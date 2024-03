AUTOVIDEO: Čínské ferrari nemá žádné zápaďácké díly. Stovku dá za 1,9 s a stojí třetinu

Pokus s vybudováním továrny pro plug-in hybridní antiferrari Silk-FAW S9 v Itálii nakonec nevyšla a elektrické Nio EP9 vyráběné ve Velké Británii bylo určené výhradně pro použití na závodních tratích, kde stanovilo několik světových rekordů. Nově ale mají v Číně nové nástupce, se kterými lze vyrazit na tamní silnice.

V oblasti supersportů sice hodně záleží na značce a její image, v Číně je ovšem situace přeci jen trochu jiná, než na západních trzích. Fenoménem země Říše středu je fakt, že zákazníci stále více upřednostňují místní značky před zahraničními výrobci. A na to nově spoléhají u značek Hyper a Yangwang.

Součástí smrště novinek nejprodávanější čínské značky BYD, je její první čistě elektrické superauto Yangwang U9 poháněné čtyřmi elektromotory s celkovým výkonem přes 1 115 koní. Vůz využívá aktivní podvozek BYD DiSus který ovládá příčné, podélné a vertikální pohyby karoserie. Vůz při prezentaci předvedl tancování, a dokonce si přitom i povyskočil, ukázal ale i to, že v extrémním případě zvládne i jízdu po třech kolech.

Podznačka Hyper společnosti GAC Aion zase oficiálně uvedla na trh svůj elektrický supersport Hyper SSR a na thajském závodním okruhu uspořádala prezentační jízdy. Thajsko bylo zvoleno záměrně, jedná se totiž o první zemi, kam mateřská firma Aion vyváží své vozy, a kde dokonce staví továrnu pro jejich montáž.

Ve svém tiskovém prohlášení při spuštění výroby modelu Hyper SSR v kantonském závodě společnosti Aion zástupci značky uvedli, že tímto krokem „Čína ukončila éru, kterou Ferrari a Lamborghini monopolizovaly segment superaut“. A možná cudně neuvedli, že už reálně nabízejí auto, o jakém Elon Musk zatím jen řadu let jen mluví (nová Tesla Roadster).

Auto neobsahuje žádné západní díly, všechny byly nezávisle vyvinuty a vyrobeny v Číně. Společnost Hyper kvůli tomu navázala partnerství s předními čínskými týmy působícími v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu a letectví.

Kupé Hyper SSR vychází po designové stránce z konceptu vozu GAC Enpulse z roku 2020. Má podobný boční profil, nůžkové dveře, ale postrádá stahovací střechu. Vnější design s prvky inspirovanými Ferrari 458 je dílem Pontuse Fontaeuse. Výkonný ředitel studia pokročilého designu mateřského koncernu GAC se sídlem v Los Angeles pro maranellskou značku v minulosti dokonce pracoval. V roce 2011 u Ferrari v Modeně šéfoval týmu interiérového designu v době finálních prací na Ferrari FF a během vývoje modelu F12 Berlinetta.

Pontus Fontaeus je renomovaný švédsko-americký automobilový designér s více než třicetiletými zkušenostmi s designem automobilů. Působil mimo jiné u Opelu, Renaultu, Volkswagenu či Faraday Future. U Volva řídil interiérový design různých modelů, včetně řad 40, 60, 70 a 80. Pro Kiu vedl vývoj exteriéru a interiéru řady Cee’d a u Land Roveru navrhl design interiéru konceptu Discovery Vision.

Dvoumístné 4,5 metru dlouhé a 1,2 metru vysoké kupé jde s trendy. Interiér, který navrhl jistý Don Kabongo, je vyroben z materiálů, které neobsahují žádné živočišné produkty. Před řidičem je 8,9palcový digitální přístrojový štít, který doplňuje 14,6palcový středový dotykový displej podobný tabletu.

Čínské auto až do posledního šroubku

Vůz používá špičkovou elektroniku a materiály a k pohonu slouží vlastní synchronní elektromotory Quark s permanentními magnety. Jsou celkem tři a poskytují maximální výkon více než 900 kW (1 224 koní) a maximální točivý moment až 12 000 Nm. Pohonná soustava se údajně může pochlubit maximální účinností 94,5 %.

Nechybí karbon-keramické brzdové kotouče a hladké závodní pneumatiky. Superauto je v rámci 900V platformy vybaveno čipy z karbidu křemíku. Kromě toho je vůz vybaven také elektronickým samosvorným diferenciálem ELSD, inteligentním proměnným tlumením a řízením R-EPS pro optimalizaci dynamické rovnováhy a zlepšení ovladatelnosti.

Vůz má směrem výklopné křídlové dveře a jeho aktivní spoiler na zádi zvyšuje přítlak ve vyšších rychlostech. Firma GAC Aion navíc již dříve představila 480kW rychlonabíječku. Hyper SSR má nikl-mangan-kobaltový (NMC) akumulátor s kapacitou 75 kWh, který mu poskytuje dojezd 506 km, ale v hodně optimistickém čínském jízdním cyklu CLTC.

Ačkoli společnost GAC Aion původně oznámila dvě verze Hyper SSR (SSR znamená Super, Sport a Race), zákazníci mohou vybírat dokonce ze tří variant – Hyper SSR, Hyper SSR Sprint a Hyper SSR Ultimate. Jejich ceny se pohybují v přepočtu od 4,2 do 5,4 milionu korun.

Základní verze dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,3 sekundy, zatímco verze Sprint a Ultimate to zvládnou již za pouhých 1,9 sekundy. Ted stejně jako Tesla Model Plaid S či Rimac Nevera. Maximálku má sice „jen“ 250 km/h, ale stojí desetinu jeho ceny chorvatského modelu. Nevery navíc vznikne jen 150 kusů, zatímco produkční kapacita modelu Hyper SSR by měla údajně dosáhnout objemu 1000 kusů ročně.

O vývozu do Evropy či USA se v případě kupé Hyper SSR ani Yangwangu U9 zatím nemluví, neboť obří čínský trh jim momentálně poskytuje dostatečný odbyt. Přesto by oba modely mohly způsobit v ředitelských pracovnách Ferrari, Lamborghini a Tesly vážné bolení hlavy. Až se totiž Číňané rozkoukají, mohli by se svými sporťáky vyrazit i dále za hranice, než jen do Thajska.