VIDEO: Indická Jawa už může do Evropy, má však zpoždění kvůli koronaviru

Od poloviny března výroba v Indii kvůli epidemii koronaviru stojí. S koncem května se měla opět rozběhnout. „V současné době ovšem zemi zasáhly záplavy. Není tedy úplně jasný termín zahájení výroby Jawy 300 CL,“ uvádí pro iDNES.cz Jiří Krafl, obchodní manažer Jawa Moto.



Homologace pro evropský trh jsou podle Krafla hotovy. „Od začátku letošního roku jsme schopni na tento model vystavovat technické průkazy,“ uvádí.

Původní start prodeje byl naplánovaný na léto. Koronavirus ovšem vše změnil. V Týnci teď tedy čekají na rozběh výroby v Indii. Jiří Krafl doufá, že první motorky dorazí do Evropy na podzim. Prozatím mají v Týnci nad Sázavou jediný kus v původní indické specifikaci. Jak jezdí čtěte v exkluzivním testu na iDNES.cz zde.

Do Evropy se chystal i odvozený model Jawa Pérák. V dubnu měla firma Classic Legends, která stroje pro Mahindru vyrábí, odstartovat produkci pro indický trh. K tomu nedošlo, předpovědět termín, kdy by novodobý Pérák dorazil do Evropy, podle Krafla tedy nelze už vůbec.