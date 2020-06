Ženevskému autosalonu hrozí zánik. Rozhodne se do září

Výstavnictví, hlavně to automobilové, je dlouhodobě v agónii. Zdá se, že koronavirová pandemie je posledním hřebíčkem do rakve. Šéfka komunikace Lamborghini Katia Bassiová nově oznámila, že značka bude autosalony ignorovat úplně. Předloni na autosalonu v Paříži po odhlášení na poslední chvíli zbyl na místě nasupených supersportů ze Sant’Agaty Bolognese jen zmuchlaný černý koberec.



V uplynulých dnech bylo oznámeno zrušení letošního ročníku slavného německého motosalonu Intermot v Kolíně nad Rýnem, který se měl konat v říjnu.

Slavný pařížský autosalon – nejstarší automobilová přehlídka na světě – se měl od letošního roku přetransformovat do přehlídky moderní mobility. Organizátoři prohlásili, že nejsou schopni udržet akci v aktuálním formátu při životě (čtěte zde). Zkuste zabloudit na internetové stránky nového pařížského festivalu mobility – že by organizátoři mysleli vážně, že se letošní ročník doopravdy uskuteční, to zrovna nevypadá.

Jedinou jistotou se zdál tedy autosalon v Ženevě. Nejslavnější, na neutrálním území v srdci bohaté západní Evropy měl pozici pevnou. Letošní ročník „zařízl“ koronavirus tři dny před otevřením (čtěte zde). V uplynulých týdnech se začalo mluvit o tom, že někteří velcí vystavovatelé se nehrnou ani na další ročník a navrhují organizátorům, aby se příští „Ženeva“ konala až v březnu 2022. Podle průzkumu mezi členy švýcarského sdružení dovozců automobilů 73 % značek říká, že se ročníku 2021 nezúčastní.

„Krize zasahuje výrobce automobilů, kteří mají v současnosti jiné priority,“ poznamenává generální ředitel autosalonu Sandro Mesquita.

Nově ovšem bije Mesquita na poplach mnohem důrazněji. Manažer, který převzal vedení autosalonu teprve letos v březnu, varuje, že pokud se něco nestane, hrozí autosalonu pád.

„Řešení musí být nalezeno do září, jinak hrozí bankrot,“ řekl pro Tribune de Genéve. Prohlásil, že ročník 2021, i přes příslib půjčky od ženevského kantonu, není proveditelný. Zrušení autosalonu, který měl letos proběhnout mezi 5. a 15. březnem, způsobilo organizátorům ztrátu 11 milionů franků, což je skoro 300 milionů korun.

„Prozatím neexistuje diskuse se státem, navzdory našim neustálým výzvám,“ uvedl Sandro Mesquita. „Naše správní rada se sejde 22. června. Rád bych navrhl něco konkrétního, protože je ještě třeba vyjasnit některé body k ročníku 2021, které by stát podle všeho ještě chtěl.“

Pátého června ženevská rada schválila půjčku ve výši 16,8 milionu franků (430 milionů korun), splatnou do konce roku 2037, která měla být použita na finanční závazky za zrušený letošní ročník a organizaci autosalonu 2021.

Podpora měla podléhat podmínkám, které organizátoři veletrhu odmítli. Některé požadavky jsou proti stanovám pořádající organizace, která má statut nadace.

Mesquita proto prozkoumává další možnosti financování. Domnívá se, že by byl vhodnější příchod investorů, kteří by přinesli kapitál (banky, investoři, dárci). „Za tímto účelem však musíme přehodnotit náš obchodní model a změnit naše stanovy. Čas se však krátí.“ V případě selhání může dojít na prodej značky.

Úpadek zájmu o autosalony a přesun prezentací nových modelů na internet už odnesl autosalon ve Frankfurtu, který v příštím roce nahradí nové organizátorské město, Mnichov (více čtěte zde).