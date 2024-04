Trend roku 2024: Elektrická bublina splaskává, trumfy drží v rukou hybridy

Již déle je jasné, že proces přechodu k elektrické mobilitě bude klikatý a plný překážek. Nyní jsou známky jejího zpomalení stále častější a v posledních měsících již očekávaný pokles poptávky doprovází revize elektrifikačních strategií automobilkami. Stále více z nich (BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota) už dlouho opakovaně prohlašuje, že je do budoucna třeba více technologických řešení. Nově v případě elektromobilů „ubral plyn“ Opel, zatímco Audi či Jaguar dosud jedou rychle vstříc plné elektromobilitě.

Stupňující se tlak na snižování škodlivých emisí ve výfukových plynech spalovacích motorů si však vynucuje stále větší příklon k elektromobilitě. Výsledkem je tak zvyšování efektivity spalovacích motorů různě velkou asistencí elektromotorů od mild-hybridů, přes full-hybridy, auta, u nichž spalovací agregát ve většině režimů v podstatě plní funkci jakési palubní elektrárny, až po plug-in hybridy. Vypadá to, že cíl pro rok 2035, tedy konec pro spalovací motory, je ohrožen. Odpůrci elektromobility se spoléhají na letošní volby do Evropského parlamentu. Myslí si totiž, že by se toto směřování vedoucí k nařízené elektromobilitě mohlo změnit.

Vynucený přechod od spalovacích motorů k plně elektrickému pohonu je totiž většinou veden více ideologií než poptávkou a technickými možnostmi. Při pohledu dozadu je stále zřetelnější, že se řada věcí řešila bez nějaké hlubší analýzy.