Jak se cestou k moři neuvařit: velí řidič, řízky vynechte

Řidič je ředitelem auta, to je třeba respektovat vždy a při delších cestách o to víc. On by měl volit tempo jízdy, hudbu, teplotu ve voze i četnost přestávek. A vybrat taky čas odjezdu. Než však výprava vyrazí, je dobré v předstihu přemýšlet, jak auto na cestu připravit, co před jízdou zkontrolovat (světla svítí, stěrače stírají, brzdy brzdí). Moc důležitá je třeba funkční a předem zkontrolovaná a vyčištěná klimatizace či aktualizovaná navigace.



Co vzít určitě s sebou platný řidičský a technický průkaz

doklad o povinném ručení a havarijním pojištění

evropský formulář záznamu o dopravní nehodě

řidiči ve věku nad 65 let musí mít u sebe Potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit

doklad o cestovním pojištění či kartu pojištěnce

náhradní dioptrické brýle

sluneční brýle

druhé klíče od auta

kanystr Co zvážit kameru do auta – bude se hodit nejen při případném dokazování viny/neviny u dopravní nehody. Záznam může posloužit jako cestopis či kvůli sebezpytu a kontrole jazykového projevu při řízení. Možná se budete divit, co všechno uslyšíte. Nejjednodušší kamery se dají koupit od 300 korun, kvalitnější od tisícovky.

pozor ale na to, že záznam z kamery nesmíte zveřejňovat třeba na sociálních sítích bez rozmazání značek aut a obličejů. Není pravda, že v Rakousku jsou kamery zakázané, to platí v Evropě pouze v Portugalsku a v Lucembursku.

Teplota v autě: ani málo, ani moc

Jakmile je v autě víc než dvacet pět stupňů, je to moc. Řidič začne být malátný, hůře se soustředí, řídí, jako by byl pod vlivem půl promile alkoholu. Jak si zajistit teplotní pohodu? Na stránkách Besipu radí tento postup: „Nastavte klimatizaci na nejnižší možnou teplotu a ventilátor spusťte na maximum. Otevřete okna. Zhruba po třech minutách okna zavřete a zapněte funkci vnitřní oběh, vzduch se tak rychleji ochladí. Po dalších asi pěti minutách vnitřní oběh vypněte.“ Teplota ve voze by měla být maximálně deset, lépe pět stupňů Celsia pod venkovní teplotou.

Zkorigovat se dá snadno klimatizací, ale i s tou se to musí umět, jinak hrozí nachlazení. Chladný vzduch by měl směřovat nahoru na přední a boční okna, rozhodně ne přímo na hlavu, krk či nohy. A nezapomeňte na to, že předtím, než z auta budete vystupovat, je potřeba teplotu v autě trochu zvýšit, aby tělo neutrpělo teplotní šok. Při ochlazování interiéru auta pomůže i folie nainstalovaná zevnitř na přední sklo. Teplota uvnitř nestoupne na sedmdesát, ale třeba jen na třicet stupňů Celsia.

Voda, samá voda

Klimatizace chladí, ale také vysušuje sliznice, a ty je potřeba zase zvlhčit. Pravidlo nejméně dva litry tekutin denně platí i pro cestování autem. Jinak hrozí dehydratace organismu. „Ztráta už jen jednoho procenta vody z těla může vést od únavy a nesoustředěnosti až ke zvýšení teploty o jeden stupeň,“ upozorňuje nutriční terapeutka Jitka Tomešová.

Nejlepšími cestovními nápoji jsou voda s citronem či třeba ochucená mátou, slabý čaj, minerálka. I obyčejná voda poslouží jako osvěžovač, pokud ji nalijeme třeba do ostřikovače na kytky. U nealko piv je potřeba se trochu hlídat, podle legislativy totiž mohou obsahovat malé množství alkoholu – když se jich cestou vytáhne třeba pět, mohl by to být problém – za volantem i při kontrole.

Odlišnosti v cestovních pravidlech v jednotlivých zemích: ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_cs.htm Ceny benzinu v Evropě:

www.mbenzin.cz

www.tolls.eu/cs/ceny-phm

Řízky vás utlumí

Klasické menu výletníků, řízek či sekaná mezi dva chleby a tatranka jako zákusek, není za volant ideální kombinací. A v horku už vůbec ne. Při a ani před jízdou není vhodné konzumovat těžká a tučná jídla, tělo má co dělat s trávením, řidič zívá, je unavený, hůře se soustředí na řízení.



Univerzální tísňová linka: 112 Covidová pravidla cest do zahraničí

informační linka: 222 264 222

www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html Registrace občanů při cestách do ciziny

www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/drozd/index.html

Pro občerstvení se hodí lehký obložený sendvič se šunkou, sýrem a k tomu třeba nakrájená zelenina, moc šikovná je okurka, paprika, či jednohubková cherry rajčata „Vhodné jsou i celozrnné sušenky, tyčinky s ořechy a semínky, určitě ale bez polevy. A pevné ovoce, u nějž nehrozí rozmačkání,“ doporučuje Lucie Růžičková, vedoucí nutriční terapeutka z VFN v Praze.

Jízda na dovolenou není dostih

Jestli dokáže dojet soused k moři za deset hodin bez přestávek, je možná borec, ale napodobovat ho není potřeba. Odborníci se shodují na tom, že je rozumné jízdu pravidelně přerušovat a odpočinout si, protáhnout se, v klidu se napít. Pokud nejste profesionálním řidičem, který má v krvi povinné třičtvrtěhodinové přestávky po každých čtyřech a půl hodinách, zvolte raději kratší intervaly. Signálem pro odpočinek je pálení a mrkání očí, pomalejší reakce, zívání či bolest zad.

Příliš hlučná samota

Ostatní v autě chrupčí, vás drží při životě jen energetický nápoj či kafe a příliv hlasité hudby do sluchátek? Ani jedno není úplně ideální řešení – energetický nápoj sice řidiče vybudí k ostražitosti, ale hned poté, co jeho vliv přestane působit, se tělo dostává do útlumu, a to může mít zejména v noci za následek mikrospánek.

Ten má na řidiče spadeno nejčastěji mezi jednou a třetí hodinou ranní. Tou dobou je asi nejlepší zastavit na odpočívadle a přidat se na hodinku dvě ke spící posádce.

Problematický bývá i poobědový čas mezi druhou a čtvrtou. A jak je to s hudbou? Příliš hlasitá, ostrá muzika vede k agresivní jízdě, pomalá či mluvené slovo zase uspává. A sluchátka v autě? To určitě ne!