Autosalon Ženeva vstává z mrtvých. Skromná výstava dává šanci Číně a Renaultu

Nejprestižnější autosalon, který představoval ve světové premiéře kultovní modely, kde Škodováci před čtyřiceti lety po partyzánsku hledali designéra pro Favorita a kde mezi návštěvníky proplouvali kapitáni autoprůmyslu, v obležení fanoušků procházely hvězdy motorsportu, kam na obhlídku vyráželi slavní konstruktéři, designéři a všechny zastiňovali celebrity a youtubeři, je zpátky. V mnohem skromnějším formátu.

Ročník 2024 se tedy v Ženevě koná po pětileté přestávce. „Jsme zpět v akci,“ oznámil Sandro Mesquita, šéf autosalonu, který si letos připomíná sto let od svého vzniku. „Digitalizace se během pandemie zrychlila, značky přijaly nové komunikační vzorce a tradiční výstavy téměř opustily kalendář automobilového průmyslu, ale jsme zase tady, vracíme se k věci!“

„Mezi zúčastněnými značkami vyčnívají pouze jména BYD, Dacia, Isuzu, Lucid, MG Motor, Pininfarina a Renault. V tomto seznamu nejsou Němci, Korejci, Japonci ani žádný zástupce Stellantisu!“ upozorňuje magazín Autoweek. „Organizace ohlašuje pouhých 15 světových a evropských premiér, což je číslo, které kontrastuje se 151 v roce 2019.“

„Je zřejmé, že seznam novinek je mnohem kratší než obvykle, ale to je způsobeno především omezeními, s nimiž se potýkají všichni výrobci, protože jsou pod tlakem méně investovat do tohoto typu akcí nebo nemají žádné nové modely k prezentaci, což odráží nestabilitu v sektoru způsobenou ‚závodem‘ směřujícím k elektrifikaci,“ vysvětluje Mesquita.

17. března 2019

Jedinou relevantní evropskou automobilkou, která se autosalonu zúčastní, bude tedy Renault společně s Dacií. Francouzská značka přichystala podle své mluvčí pro český trh Jitky Skaličkové světovou premiéru elektrického vozu Renault 5 E-Tech. Dacia, která je úspěšným lowcostovým projektem Renaultu, přiveze novou generaci žádaného crossoveru Duster, představí oživený elektromobil Spring a prototyp Sandrider, se kterým se značka chystá na příští ročník dakarské rally.

Asi nejnapjatěji očekávanou premiérou bude malý hatchback MG3 v podání čínské značky MG patřící koncernu SAIC, stejná skupina také chystá premiéru nově vytvořené luxusní značky IM Motors (zkratka pro Intelligence in Motion), která je joint-venture podnikem s technologickou společností Čan-ťiang Hi-Tech a skupinou Alibaba.

Před pěti lety na ploše 110 000 m2 vystavovalo 150 značek, které přilákaly víc než 602 tisíc lidí. V roce 2005 se do Ženevy sjelo téměř 750 tisíc automobilových fanoušků. Nyní jsou odhady mnohem skromnější. Mesquita v lednu uvedl, že se na výstavišti objeví „asi tři desítky vystavovatelů a dvě stě tisíc návštěvníků“.

„Jsem velmi pragmatický a rozumím okamžiku, ve kterém žijeme. Máme ambici rychle růst a udělat ze Ženevy velmi důležitou komunikační platformu pro automobilový průmysl, ale také víme, že jsme nuceni zavést jiný model, než jaký jsme měli po desetiletí, a přestat pouze pronajímat prostory výrobcům automobilů, abychom vytvořili prostory, které zapojí návštěvníky, abychom jim poskytli atraktivnější zážitky,“ vysvětlil.

Pro ročník 2024 tedy organizátoři seskupili vystavovatele do tématických zón, které souzní s aktuální transformaci automobilismu: Adrenalinová zóna, Design District, Mobility Lab a Nex World.

V první jsou závodní speciály, supersporty a další automobilové lahůdky. Druhá zóna, nad kterou má záštitu slavný designér Frank Stephenson (BMW, Ferrari, Fiat, McLaren a Mini), má ilustrovat změny v designu vyvolané přechodem od spalovacích motorů k elektrickému pohonu. Ve třetí zóně bude prezentována mobilita budoucnosti. „Ve čtvrté, ve spolupráci s Polyphony Digital, producentem videohry Gran Turismo, je zábava upřednostňována jako komunikační nástroj,“ popisuje Autoweek.

