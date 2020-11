Nepusťte koronu do auta. Obnošené roušky vyhoďte a vypněte vnitřní cirkulaci

Už se ukázalo, že i když je rouška osvědčenou ochranou proti šíření koronaviru, není dobré ji nosit neustále. Stejně jako nemají roušky smysl ve volné přírodě stranou od civilizace, míjí se účinkem i v kabině vozu.

„Pokud jedete sami ve vozidle, nejen že je rouška zbytečná, nasazená na obličeji vás může ještě ohrozit, a není to jen kvůli horšímu výhledu,“ upozornil Jan Hart z katedry vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze.

Při dýchání s rouškou totiž až třetinu vydechnutého oxidu uhličitého opětovně vdechneme zpět do těla. „Dochází tím k několika procesům ovlivňujícím zdravotní stav člověka. Vlivem acidózy se zvyšuje kyselost krve, čímž se mimo jiné prodlužuje reakční doba a zpomalují reflexy, což může u řidiče vést i k fatálním důsledkům. Pokles pH krve má ovšem vliv i přímo na amygdalu v mozku, kde ovlivňuje část nervových buněk. Ty mohou vyvolat stavy úzkosti, nervozity nebo paniky,“ popsal Hart.

Roušku proto doporučuje nosit pouze v opravdu nezbytných případech. Důležité je také ji pravidelně měnit a udržovat v čistotě, což spousta řidičů po jarním poctivém zacházení na podzim už zanedbává.

Mnohým visí v kabině vozu na zrcátku či na klimatizaci jedna rouška i měsíc. Argumentem často bývá, že ji použijí vždy jen na pár minut, třeba při cestě na benzínku či na skok do obchodu. I tak se v ní ale bakterie a mikrobi v uzavřené kabině vozu (na podzim také často vlhké) vesele množí. Přečtěte si o tom, co se děje s rouškou po několikanásobném použití ZDE.

Vzdejte vnitřní cirkulaci vzduchu

Zamlžená skla, váznoucí klimatizace a nutnost rychlého ranního startu – mnozí řidiči znají ranní podzimní trable a mají už své fígle na to, jak co nejrychleji odmlžit čelní sklo před ranním rozjezdem. Pokud jste k tomu až doteď z jakéhokoli důvodu ráno zapínali vnitřní cirkulaci, změňte své zvyky.

Cirkulace vzduchu v kabině vozu je při prevenci proti koronaviru velmi důležitá. Vzduch je standardně do auta nasáván mimo prostor kabiny, a proto pro cestující z pohledu nakažení koronavirem nepředstavuje vysoké riziko. Navíc díky malému přetlaku je vzduch z interiéru vytlačován mimo auto. Pokud ale aktivujete režim cirkulujícího vzduchu ve vozidle, je nasáván z kabiny a přes ventilátor a výparník se vrací zpět. A ve výparníku může vzniknout nebezpečné semeniště nemoci: na výparníku je vodní kondenzát, zachytávají se zde prachové částice z kabiny a velmi pravděpodobně i částečky viru.

„Pokud do auta nastoupí jiná posádka a použije klimatizaci, vžene do kabiny auta vzduch, který projde přes zavirovaný výparník. Současně nebezpečí infekce nakažení virem je i v případě, že se nastaví vyšší intenzita proudění vzduchu uvnitř automobilu,“ vysvětlil Pavel Svoboda z Dopravní katedry Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Jak vydezinfikovat auto

Jak si pořádně a krok po kroku vydezinfikovat auto tak, abyste v něm jeli v bezpečí a bez zdravotních následků, jsme vám poradili už na jaře. Jen připomeňme, že při dezinfekci vozu je nutné brát ohled na plastové části v kabině.

„Čím větší efektivita přípravku, tím větší riziko poškození povrchu. Přípravky s obsahem požadovaného podílu alkoholu nejméně 72 procent mají na plastické hmoty degradativní účinek a způsobují jejich předčasné stárnutí,“ potvrdil emeritní epidemiolog Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Ivan Kareš s tím, že je tedy lepší věnovat pozornost osobní dezinfekci.

„Při střídání posádek například u služebních vozidel doporučuji důslednou dezinfekci rukou a použití dezinfekčních ubrousků na volant,“ dodal Kareš. Pokud se kolega řidič prokáže jako infekční, bylo by nejlepší celou kabinu auta nechat vydezinfikovat pomocí přístrojového čištění ozonem.

A co respirátor?

Pokud jede v autě více lidí, roušce či respirátoru se nevyhneme. Co doporučují odborníci? Použít roušky či respirátory z nanovlákna, zásadně s certifikací podle evropské normy.

Především při výběru kvalitního respirátoru je dobré vnímat rozdíl mezi nejčastěji prodávaným evropským typem FFP2 a čínským KN95. Laik je od sebe na první pohled nerozezná, ale při podrobnějším prozkoumání v nich najdete spoustu rozdílů.

„Respirátor typu FFP2 je složen z více vrstev, nejčastěji pěti, šesti, a je tedy pevnější, na první pohled objemově robustnější. Avšak to nejzásadnější, co zajišťuje ochranu zdraví, je lidskému oku skryto ve vnitřních filtračních vrstvách. Aby respirátor FFP2 vyhověl evropské normě, musí být logicky jeho skladba výrazně sofistikovanější a jednotlivé vrstvy podstatně kvalitnější, než je tomu u typu KN95 certifikovaného podle čínské normy. A to má pochopitelně nezanedbatelný vliv i na výslednou cenu,“ shrnul ředitel společnosti SPUR (vývoj a výroba nanomateriálů) Tomáš Dudák.