídce hned několik podobných modelů. Luca de Meo oznámil, že chystaná nová generace Renaultu Twingo se bude prodávat za cenu pod 20 000 eur. Vozy formátu Kei Cars by se mohly cenově dostat ještě trochu níž.

Mohlo by to být druhé auto do rodiny, určené výhradně pro cesty „okolo komína“. Na druhou stranu tato miniauta nesplňují bezpečnostní požadavky kladené v Evropě a bez úprav by je nebylo možné dovážet. V minulosti už podobný experiment na starém kontinentu proběhl, ale bez většího úspěchu. Dovážely se malé modely od Daihatsu či Suzuki Wagon R+ a jeho sourozenec Opel Agila, ale bez většího úspěchu. Doba se ovšem změnila a tlak na elektrické modely za rozumnou cenu je dnes obrovský.

Již koncem letošního roku nabídne v Evropě i v České republice jeden miniautomobil značka Hyundai. Bude se jednat o nové provedení minivozu Casper v plně elektrické verzi. Na výběr mají být dvě verze, přičemž i ta základní za cenu přibližně 535 000 Kč prý zvládne ujet na jeden zátah 300 km. Chystaná jihokorejská novinka má být dostupná formou internetového prodeje a svůj vůz si zákazník převezme dokonce před svým domem. Inu, na mladou generaci, na kterou tento minivůz cílí nejvíce, je třeba co nejvíce zapůsobit.

Nejen správné auto ve správný čas je základem úspěchu, ale klíčový je i správný marketing. Již za rok budeme vidět, jak tento model promluví do prodejních tabulek v Evropě a zda se mu podaří oslovit tradičně k tomuto typu pohonu skeptické Čechy, Moravany a Slezany.