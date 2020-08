Další drsný karambol v MotoGP. Viňales se katapultoval, motorka mu shořela

Řítil se po dlouhé rovince, jeho rychlost dosahovala téměř třístovky, když před zatáčkou stiskl brzdovou páčku. Zabrala však jen na chvíli a on se náhle i s motorkou nekontrolovaně řítil do bariér.

Zareagoval však bravurně. V rychlosti okolo 215 kilometrů v hodině se z motorky - podobně jako letecký hrdina z filmu Top Gun, po kterém má jméno - katapultoval.

Zaplaťbůh vyvázl bez zranění, zatímco motorka narazila do bariéry a okamžitě vzplála.

Závod byl přerušen. Viňales ale o pár minut později už v pořádku seděl v boxech a ukazoval inženýrům, v čem byl problém.

„Je to strašné, ale buďme rádi, že se nikomu nic nestalo, protože to stejně jako před týdnem mohla být velká tragédie,“ řekl pro iDNES.cz Lukáš Pešek, bývalý jezdec MotoGP. „Alespoň si lidé uvědomí, že motorsport je nebezpečný, že to není jen fráze, ale opravdu to tak je.“

Velkou cenu Štýrska následně po restartu vyhrál Miguel Oliveira.