Drsné pády i nečekaní vítězové. Z „nudné“ MotoGP se stal akčňák

„Je to nejlepší sezona za posledních pár let. Protože když sledujete závody, chcete se dívat na to, kdo vyhraje, a ne kdo skončí druhý za Márquezem. To musí každého bavit,“ říká Lukáš Pešek, bývalý pilot MotoGP a dnes spokojený divák.

Nejlépe to vystihuje řeč čísel: z pěti závodů, které MotoGP po koronavirové přestávce odjela, vzešli čtyři různí vítězové, přičemž hned pro tři to byl vůbec první triumf v MotoGP.

Naposledy v neděli v rakouském Spielbergu zažil premiérovou výhru Miguel Oliveira, přičemž ještě před poslední zatáčkou byl třetí. Na stupních vítězů se pak protočilo 11 mužů, ani jeden na nich zatím v sezoně nedokázal stát třikrát.

To je nevídaná vyrovnanost.

„Závody, kdy může vyhrát každý, mě neskutečně baví,“ vyprávěl Pol Espargaró.

Co na tom, že ještě pár stovek metrů před cílem vedl, aby nakonec skončil „jen“ třetí. Dost možná se totiž i on prvního vítězství v MotoGP dočká už za dva týdny v Itálii.

Co stojí za takovým průběhem sezony? Jednak - jak už bylo zmíněno v úvodu - absence Márqueze. Ten si v prvním klání zlomil ruku, a ač se snažil o rychlou rekonvalescenci a návrat, nakonec musel podstoupit druhou operaci. O víkendu pak stáj Honda, za kterou jezdí, oznámila, že bude chybět minimálně dva až tři měsíce. To znamená, že letošní ročník se odjede bez něj.

„Je to i proto, že značky udělaly velké pokroky ve vývoji a naopak jezdci se výkonnostně stáhli k sobě. Kéž by to vydrželo,“ míní Pešek.

Šampionát je teď tak „nadupaný“, že mezi prvním Quartararem a devátým Oliveirou je rozdíl pouhých 27 bodů. Ten první má přitom 70 bodů, ovšem 50 získal za výhry v prvních dvou závodech. A tak je rázem favoritem na titul Andrea Dovizioso, druhý v pořadí.

Valentino Rossi

Přeje mu Karel Abraham, peníze by na něj vsadil i Lukáš Pešek. „Má zkušenosti. O titul už bojoval, takže by nemusel tolik panikařit jako ti, kteří to ještě nezažili,“ vysvětluje.

Byť Peškovo srdce - a nejen jeho - by triumf přálo muži, který je ikonickou tváří MotoGP. Královská kubatura v neděli slavila svůj 900. závod, Valentino Rossi přitom jel v nejvyšší třídě po 347. Sedmkrát tu získal titul a nyní je v šampionátu sedmý, 25 bodů za lídrem. Při obou kláních v Rakousku byl nejlepším jezdcem na yamaze…

„Titul bych mu přál, ale nemyslím si, že je reálný. Když už mu hraje do karet, že nejede Márquez, že je to vyrovnané, tak Yamaha není ve fantastické formě a on ztrácí,“ říká Pešek.

A je tu ještě jedna věc, která z MotoGP nyní dělá dechberoucí akčňák hollywoodského střihu. Před týdnem se miliony zděšených lidí křižovaly u záběrů, kterak právě kolem Valentina Rossiho a jeho týmového parťáka Mavericka Viňalese létaly motorky soupeřů. Jen zázrakem je nesestřelily a i otřesený Rossi vyprávěl: „Málem mě to zabilo.“

Maverick Viňales v boxech na okruhu v rakouském Spielbergu

Tentokrát Viňales přečkal další hrůzné vteřiny. Na konci dlouhé rovinky mu selhaly brzdy a on se musel v rychlosti okolo 215 kilometrů v hodině - obdobně jako hrdina z filmu Top Gun, po kterém má jméno - z motorky katapultovat. Tu zastavily až bariéry a ona během chvíle lehla popelem.

I Peškovi u televize zatrnulo. „Buďme rádi, že se nikomu nic nestalo, protože stejně jako před týdnem to mohla být velká tragédie.“ Zároveň ví: „Ale karamboly taky přitahují pozornost.“