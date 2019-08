První kilometry s elektrickým mercedesem. Baterie tvoří skoro polovinu ceny

EQC není pro Mercedes prvním vozem na elektřinu, značka nabízí několik plug-in hybridů nebo čistě elektrický Smart, ale je to podstatný model pro masivní vstup do světa aut bez spalovacích motorů, na kterých by automobilka nemusela prodělávat. Především ve třídě velkých prémiových SUV to dává ekonomický smysl.

EQC má špičkový výkon na úrovni Mercedesu AMG GLC 43 4MATIC, tedy zrychlení za zhruba pět sekund a zákazníci v tomto segmentu by na nějakých sto tisíc nemuseli hledět. Otázkou samozřejmě je, kolik Mercedes na tomto autě bude vydělávat. Jak jsme se na prezentaci dozvěděli, 650 kilogramů bateriových článků stojí skoro polovinu z dvoumilionové ceny vozu, zhruba 860 tisíc korun.



Jak už název naznačuje, elektrická novinka bude velikostí patřit do rodiny modelů „C“. Rozměry a základem podvozku má nejblíž k vozům GLC a GLC coupé. EQC měří na délku 4 761 mm a disponuje rozvorem 2 873 mm.

Designéři zvolili možná trochu usedlý styl, nečekejte žádné výrazné prolisy a další výstřelky, kterými se elektromobily občas snaží odlišit. Bočním profilem je novinka zhruba uprostřed mezi GLC a GLC coupé, záď se mírně svažuje ve stylu druhého jmenovaného modelu. Od ostatních mercedesů jsou odlišné oba konce vozu.

Na obou stranách je výrazné LED osvětlení, které se táhne téměř po celé šířce karoserie. Vpředu ve formě tenké linie mezi kapotou a chladičem, vzadu pod hranou okna. Zajímavě pojatá jsou kola, která jsou hodně plochá kvůli aerodynamice, ale díky dvoubarevnému vzoru vypadají z dálky velmi plasticky.

Moderně pojatému interiéru se specifickými povrchy a barevnými doplňky dominuje jedna velká spojená obrazovka palubních přístrojů a infotainmentu. Ten používá některé moderní vychytávky, které jsou pozitivně hodnocené už v Mercedesu třídy A. Má náznak virtuální reality v navigaci, kdy se na křižovatkách či kruhových objezdech ukazuje na obrázku kamery šipkou přesně ulice, kam máte odbočit, a pak virtuální asistentku, která po pronesení věty „Můj mercedesi“ ochotně plní řadu hlasových pokynů včetně otázek typu „Kolik je hodin?“.

Mercedes-Benz EQC v číslech cena: od 1 965 000 Kč vč. DPH

spotřeba elektrické energie: (kombinovaný cyklus EU) 20,8–19,7* kWh/100 km

dojezd (kombinovaný cyklus EU): více než 445–471* km

doba nabíjení s Wallboxem nebo na veřejných nabíjecích stanicích (AC): 11 hodin**

doba nabíjení na rychlonabíjecích stanicích (AC): přibližně 40 minut***

pohon: 2 asynchronní motory, pohon všech kol

nejvyšší výkon: 300 kW (408 k)

nejvyšší točivý moment: 765 Nm

nejvyšší rychlost: 180 km/h (elektronicky omezená)

zrychlení 0–100 km/h: 5,1 s

akumulátory: lithium-iontové

energetická kapacita akumulátorů: 80 kWh*

hmotnost akumulátorů: 652 kg

délka/šířka (vč. zrcátek)/výška/rozvor (mm): 4761/1884 (2096)/1623/2873

objem kufru: přibližně 500 l

pohotovostní/celková/užitečná hmotnost (DIN): 2495*/2940/445 kg

nejvyšší přípustná hmotnost brzděného přívěsu při stoupání 12 %: 1800 kg

* Uvedené hodnoty vycházejí z nařízení (EC) č. 692/2008. Spotřeba a jízdní dosah se liší podle výbavy vozidla. ** Doba nabíjení z 10 na 100 % kapacity (střídavý proud s min. výkonem 7,4 kW, 16 A). *** Doba nabíjení z 10 na 80 % kapacity (stejnosměrný proud, 400 V, 300 A).

Auto je pořádný „macek“ – jeho hmotnost začíná na 2 445 kilogramech. Celých 650 kg z toho připadá na baterie o kapacitě 80 kW. Ty pohánějí dva elektromotory – každý pro jednu nápravu – které dávají dohromady maximální výkon rovných 300 kW. To umožňuje autu zrychlení z nuly na sto za 5,1 sekundy a maximální točivý moment 765 Nm. Jde o hodnoty o něco lepší než u Audi e-Tron (300 kW, 664 Nm, zrychlení 5,7 s). K dispozici je pět jízdních režimů - Comfort, Eco, Sport, Max Range a individuální nastavení. K tomu několik režimů rekuperace energie.

Mercedes slibuje spotřebu už od 19,7 kWh/100 km, což by znamenalo jízdní dosah v kombinovaném cyklu 445 až 471 km. Jaká bude realita, to se nám samozřejmě během krátkého svezení nepodařilo zjistit, u Audi e-Tron je to reálně i kolem 30 kWh/100 km. Můžeme se však zastavit u nabíjení.

Z domácí zásuvky by trvalo přes 40 hodin, proto Mercedes nabízí při prodeji rovnou možnost zakoupit wallbox 7,4 kW, který tuto dobu zkrátí až o dvě třetiny. Z rychlonabíječky 110 kW (víc systém nepustí) by nabití z 10 na 80 procent mělo trvat 40 minut. Na baterie je záruka osm let nebo 160 000 kilometrů, zákazník ovšem musí jezdit na pravidelné roční prohlídky.

Výrobce slibuje lákavou službu Mercedes me Charge, která má umožnit nabíjení u různých provozovatelů nabíjecích stanic přes jednu kartu, tedy bez nutnosti uzavírat smlouvy s více firmami a používat několik aplikací nebo čipů.

Přes jednu kartu, aplikaci v mobilu nebo palubní systém MBUX by měl zákazník nabíjet prakticky kdekoli, zaplatí najednou při měsíčním vyúčtování. Lákavá vize, pokud bude nabídka partnerských nabíječek široká a cena přijatelná. V prvním případě slibuje Mercedes více než 300 000 dobíjecích míst po celém světě, ovšem konkrétní údaje pro Českou republiku na prezentaci nebyly k dispozici, údajně má jít o desítky stanic.

Dalším otazníkem je cena. Zákazník by vždy měl předem vidět, kolik na dané nabíječce zaplatí, v praxi zatím aplikace ukazovala nesmyslné ceny kolem 12 Kč za kW i víc, což by znamenalo, že nabití „do plna“ by stálo zhruba 800 korun. To v porovnání s natankováním plné nádrže klasického paliva už nevypadá zrovna lákavě. Velcí provozovatelé typu ČEZ však zatím nabízejí spíš paušály, třeba kolem 500 korun za měsíc.