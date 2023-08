Mikrospánek je nenápadný strašák, který zabíjí. Podléhají mu častěji muži

Možná jste si někdy říkali, že vás se mikrospánek přece nemůže týkat. A možná to bylo třeba během letošní cesty na dovolenou. Statistiky ovšem ukazují, že mikrospánek už zažil každý asi osmý řidič. A letošní rok je, co do nehod způsobených únavou, rekordní. Dle policejních statistik došlo za první pololetí letošního roku k 785 dopravním nehodám, způsobeným únavou řidiče, spánkem nebo náhlou fyzickou indispozicí. A to do tohoto čísla není započítán první prázdninový měsíc.

Mikrospánek může přepadnout každého řidiče, častěji však muže. To může být dáno nejen tím, že dlouhé trasy jezdí právě spíše muži, ale také tím, že muži neradi připouští, že si potřebují odpočinout, že něco nezvládnou tak, jak si naplánovali.

Podle průzkumu společnosti Nextbase, výrobce palubních autokamer, zažilo mikrospánek při řízení 12 % českých řidičů. Ztráta pozornosti, byť jen na malou chvíli, je přitom velmi nebezpečná nejen pro samotného řidiče a posádku jeho vozu, ale také pro další účastníky provozu či chodce. Při rychlosti 90 km/h vůz ujede každou sekundu 25 metrů a v dálničních 130 km/h dokonce přes 36 metrů. Průměrný mikrospánek přitom typicky trvá 15 až 30 sekund, během nichž vozidlo nikdo neovládá.

Dá se mikrospánku předcházet?

Ano, dá. Pamatujte však, že jakákoliv rada není samospásná. Je to vždy o odpovědnosti každého řidiče. V prvé řadě je dobré vědět, že mikrospánek nejčastěji přichází v horku a při dlouhé a monotónní jízdě. Nezapomeňte, že mikrospánek může přijít, i když se vlastně necítíme unaveni. Dobrou zprávou je, že samo tělo nás předtím, než spadnou víčka, varuje. „Únava, zívání, bolest nebo pálení očí nebo také neklidné sezení a nezvyklé pohyby hlavou jsou nejčastějšími varujícími podněty. Při únavě dochází ke snížení pozornosti, horšímu odhadu vzdálenosti a prodlužování reakční doby,“ zdůraznila krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

A zdůraznila také, že nejohroženější skupinou jsou muži do 26 let, kteří riskují a únavu za volantem podceňují. Ohrožení jsou také lidé pracující na směny a profesionální řidiči. Všichni pak hlavně v noci, protože je tma a příroda velí spát. Riziková je doba mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní a také například období v horku na dálnicích.

Ideální je, nejet v autě sám: pokud totiž spolujezdec s řidičem přiměřeně komunikuje nebo ho ideálně může za volantem občas vystřídat, riziko mikrospánku se velmi sníží. „Zastavujte ještě předtím, než únavu ucítíte. Nejlépe každé dvě hodiny. Při pauze je dobré se protáhnout nebo trochu zacvičit. Káva a energetické nápoje fungují jen na krátkou dobu a následný rychlý propad pozornosti je nebezpečný. Hodně sladké nápoje také nejsou ideální. Nejlepší je pít vodu, minerálku, mírně oslazený čaj apod.,“ vysvětlila Dagmar Sochorová.

Nejezděte hladoví, ale také ne přejedení gulášem se šesti. Ideální jsou lehká, dobře stravitelná jídla, zelenina nebo ovoce. Každý v autě asi poslouchá rádio, ale při dlouhých trasách se raději vyhněte monotónní hudbě. Lepší jsou zajímavé pořady nebo podcasty, s hudbou je pak fajn si zazpívat. Únavě pomáhá také horko, proto je dobré větrat nebo správně používat klimatizaci. A pokud už to opravdu nejde, prostě zastavte a na pár desítek minut si odpočiňte. Lepší se o hodinku zdržet než nedojet.

Pomůžou i chytré systémy auta

Hlídání bezpečnosti a únavy naštěstí dnes není jen na řidiči. Hodně umí pomoci i asistenční bezpečnostní systémy aut. Dokážou pomoci nejen s hlídáním únavy, ale také s udržením vozu v daném pruhu a případně zastavením, pokud řidič nereaguje na varování vozu. Tyto moderní systémy ovšem berte jako pomocníky a spoléhejte se vždy sami na sebe.

A když už dojde na nejhorší, tedy k nehodě, pomoc umí zavolat i chytrý systém eCall. Díky němu na místo mohou vyrazit všechny potřebné složky IZS, a to i ve chvíli, kdy se řidič operátorovi nehlásí. Systém na linku 112 automaticky pošle souřadnice GPS a například pomocí detekce počtu aktivovaných airbagů rovnou také odhadne počet zraněných v autě.