Krize autoprůmyslu se blíží, dodavatelé se připravují na hubená léta

Krize na globálním automobilovém trhu dopadá se stále větší silou i na dodavatele. Oslabení konjunktury, obchodní konflikty v automobilovém průmyslu, pokles prodejů dieselů v osobních vozech a odklon od spalovacího motoru tvoří nebezpečnou směs dusící poptávku v mnoha zemích a zatěžující celé odvětví.

V důsledku nepříznivého vývoje se řada firem už dávno rozloučila s očekáváním růstu, který ještě před krátkou dobou vypadal poměrně realisticky. „Objem výroby se zřetelně snížil,“ říká Wolfgang Schäfer, finanční ředitel společnosti Continental, v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Koncern momentálně nevidí trh, který by mu mohl v nejbližších letech dopřát růst. Naordinoval si tedy dietu, která bude znamenat zrušení pěti tisíc pracovních míst (více čtěte zde).



Pro letošní rok počítá Continental s tím, že výroba osobních a lehkých užitkových vozů klesne v porovnání s předchozím rokem o 6 procent na přibližně 90 milionů vozů. Což je zhruba o 10 milionů méně, než se ještě před několika lety všeobecně předpokládalo. Lépe situace nevypadá ani ve výhledu na příští rok. „V nejlepším případě se situace v roce 2020 nezmění,“ uvedl Schäfer.

V nejhorším případě zažije trh již v třetím roce propad. Ani pro následující období do roku 2024 nevidí Schäfer žádné „zásadní oživení“. Pro Continental mohou být následky poměrně dramatické. Již v třetím čtvrtletí letošního roku činila ztráta firmy téměř dvě miliardy eur. Kromě odpisů na takzvaný Goodwill (termín označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti po odečtení závazků) přišlo na řadu i omezení výroby.

I další dodavatelé varují před dlouhodobou slabou fází. „Co vidíme, není krátkodobý pokles,“ uvedl v rozhovoru pro FAZ Volkmar Denner, ředitel společnosti Bosch. „Počet celosvětově vyrobených aut podle našeho názoru do roku 2025 rozhodně nevzroste.“ Že by poptávka v budoucnu opět stoupla, nedoufá ani výrobce převodovek ZF Friedrichshafen. Předseda představenstva firmy Wolf-Henning Scheider očekává v následujících dvou až třech letech spíš stagnaci.

Jak hluboký je stávající propad, ukazují aktuální průzkumy trhu. Podle nich by mohla produkce dopravních prostředků v letošním roce klesnout o čtyři procenta, a to nejen v Evropě, ale i v USA. Pro Čínu, kde obchodní konflikt s americkým prezidentem Donaldem Trumpem dusí již beztak slabou poptávku, se očekává pokles ve výši dokonce deseti procent. To povede ke špatnému vytížení výrobních závodů, a navíc to vyvolá tlak na marže, což má na podniky už teď tvrdý dopad. Firmy nyní potřebují každý cent, aby unesly vysoké investice potřebné na vývoj elektromobility a digitalizaci.

Před zásadním zlomem stojí nejen Continental. Šéf společnosti Bosch sice zdůrazňuje, že klesající automobilový trh nemusí pro jeho firmu automaticky znamenat nižší obrat. Spíš zvýší Bosch prostřednictvím veškerých inovací zisk na jedno auto, a tím se výnosy ustálí.

Kromě toho má být v Německu do roku 2022 zrušeno více než dva tisíce pracovních míst, především v provozech, které produkují dieselovou techniku. Manažeři společnosti ZF začali již v září letošního roku v souvislosti s klesajícím objemem automobilové výroby hovořit s odborovou radou firmy o jednotlivých provozech. I menší dodavatel Grammer s 15 tisíci zaměstnanci oznámil v listopadu zavedení úsporného programu – poté co musel kvůli slábnoucím trhům zredukovat prognózu pro letošní rok.

Změny se nevyhnou ani firmě Vitesco, někdejší divizi koncernu Continental zaměřené na pohonné jednotky. Plánované odštěpení společnosti by podle Schäfera mohlo proběhnout ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí příštího roku.