Elektromobilky jsou černé díry na peníze. Volvo přestane financovat Polestar

Skupina oznámila, že možná předá řízení churavějící značky luxusních elektromobilů Polestar většinovému akcionáři Volvo Cars, kterým je čínská společnost Geely Holding. Akcie Volvo Cars v reakci zpevnily o více než 20 procent.

Je to v krátké době další případ, kdy významný výrobce přehodnocuje strategii v elekromobilitě. Francouzská automobilka Renault před několika dny oznámila, že ruší plán na uvedení své divize Ampere, specializované na vývoj softwaru a elektrických pohonů, na akciovou burzu. Podle firmy nyní pro tento krok, který avizovala před více než rokem, nejsou vhodné tržní podmínky.

Separace „elektrických aktivit“ do zvláštních divizí, z jejichž uvedení na burzu by získaly kapitál, je trendem autoprůmyslu posledních let. Renault svou operaci pečlivě připravoval, aby přilákal nové investory.

Polestar, který holding Geel vydělil z automobilky Volvo v roce 2017 a udělal z ní značku zaměřenou na elektromobily, jako většina firem zaměřených výhradně na vozy s bateriovým pohonem bojuje s prodeji, které rostou pomaleji, než se předpokládalo, a finančními ztrátami. Loni na podzim si od Volva a Geely původně švédská značka půjčila deset miliard korun na pokrytí dluhu.

Norský magazín Motor však také připomíná, že Polestar už jednu půjčku od Volva splácí, a sice ve výši téměř 19 miliard korun. U ní došlo k odložení splatnosti do roku 2027. „Kromě toho údajně Polestar požaduje ještě další investici ve výši 30 miliard korun. Na co přesně by tyto peníze měly jít, to aktuálně není úplně zřejmé,“ uvádí magazín Autobible. „Polestar se chce v současnosti soustředit spíše na vyšší marže než na velké objemy prodeje, zároveň plánuje snížení výrobních nákladů a zlepšení efektivity. Na našem trhu Polestar zatím oficiálně nepůsobí.“ V Polestaru proběhly v únoru velké změny. Do představenstva byl jmenován bývalý předseda představenstva Škody Auto z let 2010 až 2015 Winfried Vahland. Značka má nového vedoucího prodeje a hledá nového finančního ředitele.

Polestar v lednu oznámil, že plánuje snížit o 15 % počet zaměstnanců, propouštění se má týkat asi 450 lidí, „kvůli náročné situaci na trhu“.

Volvo tedy nyní dává od Polestaru ruce pryč. Značka ve své výroční zprávě uvedla, že Polestar vstupuje do další fáze své cesty, ale že mateřská společnost se bude soustředit na rozvoj značky Volvo Cars a podle toho soustředí své zdroje. „Z tohoto důvodu vyhodnocujeme možnou úpravu podílu Volvo Cars v Polestaru, včetně rozdělení akcií mezi akcionáře společnosti Volvo Cars. To může vést k tomu, že se Geely Sweden Holdings stane novým významným akcionářem,“ dodala automobilka.

Polestar Automobilka Volvo Cars drží ve společnosti Polestar přibližně 44procentní podíl, který získala v roce 2015. Značka luxusních elektromobilů se od vstupu na burzu v červnu 2022 potýkala s problémy a podle analytiků byla pro Volvo Cars přítěží. Volvo Cars je součástí čínské společnosti Geely, která automobilku v roce 2008 koupila za 1,8 miliardy dolarů (41,4 miliardy Kč) od amerického automobilového koncernu Ford Motor. Ten převzal Volvo Cars v roce 1999 od švédské skupiny Volvo, která se nyní soustředí na výrobu nákladních vozidel.

„Polestar má před sebou velmi zajímavou budoucnost, z firmy s jedním vozem se stala firma se třemi vozy. Brzy, vlastně už v první polovině letošního roku, představí dvě zcela nová auta, která podnik posunou na novou růstovou trajektorii,“ řekl CNBC šéf automobilky Volvo Cars Jim Rowan.

Elektromobilizace nejede podle plánu

„V Evropě se Polestar stává spíše brzdou své dceřiné společnosti Volvo Car,“ psal 19. ledna Bloomberg. A vypočítal další ztráty ambiciózních elektromobilek. „Tesla má za sebou zatím nejhorší začátek roku a akcie mnoha dalších výrobců se obchodují na rekordních minimech.“

Meziroční ztráta tržní kapitalizace Tesly dosáhla 116 miliard dolarů. Akcie značky atakovaly několikaměsíční minima. „Akciím Rivian Automotive se daří podobně poté, co výrobce elektrických pickupů, SUV a dodávek podporovaný Amazonem oznámil začátkem tohoto měsíce neuspokojivé dodávky – společné téma v celém sektoru,“ napsal Bloomberg.

To stejné platí pro mladé čínské výrobce. „Nio, Xpeng a Leapmotor nesplnily své roční prodejní cíle už druhý rok za sebou. Akcie společnosti Nio kótované v USA byly ze všech tří nejvíce otřeseny – obchodují se nejníže od června 2020 – ale také Xpeng a Leapmotor klesají.“

Americký Lucid se v lednu obchodoval na historickém minimu poté, co výrobce luxusních elektromobilů chtějících konkurovat Tesle loni vyrobil něco málo přes 8 400 vozů. Bloomberg dodává, že Lucid dvakrát snižoval svůj loňský plán prodejů a tratil obrovské sumy na každém vozidle, které se mu podařilo vyrobit.

