Ambiciózní čínská elektromobilka chce konkurovat Tesle, tlačí se do Evropy

„Jako společnost, která se zaměřuje na globální příležitosti, chceme být dlouhodobě vyrovnaní, pokud jde o podíl v dodávkách – polovina v Číně, polovina mimo Čínu,“ uvedl Ku.

Firma mimo jiné pracuje na projektu létajícího automobilu, letos v dubnu představila jeho prototyp (čtěte zde).

Automobilka Xpeng hodlá letos a příští rok investovat do mezinárodních trhů a příští rok chce vstoupit do Švédska, Dánska a Nizozemska. V prosinci 2020 začala společnost dodávat automobily do Norska.

Na tuto severskou zemi, kde vládní pobídky podpořily místní poptávku po elektromobilech, se při své počáteční zahraniční expanzi zaměřili i ostatní čínští výrobci vozů s elektrickým pohonem. Čínský start-up Nio otevřel v Oslu vlajkovou prodejnu a od září zde nabízí své vozy. Do Norska začala v létě dodávat svá auta i společnost BYD, kterou podporuje americký investor Warren Buffett.

Americká společnost Tesla pro srovnání ve třetím čtvrtletí uvedla, že její domácí trh se na celkových prodejích podílel ze 46,6 procenta. Prodeje v Číně ve stejném období činily 22,6 procenta.

Čínské elektromobily míří do Evropy

Čínští výrobci elektromobilů se přesouvají do Evropy v naději, že se jim podaří zaskočit tradiční automobilové giganty a získat část trhu, který se díky snaze kontinentu o nulové emise rozrůstá, napsal v říjnu Reuters. V minulosti byly snahy čínských automobilek o proniknutí na evropský trh neúspěšné, noví hráči ovšem věří, že díky jejich zaměření na elektromobily mají tentokrát šanci, dodává agentura.

Mezi další značky, které mnoho Evropanů nezná a které začaly nebo plánují prodávat auta na starém kontinentě, patří Aiways, Tang z automobilové skupiny BYD, MG ze skupiny SAIC, VOYAH firmy Dongfeng nebo ORA společnosti Great Walls.

„Evropský automobilový trh je přeplněný a dominují mu známé značky. V minulosti se ukázal být pro čínské automobilky nedosažitelný. Mimo jiné kvůli strategickým chybám nebo názoru, že Čína, dlouho spojovaná s levnou masovou výrobou, nemůže konkurovat kvalitou,“ píše Reuters.

Generální ředitel automobilky Nio William Li řekl, že čínské automobilky mohou potřebovat až deset let na to, aby získaly pevnou pozici v Evropě. Podobně se vyjádřil i ředitel výrobce elektromobilů Xpeng Che Siao-pcheng. Tito noví hráči zaměření na elektromobily ale věří, že mají konečně příležitost proniknout na lukrativní trh.

„Tradiční výrobci stále jen postupně převádějí své modelové řady na elektrický pohon, a hladový trh tak není zaplaven dostatečným množstvím modelů,“ píše Reuters.

„Trh zatím není tak obsazený, pokud ho srovnáme s modely se spalovacím motorem, kde má každá z velkých automobilek celou řadu vozů,“ uvedl ředitel pro zahraniční aktivity čínského výrobce elektromobilů Aiways Alexander Klose, manažer se zkušenostmi od BMW, Fordu, Volva nebo Land Roveru. „Je to oblast, kde si myslíme, že máme příležitost.“

Automobilka Nio si podobně jako konkurenční Xpeng vybrala pro zahájení prodeje Norsko. Země se díky státní podpoře elektromobilů dostala do čela přechodu na elektrický pohon a zákazníci jsou tam na elektromobily zvyklí, což usnadňuje prodej i neznámým značkám.

Nová skutečnost, že západní automobilky jako BMW a Tesla nyní vyrábějí automobily v Číně, už možná také oslabila dřívější názor na nízkou kvalitu zpracování, i když zřejmě bude těžké se jí zcela zbavit. Klose předpokládá, že neúspěšné pokusy čínských automobilek o vstup na evropský trh už pravděpodobně současným výrobcům elektromobilů neublíží, protože spotřebitelé si již zvykli, že třeba elektronika pochází z Číny.

„Skutečnost, že na trh vstupuje více čínských výrobců aut, nám také pomůže, protože díky tomu budou čínské značky více akceptovány mezi spotřebiteli,“ dodal.

Jedním z příkladů neúspěšného vstupu na evropský trh je automobilka Brilliance. Firmě uškodilo, že její vůz získal v Německu v roce 2007 v nárazové zkoušce, takzvaném crash testu, pouze jednu hvězdičku z pěti.