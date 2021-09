Svět Jawa: Fabrika začínala granáty a kulomety, pozdější fenomén spasil Brit

Videoseriál Svět Jawa na iDNES.cz Na Jawě začínal skoro každý český motorkář, zavzpomínali jsme tedy na slavné dny motocyklové značky, vynálezy a vylepšení, sportovní úspěchy v silničních Velkých cenách, motokrosu, motocyklových soutěžích a na ploché dráze. V seriálu iDNES.cz jsme s Arnoštem Nezmeškalem a dalšími hosty prošli historií Jawy, od jejího vzniku až do dnešních dnů.

Navštívili jsme výstavu Fenomén JAWA v NTM i muzeum značky v Týnci nad Sázavou a dotkli se také současnosti továrny. V prvním díle sledujeme právě vznik motocyklové továrny a první dva vyrobené modely tradičního českého výrobce.

Na počátku dvacátých let minulého století bylo potřeba podle systému Mauser sjednotit ráži střelných zbraní na požadovaných 7,92 mm. Právě v tom se prosadila firma Zbrojovka Janeček a na Pankráci rozjela výrobu kulometů. Janečkův vylepšený licenční kulomet vz. 24 byl výkonný a spolehlivý, továrna ho dokonce vyvážela i mimo Evropu.

Netrvalo však dlouho a o kulomet v mírových meziválečných dobách přestával být zájem. František Janeček hledal pro svou továrnu náhradní program, přemýšlel například o výrobě šicích nebo psacích strojů, ale nakonec ho jeho syn František Karel přesvědčil, že budoucnost patří motocyklům.

Zkusili si nejprve stroj vlastní konstrukce, ale pak usoudili, že bude lepší zakoupit licenci. Z Německa přivezli motocykl Wanderer K 500 a Jawa byla na světě. Pro její název použil František Janeček první dvě písmena svého jména, tedy JA, a k tomu přidal první dvě písmena značky Wanderer, tedy WA. A na světě byla nová značka JAWA.

Motocykl, který dal Jawě jméno

Saská společnost Wanderer prodala Janečkovi licenci včetně celého výrobního zařízení i rozpracovaných součástek. Motocykl měl převod na zadní kolo poháněný hřídelem, převodovku spojenou se čtyřdobým motorem s rozvodem OHV a odpružení předního kola listovou pružinou.

Jenže Wanderer stroji nevychytal všechny konstrukční mouchy. Byl poruchový a Janeček měl dost problémů vylepšit motorku natolik, aby se mohla bez častých reklamací prodávat. V roce 1929 zahájila Jawa výrobu, ale motocykl se nestrefil do nejlepší doby. Přicházela velká světová hospodářská krize, která se na jeho prodeji značně podepsala. Těžký stroj byl drahý, prodalo se ho jen něco přes tisíc kusů a výroba nebyla vůbec zisková.

Janečkův první prodejní úspěch

„Pravděpodobně to byl zase Janečkův syn František Karel, který tatínka přivedl na myšlenku povolat do fabriky zahraničního specialistu,“ řekl o dalším směrování továrny Jawa autor výstavy Fenomén JAWA v Národním technickém muzeu Arnošt Nezmeškal. „Tou dobou pracoval v Belgii pro firmu FN Angličan George William Patchett, a zdá se, že tam nebyl úplně spokojený,“ pokračoval Nezmeškal. „Janečkům skočil na návnadu a z Belgie se přestěhoval do Prahy. Dá se říci, že právě on Janečkovu továrnu zachránil.“



Patchett přišel s konstrukcí jednoduché lehké motorky s dvoudobým motorem, která stála přibližně třetinu předchozího modelu 500 OHV. „Jawa se dostala do černých čísel,“ upřesnil Arnošt Nezmeškal, „a vyrobila přes dvacet tisíc stopětasedmdesátek Villiers. Motocykl bývá označován za průkopníka motorizace v Československu.“

Jawa 175 Villiers vycházela z licence koupené od anglické společnosti Villiers Engineering a stala se nejběžnějším dopravním prostředkem v naší zemi. „V Československu se téměř přestaly prodávat zahraniční motocykly, většina nově registrovaných motocyklů měla značku Jawa a drtivá většina byly právě modely 175 Villiers, které pro Janečka namaloval George William Patchett,“ doplnil Arnošt Nezmeškal.