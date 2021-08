Nová Jawa je v Česku. Z Tibetu veze zajímavou techniku i cenovku

Po roce od představení cestovního endura RVM 500 (víc o něm čtěte zde) přijíždí na český trh naháč v módním stylu Scrambler, tedy motocykl s důrazem na poutavý vzhled a lehce terénní zaměření díky drátovým kolům, hrubšímu vzorku pneumatik a nahoru směrovaným koncovkám výfuku.

Jawa nepředstírá, že by se na výrobě tohoto stroje nějak podílela, je pouze dovozcem a propůjčila mu název své značky. Nový model se proto oficiálně jmenuje „RVM by Jawa Scrambler 500“ a do Evropy dorazil z čínské továrny Tibet New Everest Industrial Group se sídlem v tibetské Lhase. Původ značky RVM je ovšem v Argentině – tamní dealer jaw Roberto Vincente Martinez (odtud značka RVM) se domluvil s Číňany na výrobě motorek pod vlastní značkou.

Právě v Jižní Americe se Jawa se svými stroji držela ještě dlouhá léta poté, co ji z evropských trhů vytlačily přísné emisní normy. Ty dnes sice platí už i v Jižní Americe, obchodní vazby s Argentinou však zůstaly. Díky nim se podařilo v Číně rozjet výrobu motocyklu, který plní všechny požadavky jihoamerické, ale také evropské legislativy. A tak vznikl projekt RVM by Jawa. Aby to však bylo ještě zašmodrchanější, prodává tibetský výrobce stejné motorky na čínském trhu pod značkou Colove.



Pokročilá technika

Čínští konstruktéři se docela vytáhli a vybavili nový Scrambler jednostranným zavěšením zadního kola. To je u evropských značek zatím v nabídce jen u luxusního segmentu, všechny motocykly nižší a střední třídy mají jednoduché oboustranné zadní kyvky. Taková konstruktérská a designová perlička u motocyklu za sto šedesát pět tisíc korun je tedy hodně neobvyklá záležitost.

To samé platí pro barevný TFT přístrojový displej i slušné osazení kvalitními a značkovými komponenty. Odpružení na sobě nese značku Kaylaba, dvoupístkové brzdy dodal Nissin, pneumatiky jsou bezdušové Pirelli MT60 RS o rozměru 110/80 na předním osmnáctipalcovém kole a 160/60 na zadní sedmnáctce.

Motor je řadový dvouválec s výkonem 31,5 kW při 8 500 ot/min, který splňuje normu Euro 5. Vyrábí ho další velký čínský koncern Loncin, který vyrábí motory i pro řadu evropských motocyklových výrobců. Jeho základ vychází ze vzoru motorů Honda, ale uvnitř je hodně odlišný a nejedná se o licenci ani kopii. Provozní hmotnost s plnou nádrží je 194 kilogramů, díky čemuž by tento model mohl být hodně lákavý i pro začátečníky nebo jezdce drobnějších postav.

Motocykl jsme zatím měli možnost vyzkoušet jen při krátké projížďce a s nezajetým motorem, ale i tak působil příjemně nezáludně a svezení plně odpovídalo celkovému dojmu. Předvídavé chování v zatáčkách, pohodlná ergonomie i slušné zpracování. Vypadá to, že doba nevzhledných čínských variací na evropský design pomalu končí a čínské značky začínají nabízet originální design i konstrukci.

Jednostranná zadní kyvka, TFT displeje, ale třeba i bezdušové pneu na drátových kolech u stroje z Číny, to by si ještě před pár lety asi nikdo netroufl předpovídat. A jaký pocit vzbuzuje logo Jawy na nádrži? Buďme rádi, že naše kdysi slavná značka žije aspoň takto.

Co vyrábí dnešní Jawa?

V továrně Jawy v Týnci nad Sázavou se dodnes vyrábí dvoutaktní modely Jawa 350/640, ale kvůli přísným emisním normám už nejsou prodávány na evropských trzích.

Další model Jawa 350 OHC se čtyřtaktním motorem už vzniká z velké části v Číně a český podíl na výrobě je minimální.

V současnosti se v Týnci každoročně vyrobí přibližně tisíc motocyklů. Téměř pět tisíc nových motocyklů Jawa měsíčně se vyrábí v Indii, kde licenci na název a design modelů Jawa 300, Jawa 42 a Jawa Pérák získal koncern Mahindra a vyrábí krásné repliky kývaček a péráků, které je možné v omezených počtech zakoupit i v Česku (prohlédněte si je zde).

Podle oficiálních vyjádření firma stále pokračuje ve vývoji vlastních modelů, naposledy to byly koncepty Jawa 1000 a Jawa 1200. S podporou rozvojových dotací vzniklo několik prototypů, ale ke zveřejnění finální podoby ani uvedení do výroby nikdy nedošlo. V současnosti Jawa pracuje na vývoji menšího elektrického motocyklu, na kterém spolupracuje třeba s Technickou univerzitou v Liberci.

Se značkou Jawa se tak dnes asi nejčastěji potkáte na inzertních serverech, protože v českých garážích dodnes parkuje přes čtyři sta tisíc motocyklů tohoto slavného jména a vlastnit takového krásně renovovaného veterána je snem snad každého českého motorkáře. Ceny pionýrů, kývaček, péráků a dalších legendárních modelů tak začínají šplhat do závratných výšek (obrazovou encyklopedii jaw najdete zde).