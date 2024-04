Prodeje elektroaut poprvé klesly. Podle dealerů kvůli zpožděným dotacím

„Může to souviset s vyhlášenou, ale zatím nerealizovanou výzvou na podporu nákupu elektroauta pro podnikatele. Pro trh není vhodné, když se výzva vyhlásí a vznikne dlouhé latentní období, než je možné podávat jednotlivé žádosti. Řada zákazníků si řekla, že bude výzva a že počkají až si budou moci podat žádost,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů SDA Josef Pokorný.

Celkově se od ledna do března čistých bateriových aut prodalo 1 293. Podle ředitele prodejní sítě vozů Citroën Františka Neumana se mírný pokles ze začátku roku během jeho zbytku dožene. To potvrzuje i Daniel Janeček z poradenské společnosti PwC. Vzhledem k tomu, že ale čistá elektroauta dosahují v Česku na rozdíl od zejména západní a severní Evropy jednotek procent, nebude to vůči celému trhu příliš významné navýšení.

Na rozdíl od bateriových elektroaut rostl významně segment hybridů. Klasických hybridů a plug in hybridů se během kvartálu prodalo zhruba dvanáct tisíc a klasické hybridy zaznamenaly osmnáctiprocentní meziroční růst. „Přestože hybridy už nemají v Evropě žádnou výraznou podporu, ani v jednotlivých zemích a nepočítá se ani dlouhodobě s jejich perspektivou z hlediska legislativy a tlaku na výrobce, tak rostou. Řadě zákazníků dávají smysl a skutečně přinášejí u spalovacích motorů úspory emisí,“ uvedl Pokorný.

Celý automobilový trh přitom za první kvartál rostl o zhruba dvě procenta. Prodalo se přes 57 tisíc osobních vozů. Proti nedávné minulosti se ale trh výrazně proměnil. Vymizel především problém s nabídkou vozů, kdy se kvůli nedostatku komponentů čekací doby blížily i hranici jednoho roku. Očekává se však, že celkové letošní prodeje skončí na zhruba stejné úrovni, jako v loňském roce. Tedy okolo 220 tisíců prodaných nových osobních aut.

„Do koupěschopnosti zejména lidí, ale i firem, dopadla v posledních letech inflace. Pohybovala se v dvouciferných číslech a významně ovlivňovala reálné mzdy,“ uvedl Janeček. Vliv má i očekávání budoucího vývoje, ve kterém jsou domácnosti mnohem optimističtější než firmy. Ty přitom v Česku stojí za třemi čtvrtinami nákupů nových vozidel.