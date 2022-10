Nádherný harley ležel rozebraný na půdě. Teď je hvězdou pražské aukce

„Pak se vám rozbije kávovar, šup s ním na půdu, a tak to přibývá, až se na té půdě nedá projít.“ Až úplně zapomenete, že tam někde vzadu je rozebraný harley.

„K tomu vánoční ozdoby, lyže… Nakonec to byly tři kontejnery věcí,“ popisuje majitelka (jméno nechce uvést), která starý dům v jednom západočeském městě vyklízela. A pak – až tam úplně vzadu, pod haraburdím, v nejtemnějším koutě – začali objevovat kusy motorky. A další. A ještě jeden. Až když objevili motor, uvědomili se, že to patří dohromady a že je to harley. To se psal rok 2018.

„Vůbec jsme netušili, že něco takového na půdě najdeme. Nejdřív jsme vyklízeli klasické věci jako třeba dětské hračky. Najednou jsme našli část motorky,“ popisuje.

Ten zelený poklad, dnes seskládaný do stroje s úžasnou patinou, je jednou z hvězd aukce, která bude patřit k vrcholům Prague Car Festivalu v pražských Letňanech koncem října pod patronátem Retro Garáže.

Původně rodina ani nevěděla, že se jedná o tak vzácný model. „Dokud jsme nenašli motor, tak jsme nevěděli, že se jedná o harley,“ přiznává.

Proč se motocykl, navíc rozebraný na součástky, objevil na půdě rodinné vily, majitelka netuší. „Matně si někdo vybavoval, že původní majitel na ní přijel, rozložil ji, aby na ní něco opravil, ale už se k tomu nikdy nedostal,“ popisuje. Sice by dělal parádu i nepojízdný jako technický artefakt nebo originální socha nadšence motorismu, majitelce se však do obýváku nevejde. „My k tomu nemáme takový vztah, opravdu bychom byli rádi, kdyby si ji někdo vystavil nebo zrekonstruoval a užil si ji,“ vysvětluje, proč se rozhodla dát motocykl do aukce.

Po důkladném prohledání půdy se podařilo najít osmdesát procent součástek motorky, která mohla být dle odborného posudku vyrobena v roce 1927. „Tvrzení podporuje také fakt, že kromě páčky ovládání brzdy na řídítkách a držáku houkačky všechny ostatní dochované součásti podvozku odpovídají modelu z roku 1927,“ doplňuje Pavel Kočí, který za Retro Garáží stojí. „Během určování přesného stáří motorky je ovšem nutné myslet na fakt, že nelze vždy s jistotou určit, zda se jedná o původní součást vozidla nebo například náhradní díl.“

Pikantní je, že Harley-Davidson 350 B(BA) v provedení s jednoválcovým motorem je mnohem víc ceněný v zámoří. Do Evropy jich doputovalo hodně, v domovině jich zbylo málo, proto po nich dnes Američané blázní.