Akcie Fiskeru jsou také na rekordním minimu. Generální ředitel Henrik Fisker proto opouští strategii přímého prodeje zákazníkům (agenturní prodej, podobně jako Tesla) a hledá dealery poté, co v loňském roce prodal méně než polovinu svého SUV Ocean EV, než kolik vyrobil.

„Dva komerční výrobci elektromobilů, kteří vstoupili na burzu sloučením se speciálními akvizičními společnostmi, jsou také v zoufalé situaci,“ popsal Bloomberg. Společnost Nikola loni vyrobila pouze 42 svých elektrických kamionů a nyní má hodnotu necelých 720 milionů dolarů. „V důsledku toho se její akcie prodávají za desetkrát nižší hodnotu než při jejich úpisu v roce 2020,“ uvádí Autoforum.cz. Výrobce elektrických dodávek Canoo také stále klesá.

Poptávka po elektrických autech zpomaluje

„Zatímco automobilky a dodavatelé sází na budoucí poptávku po elektrických vozidlech, aktuální globální zpomalení způsobuje problémy, včetně bankrotů, zrušení upisování akcií a snížení produkce,“ píše Reuters. „Investice do rozvoje kapacit a technologií překonaly skutečnou poptávku po elektromobilech, což zvyšuje tlak na společnosti, aby snižovaly náklady.“

„Je to pravda, tempo růstu elektromobilů se zpomalilo, což také vyvolalo určitou nejistotu. Budeme vyrábět podle poptávky,“ uvedla generální ředitelka GM Mary Barra. Její značka už dřív kvůli zpomalení prodejů snížila cíle výroby bateriových aut. Barra uvedla, že GM byl „povzbuzen“ předpověďmi, že prodej elektroaut ve Spojených státech má letos stoupnout aspoň na deset procent z přibližně sedmiprocentního podílu v roce 2023.

„Víme, že trh elektroaut neporoste lineárně,“ řekl finanční ředitel GM Paul Jacobson. A dodal, že je automobilka připravena flexibilně měnit poměr mezi produkcí spalovacích a elektrických aut.

K omezení produkce elektroaut se rozhodl také další americký gigant Ford.

Šéf Tesly Elon Musk varoval před prudkým zpomalením růstu tržeb v letošním roce.

„Není pochyb o tom, že omezení elektroaut v podobě nabíjení a nedostatečné odolnosti baterií vůči nízkým teplotám způsobují úzkost spotřebitelů,“ řekl Tim Piechowski, manažer ACR Alpine Capital Research, která vlastní akcie GM. „Skutečnost je taková, že křivka přijetí bude pomalejší,“ dodal. „Bude to jen delší náběh, než se možná původně očekávalo.“

„Dotčeni jsou i dodavatelé. Čínský CATL (největší světový výrobce baterií pro elektromobily – pozn. red.) předpovídá nižší nárůst zisku než v předchozím roce, protože se potýká se zpomalující poptávkou a tvrdou konkurencí,“ dodává Reuters.

Druhý velký čínský výrobce baterií pro elektromobily BYD, který se snaží agresivně vstoupit se svými bateriovými vozy na evropské trhy, uvedl, že jeho čistý zisk v roce 2023 rostl mnohem pomaleji než v roce 2022. Korejský výrobce baterií LG Energy též očekává zpomalení růstu v tomto roce.

„Globální dynamika elektromobilů stagnuje. Trh je přesycen ve srovnání s poptávkou,“ řekl analytik Morgan Stanley Adam Jonas.

Albemarle, největší světový dodavatel lithia, které je klíčovým materiálem pro výrobu baterií pro elektromobily, v lednu oznámil, že ruší pracovní místa (o čtyři procenta) a kapitálové výdaje v reakci na pokles cen.

Reuters připomíná pokles prodejů elektroaut na významném německém trhu. Loni klesly o 16 % a v roce 2024 předpokládá Německá automobilová asociace VDA pokles o dalších 9 %. „Dotace došly a zároveň jsme v kalné vodě rozlité ekonomikou. Ochota spotřebitelů k nákupu není nijak zvlášť výrazná,“ komentuje hlavní ekonom VDA Manuel Kallweit. „Přesto se předpokládá, že německá výroba elektroaut se letos ještě o 19 % zvýší na 1,45 milionu, přičemž velká část produkce je určena pro export,“ uvedla VDA.

„Britská společnost Arrival (vyvíjí bateriové dodávky – pozn. red.) uvedla, že obdržela oznámení o pozastavení obchodování s akciemi od burzy Nasdaq. Společnosti Lordstown Motors, Proterra a švédská Volta Trucks zkrachovaly, ekonomické těžkosti tíží poptávku a brání přístupu ke kapitálu,“ píše Reuters.

„V dlouhodobém horizontu sázejí automobilky na elektromobily, i když stále těží ze silné poptávky po vozidlech poháněných spalovacím motorem,“ shrnuje Reuters.