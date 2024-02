Francie stopla sociální leasing elektroaut pro chudé. Došly peníze na dotace

Na podporu elektromobility je letos vyčleněno 1,5 miliardy aur (38 miliard Kč) a počítala se zájmem zhruba 20 až 25 000 lidí, přihlásilo se jich ale 90 000. Po měsíci bylo schváleno víc než 50 tisíc z nich. To znamená vyčerpání poloviny celkové podpory na elektromobilitu. Proto se vláda rozhodla dočasně program stopnout. Všechny schválené žádosti ale slíbenou podporu dostanou.

Podmínky se přitom zdály docela přísné. Do programu mohli vstoupit jen lidé s ročním příjmem nižším než 15 400 eur (390 tisíc Kč), přičemž průměrný roční plat ve Francii je kolem 40 000 eur. Dále museli ročně najet aspoň 8 000 kilometrů nebo pracovat dále než 15 kilometrů od domova. „Sociální leasing“ se také vztahoval pouze na vozy vyrobené v Evropě.

Vláda rovněž nabízí zájemcům o auta peněžní pobídku 5 000 až 7 000 eur, aby se na silnicích objevilo více elektromobilů. To pro státní pokladnu ročně znamená náklady zhruba jednu miliardu eur.

Původně měl být program spuštěný již dříve, ale byl posunut na začátek letošního roku, aby hlavně francouzské automobilky stihly včas vyrobit dostatečný počet skladových aut. Lidé si tímto způsobem samozřejmě nemohli koupit třeba luxusní elektrická SUV, seznam vozů byl přesně daný. Pro začátek se na něm ocitlo jen 24 modelů vyráběných francouzsko-italskou skupinou Stellantis jako Peugeot e-208, Fiat 500e nebo Jeep Avenger. Program by měl pokračovat příští rok, kdy se do něj „vejdou“ i jiné značky, například Renault se svým modelem Renault 5. Způsobilý je i Model Y americké společnosti Tesla, nikoli však její technicky úzce spřízněný Model 3.

„Ze 100 000 vozidel, která by si Francouzi za normálních okolností každý rok pořídili na leasing, bude tentokrát 50 000 elektrických. To je přínosem jak pro rozpočty domácností, tak pro životní prostředí,“ uvedl poradce francouzského prezidenta Roland Lescure. Vláda rovněž plánuje další fázi sociálního leasingu na rok 2025 a počítá s rozšířením programu. Další podrobnosti budou sděleny „koncem tohoto roku nebo začátkem roku příštího“, potvrdil Lescure.

Program kromě peněz narazil i na výrobní kapacity francouzských automobilek, protože vládě se moc nechce posílat dotace nejen do Číny, ale i do jiných evropských zemí. Tlačí proto na domácí výrobce. „V současné době je poptávka silná a francouzská výroba elektromobilů je stále nedostatečná. To znamená, že francouzské automobilky musí buď zvýšit tempo výroby, nebo se k tomu zavázat,“ uvedl Roland Lescure. „Výhoda tohoto programu je dvojí: zpřístupňuje elektromobily lidem, kteří nejsou nutně bohatí, za přijatelnou cenu a zároveň podporuje výrobu francouzských vozidel. Naším cílem je uspět na obou frontách,“ dodal.