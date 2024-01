Bývalý šéf Škody bude dělat pořádek ve švédské elektromobilce ovládané Číňany

„Jsem potěšen, že mohu přivítat Winfrieda v představenstvu. Společnost bude těžit z jeho významných zkušeností z automobilového průmyslu a dosavadních výsledků při dosahování zisku díky kombinaci úspěšného podnikání a rozvoje produktového portfolia,“ okomentoval předseda představenstva Polestaru Hakan Samuelsson.

Vahland má renomé drsného, ovšem velmi schopného manažera, který má za sebou úspěšné štace. Jeho éra znamenala pro Škodovku roky rozvoje a ofenzívy. Značka nabrala drajv, ze kterého čerpali ještě jeho následovníci ve vedení Škody.

Na německého manažera čekají náročné úkoly, Polestar, který Geely vydělilo z automobilky Volvo v roce 2017 a udělalo z ní značku zaměřenou na elektromobily. Jako většina firem změřených výhradně na vozy s bateriovým pohonem bojuje s prodeji, které rostou pomaleji, než se předpokládalo, a finančními ztrátami. Loni na podzim si od Volva a Geely původně švédská značka půjčila deset miliard korun na pokrytí dluhu.

„Norský magazín Motor však také připomíná, že Polestar už jednu půjčku od Volva splácí, a sice ve výši téměř 19 miliard korun. Ta měla být splacena v příštím roce, ale došlo k odložení splatnosti do roku 2027. Kromě toho údajně Polestar požaduje ještě další investici ve výši 30 miliard korun. Na co přesně by tyto peníze měly jít, to aktuálně není úplně zřejmé,“ uvádí magazín Autobible. „Polestar se chce v současnosti soustředit spíše na vyšší marže než na velké objemy prodeje, zároveň plánuje snížení výrobních nákladů a zlepšení efektivity. Na našem trhu Polestar zatím oficiálně nepůsobí.“

Aktuálně značka nabízí tři modely, kromě fastbacku Polestar 2, uvedeného na trh v roce 2019, ještě SUV Polestar 3 představené koncem roku 2022. V Číně je od loňska k mání SUV-kupé Polestar 4, které má letos dorazit též do Evropy a Severní Ameriky. Chystají se Polestar 5, což má být čtyřdveřové GT a roadster Polestar 6. Své modely Polestar vyrábí v Číně ve fabrikách Geely, stejně jako některé modely Volva.

Za rok 2023 značka Polestar prodala 54 600 bateriových aut (nárůst o 6 % oproti roku 2022) z toho 12 800 ve čtvrtém čtvrtletí.

Winfried Vahland

Do vedení Polestaru nastupují s Vahlandem další manažeři.

Polestar hledá nového finančního ředitele. Prozatím na peníze ve značce dohlédne Per Ansgar se zkušenostmi v Geely Sweden Holding, zástupce finančního ředitele společnosti Volvo Cars a finančního ředitele společnosti Volvo Cars China. Novým vedoucím prodeje byl jmenován Kristian Elvefors. Předchůdci obou nových manažerů, kteří nastoupí 15. ledna, Polestar opouštějí.

Vahland ve vedení Polestaru potká dávného známého Thomase Ingenlatha. Designér, který mimo jiné prošel též Škodou Auto, je dnes generálním ředitelem Polestaru.