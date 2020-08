Nová jawa je světová. Argentinské enduro dorazí z Číny s motorem Honda

V minulých letech překvapila čínskou třistapadesátkou vyráběnou podle českého designu čínskou Shineray. Ke konci letošního roku by měla prvním zájemcům dovézt krásné indické třístovky. Úplnou novinkou je pak cestovní enduro RVM 500, které se na český trh dostane oklikou přes Argentinu.

Právě v Jižní Americe se český výrobce držel ještě dlouhá léta poté, co jej z evropských trhů vytlačily přísné emisní normy. Ty sice v dnešní době úřadují už i v Jižní Americe, obchodní vazby s Argentinou však zůstaly. Díky nim se podařilo v Číně rozjet výrobu motocyklu, který plní všechny požadavky jihoamerické, ale také evropské legislativy.

Na argentinském trhu se tento model jmenuje RVM 500 Tekken a vyjíždí z továrny společnosti Chongqing New Summit Motor, která spadá do obřího koncernu Tibet New Summit Motor Co. Na český trh pak hotové motocykly samozřejmě nepojedou oklikou přes Argentinu, ale přímou cestou po moři z Číny.

Dá se očekávat, že se tento motocykl brzy objeví i v nabídce dalších značek orientovaných na import čínských strojů, jako je například polský Romet. V Evropě už je RVM 500 v nabídce třeba ve Španělsku pod názvem Montana XR5"

Jak uvádí oficiální popis od české Jawy: „V novém projektu RVM 500 již byly zohledněny požadavky jak argentinského, tak i evropského trhu a byl připraven motocykl odpovídající požadavkům všech. Tento nový model má za cíl nabídnout motocyklistům možnost cestování na delší vzdálenosti s odpovídajícím pohodlím. Univerzálnost je pro motocykly Jawa typickým prvkem, a tak i tento nový model lze zařadit do kategorie motocyklů, které svou univerzálností jako cestovní enduro předčí všechny ostatní.“

Nové RVM 500 má pohledný evropský design, ani stopy po asijských tvarech, jak jsme je znali v minulých letech. Velké čínské značky už totiž dávno umí najmout evropské designéry a nabídnout pěkné stroje pro evropské oko. RVM proto připomíná docela pěknou kombinaci německého a japonského designu, konkrétně řady Honda CB-X nebo BMW GS.

A podobné je to i s technologiemi – východní koncerny už dávno nemusí kopírovat zavedené značky. Aby se evropské značky dostaly na čínské trhy, obvykle musí vstoupit do joint-venture, společného podniku s místní čínskou značkou. A jako věno slouží právě technologie nebo rovnou celé motory.

Proto není divu, že má čínská RVM japonský motor, konkrétně Honda CB500. Jde o vodou chlazený řadový dvouválec s vyvažovacím hřídelem o zdvihovém objemu 470 ccm. Maximální výkon pro argentinský trh je 49 koní při 8500 otáčkách, točivý moment 43 Nm při 7000 otáčkách.

Motor má šestistupňovou převodovku a je uchycený v trubkovém rámu s obrácenou přední vidlicí a kombinací kol 19 palců vepředu a 17 palců vzadu. Suchá hmotnost je 178 kg, s náplněmi a plnou dvacetilitrovou nádrží se ručička váhy vyhoupne na poměrně příznivou hodnotu 206 kilogramů.

Výrobce slibuje reálnou maximální rychlost 180 km/h a příznivou spotřebu paliva. Ve standardní výbavě je pak systém ABS na obě kola. První motocykly „RVM 500 by Jawa“ půjdou do prodeje již letos za finální cenu 154 840 Kč, s plnou výbavou včetně rámů a pevných kufrů poskočí cena ještě o cca 15–20 tisíc směrem nahoru.