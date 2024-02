Poptávka po elektroautech je nižší, než se čekalo, přiznává žena z vedení VW

V exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje roli dotací pro nastartování elektromobility a předestírá budoucnost, ve které si nebudeme kupovat auto, ale poptávat řešení mobility, od každodenních pojížděk za prací a nákupy sdíleným autem, na bicyklu a hromadnou dopravou až po víkendové výlety vlastním elektromobilem.

Mobilita – co to znamená pro Volkswagen? Automobilky se dnes neprezentují jako výrobci aut, ale jako poskytovatelé mobility. Co to znamená? A proč tento přechod?

Stále větší podíl našich zákazníků hledá komplexní řešení mobility. Chtějí flexibilitu podle svých potřeb: někdy na delší, jindy na kratší dobu, částečně autem nebo na kole. Jiní chtějí auto, aby si to na chvíli vyzkoušeli a pak se rozhodli, co chtějí ve střednědobém horizontu. Vidíme tedy, že jádrem našeho podnikání zůstává automobil. Mění se ale kontakt se zákazníkem, vztah k vozidlu a portfolio služeb. Jde o postupný proces, který velmi závisí na skupině zákazníků. Ale integrace nových a flexibilních služeb mobility je cesta vpřed.