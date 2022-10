Šílenství aktivistů sílí. Útočí na ferrari, lepí se k podlaze, cákají jídlem

Britský bulvární deník The Sun celou akci, která se odehrála předposlední den autosalonu, shrnul pregnantně: „Ekoidioti Extinction Rebellion zaútočili na pařížský autosalon a nalepili se na superauta včetně ferrari za 180 000 liber. Fanatici vyvěsili transparent a skandovali, zatímco někteří ekobojovníci seděli na podlaze a lepili si ruce na kapoty aut.“

Vystavené exponáty také protestující postříkali černou barvou. Extinction Rebellion uvedla, že po akci bylo zatčeno 11 lidí.

Expozice vzácných ferrari na autosalonu v Paříži

Čtyři z aktivistů si přilepili ruce přímo na vystavená superauta, jedním z nich bylo slavné Ferrari Testarossa, rozvinuli k tomu transparent s nápisem „globální sebezničení“. Kolekce vozů Ferrari byla vystavena ve speciální expozici. „Aktivisté zaútočili na výjimečné modely Ferrari 430 16M, 360 Challenge Stradale a Mondial,“ upřesňuje magazín Autoweek. „Tato zvláštní expozice měla zvlášť placený vstup za 5 eur, přičemž vybrané prostředky budou věnovány nadaci Perce-Neige Foundation, jejímž cílem je poskytovat podporu dětem a dospělým s mentálním postižením. Podle svědků aktivisté zaplatili vstupné a jednali úmyslně s vědomím, že tento prostor je přínosem pro charitu.“

Skupina vyzvala k ukončení reklamy na individuální vlastnictví soukromých vozidel a zlepšení veřejné dopravy. Aktivisté uvedli, že propagace osobních vozidel jako dopravy budoucnosti je kvůli současným cenám elektřiny a paliva „absurdní“.

„Extinction Rebellion je nová vlna bojovníků využívajících přímou akci a občanskou neposlušnost, aby upozornili na svou věc,“ popisuje The Sun. Svými chuligánskými kousky ovšem hlavně obtěžují veřejnost. Příslušníci skupiny se „proslavili“ mimo jiné vypouštěním pneumatik aut, u nichž zhodnotili, že jsou příliš velká. Několik případů bylo zaznamenáno i v České republice.

Jsou známí i dalšími nevybíravými kousky, frekvence jejich útoků se v poslední době stupňuje.

V uplynulém týdnu další skupina ekologických fanatiků přilepila k podlaze v pavilonu Porsche v budově zábavního parku Volkswagen Autostadt ve Wolfsburgu. Automobilka ovšem zvolila poťouchlou strategii, kterou pobavila publikum. Se slovy, že jejich právo na protest respektuje, je nechala k zemi přilepené a po zavíračce zaměstnanci zhasli světla, vypnuli topení a odešli domů.

Skupina devíti protestujících ze skupiny „Scientist Rebel“ si stěžovala, že byli během demonstrace ponecháni ve tmě a že nedostali ani mísu na vylučování.

„Ekoblbci si přilepili ruce k zemi. Byli ale nespokojeni, když jim personál odmítl nabídnout nádobu, do které by si mohli ulevit,“ shrnul The Sun. „Já jsem po celou dobu zůstal trvale přilepený k podlaze a na záchod nechodil. Nepotřeboval jsem se vyprazdňovat, protože jsem držel hladovku. Vymočil jsem se do prázdných plastových lahví. Ostatní se odlepili a mohli volně docházet na toaletu v budově. Poté, co jsme dojedli vlastní jídlo, nám Autostadt zakázal si o něj zavolat. Večer první noci nám přinesli nějaké pizzy, ale poté nám do 17:00 následujícího dne žádné další jídlo nedodali, až když jsme hlasitě protestovali u vchodu do budovy,“ popsal jeden z protestujících pro Aktuálně.cz. „Nejpodstatnější ale je, že přístup k lékařské péči byl zpožděn o několik hodin, konkrétně o šest hodin v jednom případě a čtyři hodiny v jiném. Nechceme si stěžovat, ale pouze poukázat na fakta a oponovat prohlášení Autostadtu, že se starali o naše zdraví,“ dodává.

Protest na ochranu klimatu před německým federálním ministerstvem dopravy, kde skupina Last Generation umístila více než 500 značek omezujících rychlost na 100 km/h. Akcí chtějí aktivisté dosáhnout okamžitého omezení rychlosti na německých dálnicích, aby se výrazně snížilo znečištění CO2.

Aktivisté, kteří si dali za cíl popíchnout vládu a velké firmy k dekarbonizaci německého dopravního sektoru, také požadovali zavedení rychlostního limitu 100 kilometrů za hodinu.

Ekologičtí bojovníci z Just Stop Oil se zaměřili na showroom luxusní značky Aston Martin v Londýně a postříkali jej oranžovou barvou.

Útok rajčatovou polévkou, dortem a bramborovou kaší

Stejná skupina stála za akcí v londýnské Národní galerii, kdy v polovině října dva aktivisté polili rajčatovou polévkou slavný obraz Slunečnice od Vincenta van Gogha v ceně 76 milionů liber.

V pondělí 24. října pak další dvojice aktivistů ze stejné skupiny Just Stop Oil (Zastavme ropu) v muzeu Madame Tussaudové v Londýně rozplácla čokoládový dort o obličej voskové figuríny britského krále Karla III. Skupina přišla s požadavkem, aby britská vláda zastavila vydávání nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu. „Karel III. je proslulý svým zájmem o ekologické otázky. Před nástupem na trůn se loni zúčastnil klimatické konference COP26 v Glasgow, kde v zahajovacím projevu vyzval k ráznějšímu přístupu ke klimatickým změnám. Skrze videopřenos promluvila na konferenci také tehdejší královna Alžběta II.,“ připomíná ČTK.

Na videu zveřejněném na sociálních sítích překonají aktivisté zábranu, postaví se vedle figurín královské rodiny, načež té znázorňující Karla III. rozplácnou na tvář dva dorty. „Po času slov nadešel čas činů,“ zopakuje aktivista citát z projevu, který pronesla na konferenci v Glasgow královna.

Protest přichází jen několik dní poté, co aktivisté z ekologické skupiny Letzte Generation (Poslední generace) v postupimském muzeu Barberini potřísnili bramborovou kaší obraz od mistra francouzského impresionismu Clauda Moneta. Chtěli tím protestovat proti využívání fosilních paliv. K činu se přihlásila ekologická skupina Letzte Generation (Poslední generace). Muzeum později informovalo, že akce dílo nepoškodila, uvedla agentura AP.

„Pokud je zapotřebí obraz s rozlitou bramborovou kaší nebo rajčatovou polévkou, aby si společnost připomněla, že používání fosilních paliv nás všechny zabíjí, tak jí dejme bramborovou kaši na obraze,“ uvedla skupina na twitteru. Po činu dvojice diskutovala s přihlížejícími.

Na zveřejněných záběrech jsou vidět muž a žena, kteří na obraz vylévají bramborovou kaši a pak se přilepí ke zdi, na které je dílo pověšeno.

„Ačkoliv chápu naléhavé obavy aktivistů z klimatické katastrofy, tak jsem šokována způsobem, který si vybrali, aby dodali váhu svým požadavkům,“ uvedla ředitelka muzea Ortrud Westheiderová.

Obraz, který potřísnili aktivisté bramborovou kaší, patří do cyklu Les Meules (Kupky sena) od mistra francouzského impresionismu Clauda Moneta. Obraz ze stejného cyklu se v roce 2019 vydražil za v přepočtu 2,5 miliardy korun.