Bakterie v autě se přemístily z volantu do kufru. Pozor na nákupy

Metodologie studie Server ve spolupráci s docentem mikrobiologie Jonathanem Coxem z Aston University provedl studii v prosinci 2021 .

. Vzorky byly odebrány na šesti místech v kabině vozu (volant, palubní deska, řadicí páka, sedadlo řidiče, zadní sedadlo a kufr vozu) pomocí sterilního tamponu z vatové tyčinky, hydratovaného fyziologickým roztokem s fosfátovým pufrem.

Vzorky inkubovaly při teplotě 37 stupňů 24 hodin, aby se mohl projevit jakýkoli bakteriální růst.

Všechny kolonie byly spočítány a podrobeny metodě barvení podle Grama, aby se umožnila předpokládaná identifikace. Vzorky aut: Vůz 1: Peugeot 307-SW,17 let, zvířata, koupeno z druhé ruky s jedním předchozím majitelem.

Vůz 2: VW Golf, 5 let, zvířata a děti, koupen z třetí ruky se dvěma předchozími majiteli.

Vůz 3: Ford Focus, 13 let, zvířata a děti, koupeno z druhé ruky s jedním předchozím majitelem.

Vůz 4: Honda Jazz, 9 let, zvířata a děti, koupeno z třetí ruky se dvěma předchozími majiteli.

Vůz 5: Peugeot 308, 2 roky starý, koupen z druhé ruky s jedním předchozím majitelem. Toalety: Byly vybrány dvě domácí toalety, které nebyly vědomě vyčištěny, ale byly použity v předchozích 24 hodinách.