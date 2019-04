Autofotka týdne: Punková octavia hvězdou pražské autovýstavy

, aktualizováno

Kvůli tomuto exponátu stojí za to vyrazit do Letňan na výstavu Autoshow Praha, která probíhá o tomto víkendu. V zadním koutě haly tam 1 parkuje neodolatelně opelichaná octavia, které z motorového prostoru trčí motor z roburu. To je nefalšovaný punk na kolech.