Nový začátek, nebo klinická smrt

„Organizace se musí přizpůsobit situaci. Budoucnost automobilu leží v rukou politiků, ne v našich! Sto let oslavíme kompaktnější výstavou, to je pravda, ale dokonce se nám podařilo dát dohromady některé modely prezentované v Ženevě v minulosti v galerii Classics s 35 ikonami, jako je Jaguar E-Type z roku 1961, a máme mnoho projevů zájmu pro příští rok, což vzbuzuje naděje na znovuzískání našeho statutu! Auta znamenají emoce a my je můžeme lidem poskytnout,“ uzavřel Sandro Mesquita.

„Myslím, že existuje jen několik velkých autosalonů, které jsou stále relevantní. Relevantní jsou Šanghaj a Peking. Mezinárodní autosalon v Německu (IAA), který se koná každý druhý rok, bych sem také zařadil. Pak je to těžké, protože formát autosalonu moc nevyhovuje době, ve které se nacházíme,“ komentuje pro magazín Swissinfo přední evropský odborník na autoprůmysl Stefan Bratzel, vedoucí Centra automobilového managementu (CAM). „Výrobci nyní hledají jiné kanály, jak představovat svá nová vozidla. S dočasnými (pop-up) showroomy ve městech nebo pomocí sociálních sítí oslovují veřejnost lépe. Svět autosalonu se také změnil. Elektronické autosalony hrají roli, protože automobil se stal digitálním produktem.“

„Náklady jsou vysoké a přínosy již neodpovídají. Automobilky pečlivě hledají, kam utrácejí peníze. Vždy jsem rád jezdil do Ženevy, protože autosalon byl velmi kompaktní. Prořídnutí řad vystavovatelů letos zřejmě znamená konec. Pořád to může dopadnout jinak, ale já to nevidím,“ myslí si Bratzel. „Na velkých autosalonech se mnoho značek stalo neviditelnými a některé z nich už nějakou dobu hledají své vlastní platformy.“

Přístup ostatních automobilek, kterým se na autosalony nechce, ilustruje vyjádření Škody Auto: „Průběžně vyhodnocujeme svou účast a aktivity na mezinárodních autosalonech. Klíčovými faktory těchto aktivit jsou jednotlivé scénáře uvedení nových produktů na trh anebo relevance příslušných korporátních sdělení,“ cituje z oficiálního stanoviska značky její mluvčí Jiří Brynda.

Sto let autosalonu v Ženevě

Bohatá historie ženevského autosalonu se začala odvíjet před sto lety. Od 29. dubna do 7. května 1905 se v Ženevě konala první Národní výstava automobilů a jízdních kol, jíž se účastnilo 59 vystavovatelů.

Od roku 1924 získal autosalon, tehdy již se dvěma stovkami vystavovatelů, mezinárodní dimenzi. Jeho roční periodicitu dokázala přerušit pouze druhá světová válka.

Od roku 1982 se se jezdilo vždy začátkem března do velkého výstavního centra Palexpo, které je na východním konci Ženevy hned vedle letiště. Ten termín – první úterý a středa v březnu – měl každý milovník aut zapsaný v hlavě.

Autosalon v Ženevě patřil do „Grand Slamu“ pěti nejvýznamnějších akcí svého druhu na světě společně s Paříží, Frankfurtem, americkým Detroitem a japonským Tokiem. Z Paříže a Detroitu jsou dnes víceméně výstavky regionálního významu. Tokio se snaží udržet svůj význam, ale ústup ze slávy je patrný. Frankfurtský autosalon je minulostí, nahradil ho „veletrh mobility“ v Mnichově, koncepčně odlišná, ve výsledku zajímavá, i když přeci jen dost bizarní akce, na které se představuje všechno jiné, než auta. Kromě politiků a zástupců autoprůmyslu na sebe na obou ročnících strhávali pozornost též protestující ekoaktivisté. Stefan Bretzel tedy správně upozorňuje, že největší světové autosalony, které mají šanci vzbudit zájem celého světa, se nyní konají v Číně – v Šanghaji a Pekingu. Dá se předpokládat, že poroste význam autosalonu v indickém Dillí.

