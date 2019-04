Tuzemák, nebo kafíčko? V Praze je soutěž motocyklového umění

Café racer Od espressa k flat white Ideálem takové mašiny je silný motor bez ohledu na počet válců, placaté sedlo ideálně zakončené krovkou ve stylu závoďáků z padesátých let a jinak nic. Jen to, co je nezbytně nutné k jízdě. Častým poznávacím znamením je také velký kulatý světlomet nebo malá závodní kapotáž.

Samotné označení této motocyklové kategorie vzniklo podle krátkých pouličních závodů, pořádaných mladými anglickými rockery mezi hospodami, které se nazývaly „café“. Odtud ten název. Pro tyto účely však bylo nutné mašiny náležitě upravit. Základem prvních kafáčů byly převážné anglické dvouválce oholené až na kost. Zmizelo všechno, co je těžké, na obtíž a brzdí závodníky v rozletu. Později se přidaly i úpravy motorů, výfuků a sacích potrubí.

Důležitý je ovšem výhradně výkon a ovladatelnost, klidně i na úkor pohodlí jezdce.

Do povinné výbavy jezdce kromě upraveného plnovousu nebo kníru samozřejmě patří otevřená přilba, vysoké boty a oblečení, které obstojí před slečnami v kavárně. Takže ani límečkem se nic nezkazí.