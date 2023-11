Rvačku o čínský start-up vyhrál Stellantis. Osedlal si draka, kterého vypustí i v Evropě

Nemůžeš-li je porazit, spoj se s nimi. Tohoto hesla se drží i Carlos Tavares, generální ředitel skupiny Stellantis, která v Číně v uplynulých letech z tamního trhu téměř zmizela. Nyní cítí příležitost na novou šanci. Koupí 21% podílu v čínském výrobci elektromobilů Zhejiang Leapmotor Technologies za 1,5 miliardy eur (37,1 miliardy Kč) se jí otevírají nové možnosti, a to nejen v Číně.

„Jsme přesvědčeni, že nastal ideální čas aktivně přispět ke strategii mezinárodní expanze společnosti Leapmotor, jednoho z nejvýraznějších nových podniků v oblasti elektromobilů, který stejně jako my cílí na technologie,“ prohlásil Tavares, zkušený obchodník a manažer. Poté, co koupil od General Motors po dlouhá léta prodělečný Opel, ho totiž obratem proměnil v ziskovou společnost.

I v případě nové čínské anabáze cítí velkou příležitost. V rámci transakce vznikne společný podnik Leapmotor International se sídlem v Nizozemsku, ve kterém bude mít Stellantis 51% podíl a jmenuje generálního ředitele. Nová jednotka bude mít výhradní práva na vývoz, prodej a výrobu produktů Leapmotor mimo Čínu. S vývozem by měl začít již ve druhé polovině příštího roku. Partnerství pomůže Stellantisu rozšířit nabídku elektromobilů a splnit cíle, podle kterých mají do roku 2030 činit elektromobily veškerý jeho prodej v Evropě a polovinu prodeje v USA.

Někteří analytici jsou ovšem skeptičtí k tomu, že podobná partnerství s menšinovým podílem mohou pomoci zavedeným zahraničním automobilkám zlepšit jejich upadající prodej v Číně, uvedla agentura Reuters. Tyto investice jim umožní spíše přístup k novějším technologiím, které nejsou schopny vyvinout vlastními silami. Generální ředitel šanghajské poradenské společnosti Automobility Bill Russo uvedl, že „úspěšných partnerství v automobilovém průmyslu je málo a často se rozpadají, když se zájmy rozcházejí“.

Win-win řešení

Leapmotor je podle prodeje v Číně devátým největším prodejcem aut označovaných jako New Energy Vehicles (NEV), kam patří čistě elektrická auta, ale i hybridní automobily a vozy s vodíkovým pohonem. Společnost se snaží poskytovat licence na své platformy pro elektromobily a další aktiva zavedeným zahraničním automobilkám, aby získala hotovost. Nedávno uvedla, že potřebuje pětinásobné zvýšení prodeje, aby přežila v konsolidujícím se odvětví elektromobilů. O automobilku založenou v roce 2015 se zajímal také koncern Volkswagen, měl – stejně jako Stellantis – zájem o platformu Leapmotoru pro elektrické vozy.

Čínský start-up se profiloval jako malá, ale dynamická firma, která vlastními silami s využitím moderních čipů firmy Qualcomm vyvinula technologii se zaměřením na efektivní spolupráci mezi hlavními součástmi elektrických aut. Její tzv. čtyřlístková architektura využívá centrální superpočítačovou platformu, která inovativně integruje oblasti kokpitu, pilota, pohonu a karoserie, čímž údajně dochází k prvnímu propojení těchto čtyř oblastí v automobilové branži. Evoluce celého auta je možná upgradováním vzduchem na dálku pouze pomocí centrálního superpočítačového softwaru pro celé vozidlo bez přerušení služeb. Moderní výpočetní technika navíc umožnila zkrátit celkovou délku kabeláže auta na pouhých 1,5 km, což je podle firmy nejlepší v oboru.

Technologické znalosti čínské společnosti se mají v nadcházejících letech stát druhým největším zdrojem jejích příjmů. Inteligentní palubní systém maximalizuje možnosti čipu Qualcomm Snapdragon 8295, čímž poskytuje kokpitu robustní výpočetní výkon a zajímavý zákaznický zážitek. Nově vyvinutý inteligentní operační systém pro stolní počítače Leap OS je vhodný pro různé jízdní scénáře a umožňuje přizpůsobitelná nastavení tak, aby vyhovovala různým vzorům používání.

Do roku 2030 by partnerství mělo pomoci udat ročně mimo Čínu kolem 500 000 vozů. Leapmotor si současně klade za cíl prodávat na domácím čínském trhu 1 milion aut ročně. Loni tato značka prodala 111 000 aut. V porovnání s hlavními hráči se tedy zatím nejednalo o nijak velké objemy. Silnou pozici má zejména v méně rozvinutých regionech a menších městech, která jsou často přehlížena velkými výrobci elektromobilů.

Leapmotor získává přístup k distribuční síti Stellantisu a potenciálně i její výrobní síti. V Evropě má být nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně na relativně dostupné elektromobily. Na starém kontinentu již letos začala zkoušet své štěstí. Malý hatchback T03 se začal prodávat ve Francii ještě před uzavřením partnerství se Stellantisem. A na mnichovské výstavě IAA Mobility se velké pozornosti těšila nejen nové elektrické SUV C10, ale i moderní platforma Leap 3.0, v níž jsou bateriové články umístěny přímo v podvozku vozidla a nikoli v obvyklých bateriových modulech. Platforma disponuje 800V architekturou, umožňuje pohon zadních nebo všech čtyř kol a může být vybavena elektromotory o výkonu od 170 kW (231 k) do 250 kW (340 k).

Z odpůrce se stal obhájce Číňanů

Portfolio skupiny Stellantis, která vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA, tak již praská ve švech. Skupinu tvoří 16 značek: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram a Vauxhall. Prostřednictvím Leapmotoru tedy v příštím roce přibude sedmnáctá. Společný podnik zahájí dodávky do Evropy v druhé polovině roku 2024. A následovat mají další globální trhy. Stellantis by prý také mohl využít své evropské průmyslové závody k výrobě čínských vozidel: „Je to pro nás i pro ně skvělá příležitost expandovat.“

„Čínská ofenziva je vidět všude,“ řekl novinářům u příležitosti uzavření dohody Tavares. „Díky této dohodě z ní můžeme těžit, místo abychom se stali její obětí.“ Tavares byl přitom v minulosti hlasitým kritikem levnějšího čínského dovozu do Evropy. Nyní řekl, že dohoda s Leapmotor nedělá ze Stellantisu „trojského koně“ a Evropská komise za její snahu vyšetřovat čínský dovoz, zda nevyužívá nelegální státní subvence, kritizoval. „Máme rádi konkurenci. Zahájit vyšetřování není nejlepší způsob, jak tyto otázky řešit,“ řekl v této souvislosti šéf Stellantisu.

Tavaresovi je jasné, že bez relativně dostupných elektromobilů nelze dosáhnout žádného průlomu na evropském trhu. Stellantis stále hledá způsoby, jak snížit vysoké náklady na elektromobily. Výroba elektromobilů je podle něj asi o 40 procent dražší, než odpovídající modely se spalovacím motorem. Nový Citroën ë-C3 z Trnavy by měl být od začátku ziskový. Úspory z rozsahu umožní i odvozený crossover a také alternativy pod značkami Fiat a Opel.

Podle údajů společnosti Dataforce je momentálně největším prodejcem elektromobilů v Evropě skupina Volkswagen před Teslou a Stellantisem. Pomůže to nová akvizice změnit? Těžko říci. Ale ze strategického a finančního hlediska to byl určitě výborný tah, který vynaloženou investici zúročí.