Ženevský autosalon byl všeobecně považován za nejvýznamnější akci svého druhu v Evropě. Mnozí považovali jarní salon za nejprestižnější světovou výstavu automobilů vůbec. S nástupem internetu, který omotal celou zeměkouli sítí přenášející informace okamžitě na druhý konec světa, zkratkovitosti sociálních sítí a změnou přístupu automobilek, pro které autosalony začaly představovat příliš nákladnou a málo efektivní platformu pro prezentaci, se právě o Ženevě předpokládalo, že přežije.

Měla jedinečné předpoklady, mezi automobilovými výstavami byla jedinečná díky své neutrální pozici na automobilovém trhu. Švýcarsko, bohatý alpský stát pyšnící se svou neutralitou, totiž nepatří mezi masové výrobce automobilů, takže všichni vystavovatelé jsou si zde rovni. Ženeva je díky strategické poloze ve středu západní Evropy dobře dostupná, navíc je výstaviště hned na frekventovaném mezinárodním letišti, které je důležitým přestupním uzlem.

Výhodný termín začátku automobilové sezony se hodí i pro vyhlášení titulu Evropského auta roku. Už několikátou sezonu ho vyhlašují právě v předvečer zahájení.

I když se výstavní plochou 120 tisíc metrů čtverečních řadí mezi největší výstavní a kongresová střediska světa, díky soustředěnosti expozic hlavních automobilových výrobců do dvou vzájemně spojených prostorných hal je zde všechno jako na dlani.

7. března 2019

V celkem sedmi výstavních halách představovávalo svoje exponáty více než 250 vystavovatelů. Mezi nimi nechyběly nejvýznamnější světové automobilky, ani celá řada malosériových výrobců, kteří nabízejí většinou drahé supersportovní vozy. Jen v Ženevě se prezentovala slavná italská designérská studia jako Pininfarina, Italdesign či dnes už neexistující Bertone; své novinky zde prezentovaly nejurozenější značky jako Bugatti či Pagani, kterým se na jiné autopřehlídky moc nechtělo. V dobách největší slávy nebylo pro novou značku vůbec snadné se na plochu autosalonu dostat, tradiční výrobci měli svá místa rezervovaná na roky dopředu. Nováčci čekali ve frontě a organizátoři je vybírali podle svých, ne vždy zcela jasných pravidel, někdy se mezi adepty na volná místa údajně losovalo.

Rozvinutý švýcarský trh je pro automobilky lákavý. Jeho březnový termín, který byl vždy považován za výhodu, se mu nakonec stal osudným. Koronavirová pandemie, která naplno zasáhla svět v únoru 2020, donutila organizátory autosalon odvolat jen čtyři dny před jeho zahájením.

Automobilky na Palexpu finišovaly s instalací expozic, celá aglomerace byla připravená na příval návštěvníků, a z hodiny na hodinu konec. Automobilky odepsaly desítky, možná stovky milionů za expozice a pronájem výstavní plochy, spory s organizátory autosalonu o navrácení alespoň částí poplatků za pronájem se táhly roky. Samotná pořádající organizace vyčíslila ztrátu na 300 milionů korun.

To nezůstalo bez odezvy. Automobilky zanevřely na autovýstavy ještě více, obzvlášť v Evropě.

Organizace pořádající autosalon byla na pokraji bankrotu, dva roky se pokoušela autosalon v Ženevě uspořádat, ale pro nezájem firem ho musela vždy odvolat.

Mezi tím uzavřeli dohodu s Katarem o uspořádání výstavy se stejným názvem v hlavním městě království na Arabském poloostrově Dauhá v říjnu 2023. „Toto partnerství vrátilo část finančních kapacit nadaci zodpovědné za akci, která tak dostala zelenou k uspořádání 91. ročníku mezi 27. únorem a 3. březnem,“ vysvětluje magazín Autoweek. V pondělí 26. března otevírá Palexpo pro odbornou veřejnost a novináře, sledujte zpravodajství přímo z místa na iDNES.cz.