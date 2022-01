Od uměleckých plakátů do virtuálního světa aut vonících benzinem a zážitky

Automobilové téma nebylo favoritem, nakonec však vyhrálo. A tak to začalo. Doba aut s plakátů v klučičích pokojích je minulostí, Automobilist ji ovšem vrací v noblesnější formě, kterou Rambousek povýšil na umění. Pečlivou rešerší, modelováním a spoustou další práce experta na počítačovou grafiku Petra Milerského vznikají dokonalé obrazy, takové, které si objednávají nejslavnější automobilové značky a závodní týmy, třeba Porsche nebo organizátoři mistrovství světa v rallye.

V holešovické dílně přestavěné na kreativní studio nenajdete malíře se štětci a plátny, i tak tam vznikají díla, která visí v pracovnách a obývácích milovníků světa aut.

Po letech startupového nadšení potřeboval Automobilist získat řád, se vstupem strategického investora převzal jeho volant Pavel Turek, expert na sportovní marketing. Muž, který byl v kolotoči Formule 1 - na „nepilotních“ pozicích - nejvýš ze všech Čechů, strávil v F1 17 let, z čehož více jak polovinu u týmu McLaren, a několik let působil ve vedení leteckých závodů Red Bull Air Race. Rok 2018 změnil život Turkovi i Automobilistu - celý projekt přeřadil na vyšší rychlost. Turkovy známosti a zkušenosti dovedly unikátní projekt přímo do kanceláří vládců automobilek.

Umělecké plakáty, ale i celé sety obrazů tak objednávají nejslavnější firmy světa. Dodnes vzniklo na 400 plakátů, ty nejlevnější začínají na 37 eurech, ovšem velkoformátové obrazy (zatím jich je 35) se obchodují za násobně větší částky a dražily se třeba přímo v cíli závodu Formule 1. Rekordně nejdražší byl za devět milionů korun.

Pavel Turek (vlevo) s Janem Rambouskem

„Většina z našich produktů vzniká díky oficiální spolupráci se značkami. Když nás osloví Porsche nebo Toyota, je to proto, že chtějí spolu s námi vytvářet obsah a příběh, který zaujme jejich fanoušky. Vše je jedinečné, konkurence neexistuje, a proto jsme pro ně tak atraktivní,“ popisuje Pavel Turek, který do světa Automobilist uvedl také legendy motorsportu, ambasadory značky jsou například Sir Jackie Stewart nebo David Coulthard.

Na ty obrazy se zadíváte se a cítíte spálený benzin, slyšíte burácení motorů, tak realistická díla od Automobilist jsou. Celý projekt se ovšem posouvá dál. Vloni naplno vstoupil do digitálního umění a desítky svých produktů vydražil ve virtuální podobě (NFT). A ve virtuálním světě – metaverse, chcete-li – plánuje Turek se svým týmem už zůstat. Dlouhodobým cílem Automobilist je totiž vybudování platformy, v podstatě virtuálního obchodního domu, kde fanoušci kromě galerie virtuálních věcí najdou třeba i aukční portál nebo unikátní zážitky.

Automobilist totiž umí své výjevy rozpohybovat a umožní s pomocí virtuální reality do obrazu vstoupit, užít si atmosféru, být součástí situace. „Vždy nám šlo o technologické inovace. Vzniká tady úplně nový virtuální svět, kam se jednou přesuneme všichni, a Automobilist chce být u toho od začátku,“ říká Turek. Vznikají také kamenné butiky Automobilist, jakási „hračkářství“ pro automobilové fanatiky; první je od loňska v Mnichově, letos se bude otevírat v Praze a v plánu je i Londýn.

„Automobilist je mezinárodní značka s mezinárodním týmem, 97 % naší produkce směřuje do zahraničí do asi 90 zemí, zhruba 50 % odbytu je v USA. Zároveň ale vždy říkáme, že jsme česká firma, protože máme radost, že se nám daří a že jsme tady v Holešovicích,“ uzavírá Pavel Turek.