V Tlumačově opět závodily mopedy a fechtly, akci letos odložil koronavirus

„Dorazily sem malé motocykly a mopedy Stadiony, pak tady máme fechtly - Jawy 05, Jawy 21 nebo ‚pařezy‘,“ podotkl organizátor Petr Vystrčil. „V mopedech nechybí ani kategorie Speciál, kde motorky jezdí až stokilometrovou rychlostí. Pro zpestření jsme přizvali i veterány, to jsou stroje starší třiceti let,“ dodal.

Na trať, která vedla v blízkosti tlumačovského vlakového nádraží a vedlejšího parku, vyrazily desítky účastníků. „Jsou to většinou lidé, kteří jezdi seriály závodů mopedů a fechtlů, věnují se tomu dlouhodobě. Tradičně objíždějí závody po celé Moravě,“ líčí Vystrčil, který si také zazávodil.

„Pojedu na mopedech originál a speciál, doma mám ještě další, ale to není na závodění,“ řekl. „Je to pro mě hlavní koníček, ale už jde trochu do ústraní. Doma mám dva možné pokračovatele, určitě však nebudu syny do ničeho tlačit. Musí to být jejich svobodné rozhodnutí,“ doplnil Vystrčil.

Akce se měla původně konat už v květnu, ale v souvislosti s vládním opatřením v rámci boje s koronavirem byl termín odložen. Teď se v Tlumačově konečně dočkali. „Jsme rádi, obětovali jsme tomu hodně času a příprava také stojí peníze. Už jsme se těšili, že se tady zase potkáme,“ zmínil pořadatel.